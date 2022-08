Verzwakkingen Nederlandse beurs vooral op korte termijn

Bericht delen via:

Technisch laat de Nederlandse beurs wat steekjes vallen. De verzwakking komt met name op de korte termijn aan het licht.

Eerlijk is eerlijk, ik heb dit niet zien aankomen. Tot medio vorige week lag de AEX technisch nog steeds prima op koers.

Schade

Met name de neerwaartse doorbraak uit de vlagformatie heeft schade opgeleverd. De verzwakking trad op, aangezien de AEX onder de korte termijn steun is gezakt.

Dat deze uitbraak gepaard is gegaan met een gap, maakt het technische plaatje er niet beter op. Maar wellicht de diepste kras is de daling van de AEX onder de 200-dagenlijn.

Al deze technische signalen bij elkaar zorgen ervoor dat de zomerrally voorlopig uit het zicht is. De verzwakkingen treden in elk geval op de korte termijn op.

Vandaag bekijk ik het technische plaatje van de AEX, op korte en op lange termijn en vanuit de meerjarengrafiek.

Korte termijn: verkopers winnen terrein

De Nederlandse beurs (AEX-index) verzwakt nu de laatste koersbodem is gebroken. Omdat de neutrale range met een gap is gebroken, is het technische plaatje serieus verzwakt.

Hierdoor mogen we verdere koersdalingen verwachten. Er ligt steun op 676,11 punten (de bodem van 26 juni). Weerstand ligt op 736,34 punten (gevormd op 4 augustus).





Lange termijn: technisch nog steeds op peil

De Nederlandse beurs (AEX-index) heeft de dalende trend gebroken. In de huidige correctie vormt de AEX een mogelijk hogere koersbodem op de grafiek. Bij een doorbraak en slotstand boven de weerstand van 743,05 punten (de top van 8 april) verbetert het beeld verder.

Van belang is dat de steun van 632,12 punten (de bodem van 17 februari 2020) weet stand te houden. De daling van de AEX onder de 200-dagenlijn geeft wel een technische kras.





Meerjarengrafiek: AEX vormt pullback

Op de superlange termijn vanaf 1996 is het technische beeld potentieel positief. De lange-termijnuitbraak boven de toppen A, B en C is nog steeds geldig.

De AEX is nu bezig met een terugval. Indien bodem boven die voormalige weerstandslijn (A-B-C) blijft, zal dit een succesvolle pullback opleveren.