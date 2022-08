Voor een mogelijk hete herfst of een wappie-winter: de AEX Veilige Vier

Altijd leuk toch? De onbewoond eiland-vraag. Ik zat zelf te dubben tussen Shell en ASML. Ik kies de eerste, omdat mijn scenario is dat de bear market pas ergens deze winter bodemt. ASML beweegt harder dan de index, dus die zijn misschien goedkoop te scoren. Shell blijft denk ik wel liggen deze energiehorrorwinter.

Zien of het uitkomt en ga maar kijken, er zitten best aardige suggesties tussen. Het geloof in Just Eat Takeaway blijft ook onverminderd van kracht, lijkt het. BAM, Deutsche Telekom, PayPal, Visa: al dan niet AEX-aandelen trouwens, want lezen blijft moeilijk? :-)

Spelletje doen?



U vertrekt deze week naar onbewoond tropisch eiland om te overherfsteren en te -winteren tot volgend voorjaar



U mag één #AEX aandeel meenemen, de rest móet u nu verkopen



Welke kiest u en waarom? — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 29, 2022

Veilig versus cyclisch, groei en tech

De vraag suggereert misschien om een veilig aandeel te kiezen. We reppen hier op IEX ook zowat dagelijks van veilige, waarde-, defensieve of dividendaandelen. Daartegenover staan cyclische, groei- en technologie-aandelen. Vastgoed zou veilig moeten zijn en financials, vooral banken, zijn eigenlijk veredelde cyclicals.

Die cyclische-, groei- en technologie-aandelen kent u: statistisch gezien is de kans groot dat uw eigen portefeuille er ook mee volzit. Welke zijn dat in de AEX?

ASML

Prosus

Adyen

ASMI

Besi

Just Eat Takeaway

Cyclicals

AkzoNobel

ArcelorMittal

IMCD

Randstad

Signify

Defensief

Ahold Delhaize

DSM (was altijd cyclisch, maar met fusie Firmentech wordt het defensief)

Heineken

KPN

Philips (was ook altijd cyclisch, werd defensief en is helaas nu een special occasion)

Relx

Shell

Unilever

UMG

Wolters Kluwer

Financials

Aegon

ING

NN

Vastgoed

Unibail (was altijd een veilig aandeel, maar sinds een paar jaar is dit helaas ook een special occasion)

Hoe veilige aandelen te herkennen?

Wat zijn die veilige veilige, waarde-, defensieve of dividendaandelen? U weet de namen, maar hoe ze te herkennen? Natuurlijk aan het businessmodel, de cijfers en de beleggingspropositie. Waar groeiaandelen de wereld willen veroveren, hebben defensieve fondsen hun plek veroverd en delen ze de winst met de aandeelhouders.

De markt heeft in de loop der tijden ook nog een soort rapportcijfer ontwikkeld, waaraan u de mate van veiligheid van een aandeel ten opzichte van de benchmark kunt aflezen. Puur praktisch: hoe beweegt een aandeel gemiddeld ten opzichte van de dienstdoende index, ofwel: hoe veilig is uw veilige aandeel?

Daarvoor zijn er bèta's - formeel zijn het risicofactoren - van aandelen. Het is heel simpel: het is de mate waarin een aandeel in een bepaalde periode gemiddeld presteert ten opzichte van de benchmark, zoals de AEX. Die benchmark kent zelf een bèta van 1,00 en de onderliggende aandelen hebben een hoger of lager cijfer.

Een hogere bèta betekent dat een aandeel volatieler is dan de index, ofwel harder beweegt bij dalingen en harder stijgt bij stijgingen

bèta betekent dat een aandeel volatieler is dan de index, ofwel harder beweegt bij dalingen en harder stijgt bij stijgingen Een lagere bèta betekent dat een aandeel minder volatieler is dan de index, ofwel langzamer beweegt bij dalingen en minder hard stijgt bij stijgingen

De benchmark is de driejaars bèta. Voor de AEX ziet het beeld er dan zo uit:



Nu gelden voor sommigen hier op IEX twee koerstikken als de langere termijn. Ofwel, dit zijn de bèta's op basis van de laatste negentig handelsdagen, de kortste periode die uit de database rolt:



U ziet de verschillen. Unilever, KPN, Wolters Kluwer en Ahold Delhaize zijn op bijna alle termijnen de sloomste AEX-aandelen. Aan de andere kant zijn er veel meer namen, het is maar net welke periode u neemt. ASML, ASMI, Besi, ArcelorMittal, Just Eat Takeway, Aegon, ING en zelfs Unibail zijn de meest hysterische fondsen.

Veilige aandelen die dalen blijven geld voor u verdienen

Maak u geen illusies. Als u bang bent voor de beer deze herfst, kunt u in Unilever, KPN, Wolters Kluwer en Ahold Delhaize vluchten. Verwacht alleen geen wonderen. Bij een marktbrede daling, zeker als iedereen indextrackers verkoopt, gaan ook die omlaag. Op papier is dat alleen veel minder dan al die ADHD-aandelen.

Zware en lange recessie en dito bearmarket of niet, Unilever, KPN, Wolters Kluwer en Ahold Delhaize blijven echt wel geld verdienen en winsten met u delen. Dat geldt ook voor de andere defensieve aandelen en er zit zoveel kwaliteit in de AEX, dat ook het gros van groei en cyclisch echt wel overleeft en geld blijft verdienen.

Misschien komt die trein niet nog een keer

De risico's zijn alleen vele malen groter op intrekken van aandeleninkoop, dividend korten of zelfs passeren (Randstad heeft een reputatie). En ja, u mist de eerste grote koerswinsten als de bodem is gezet en de markt draait. Die van 2009 heeft het bewezen. Het kan nog jaren duren voor u ook beseft dat er niet nog een trein komt.

Ach en als u echt heel lang belegt, blijft u zitten waar u zit en verroert u zich niet. Hooguit om plukjes bij te kopen. Want op lange termijn komen de lijntjes altijd weer bij elkaar uit. Zie hier de gewone S&P 500, de groei- en de waardevariant in deze eeuw. Die gingen respectievelijk 3,3, 3,3 en 3,1 keer over de kop.



Dat geldt ook voor onze Veilige Vier. Wie weet helpen ze u inderdaad met goed fatsoen een mogelijk hete herfst en kleumwinter door. Of ze dat in the long run ook doen, is allerminst een zekerheid.