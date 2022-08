Het ruikt naar herfst voorbeurs en dat was AEX 700?

En dat was 700?

De AEX-indicatie is -1,3% rond 695. Het is doom & gloom voorbeurs, want maak u maar op voor een harde economische winter, was de boodschap dit weekend van Fed, ECB en de rest van de centrale banken. En die gaan verkrappen, economische schade of niet, want de inflatie moet en zal terug.

Europese futures openen allemaal dik een procent lager

De Amerikaanse staan ook een halfje (Blue Chips) tot een procent (tech en groei) lager

In Azië staan Japan, Korea en Taiwan ruim 2% lager, maar China doet het met een nul voor de komma

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot vrijdag +17,4% op 25,6

De dollar trekt 0,3% aan tot 0,993

Hoppa, alsof het niks is: de Duitse en Amerikaanse tienjaars rentes openen acht basispunten hoger op 1,40% en 3,14%

Goud doet -0,8%, olie loopt 0,8% op en crypto daalt ook 1 à 2%

Er is maar één bedrijfsnieuwtje op het Damrak, maar die mag er zijn. Blijkbaar loopt het niet storm met aanmelden, dat HAL verhoogt. Met een euro nog wel.



Hier is de AEX versus onze tienjaarsrente, ofwel aandelen versus risico-averse, zeg maar. Het beeld wordt er niet beter op: heeft de index een valse uitbraak laten zien, zoals dat technisch heet en vervolgt nu de bear market? Daar lijkt het op als u het lijntje doortrekt en... de spreekwoordelijke krant open slaat.

Van het economische nieuws wordt niemand vrolijk en, het belangrijkste voor aandelen, duim maar voor de winsten, omzetten en marges. De boodschap dit weekend van de verzamelde centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole was ook duidelijk: wij gaan verhogen, desnoods ten koste van de economie.



Misschien is dit de naarste grafiek van dit moment, de Nederlandse gas future en EU bench mark TTF. Duidelijk. In hoeverre kan de ECB dit tegenhouden met een renteverhoging? Energie is zeker hier in de EU de grote aanjager van inflatie:



Morgen zijn wij aan de beurt (CBS met een eerste schatting) en deze week mag u in de EU inflatiecijfers over augustus verwachten. De consensus neigt nog altijd hoger. Let vooral op Duitsland, misschien wel dé cijfers van deze week. Vrijdag is het Amerikaanse Payroll Report over deze maand, ofwel arbeidsmarktcijfers.



Energie weegt het zwaarst, maar de Bloomberg Commodity Index begint misschien ook dwars te zitten - ergo, grondstoffen worden weer duurder - en dat is funest voor de inflatieverwachtingen:



Verder is er geen bedrijfsnieuws, maar dat lijkt aandelen niet te beletten te bewegen straks. En het is risk-off, ofwel defensief versus groei en tech, zoals het nu lijkt. Het is nu hopen en bidden voor ons aandeelhouders dat de winstrecessie minder erg wordt dan de nu toch echt onvermijdelijke economische recessie?

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:07 AEX wacht lagere start handelsweek

07:33 HAL verhoogt bod op Boskalis

06:49 Europese beurzen openen naar verwachting stevig lager

06:39 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:39 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:39 Beursagenda: macro-economisch

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

Niks!

En dan nog even dit

Ter memorie, S&P 500 -3,4% op de havikse Fed-president:

WATCH: Wall Street ended with all three benchmarks more than 3% lower, as Federal Reserve Chief Jerome Powell signaled that the central bank would keep hiking rates to tame inflation https://t.co/nmaYP3MlJc pic.twitter.com/O0Bc58CScg — Reuters Business (@ReutersBiz) August 27, 2022

Ja zelfs de ECB, citaat:

Fed Chair Jerome Powell told the annual gathering of monetary policy makers that the road ahead will “bring some pain to households and businesses” in the US, an “unfortunate cost of bringing down inflation.”

Isabel Schnabel, a top European Central Bank official, said she and her colleagues had “little choice” but to continue tightening even if Europe’s economy tips into recession, which is becoming increasingly likely.

Officials from the biggest central banks coalesced around a simple message in Jackson Hole: They are ready to follow through with higher interest rates, even if it does some damage https://t.co/wYyoTg3DTS — Bloomberg Markets (@markets) August 29, 2022

De data deze week:

WATCH: These are the big stories in business and finance to look out for next week ?? pic.twitter.com/iL63D09Ndh — Reuters Business (@ReutersBiz) August 27, 2022

China heeft ook betere tijden gekend?

China tech giants had their worst quarterly growth on record, thanks to Beijing's zero-Covid policy https://t.co/uaEKMTL8qf — CNBC (@CNBC) August 29, 2022

Als China niest...

Economists are turning more bearish about China’s economy, downgrading their growth forecasts further for 2022 and seeing lingering risks into next year https://t.co/LD8eIiXQhm — Bloomberg Markets (@markets) August 29, 2022

Ach en wee:

Asian stocks are approaching a two-year low reached, as investors fled risk assets after the Fed signaled it will keep raising interest rates https://t.co/ZvcwfUTMP4 — Bloomberg Markets (@markets) August 29, 2022

Het is 2022:

Dozens of cars and trucks line up at the Lubelski Wegiel Bogdanka coal mine in Poland, as people fearful of winter shortages wait for days and nights to stock up on heating fuel. Read more: https://t.co/jVGwSExmyW pic.twitter.com/7bcKEM0XvR — Reuters Business (@ReutersBiz) August 28, 2022

Dat zijn wij:

WATCH: The Netherlands is taking its chances with green hydrogen infrastructure. The process is not very economical but engineers are betting on a future where electricity will be cheap pic.twitter.com/E9kVhBQQR7 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 27, 2022

