Chippers aarzelen

Na een periode van sterk herstel is de opmars van de aandelenbeuzen de afgelopen weken stilgevallen. Op korte termijn zorgen vooral de geruchten van een forse renteverhoging van de ECB (75 basispunten?) voor een omslag in het sentiment.

Een echte zomerrally is de afgelopen maanden uitgebleven, maar het sterke herstel zorgde wel voor wat opluchting onder beleggers.

Adempauze in herstel of in neerwaartse trend?

De vraag is nu uiteraard of de huidige terugval een adempauze in het herstel is, of dat het herstel een adempauze binnen de lange neerwaartse trend is geweest.

Voor de Nederlandse beurs zou objectief gezien het eerste scenario het meest voor de hand liggen. De AEX-index is sterk opgeveerd, heeft haar dalende fase afgebroken en is teruggekeerd boven haar 200-daags gemiddelde. De huidige aarzeling zou dan een nieuwe hogere koersbodem op kunnen leveren, waarna de herstelfase verder vorm kan krijgen.

De AEX-index kan het echter niet in haar eentje. Bij veel andere beurzen zien we namelijk veel minder sterke plaatjes en lijkt het tweede scenario beter te passen. Royce Tostrams beoordeelde de overige Europese beurzen al in zijn column van afgelopen vrijdag.

SOX index mist overtuiging

De chipsector wordt vaak gezien als leidende sector en een beoordeling van de SOX-index geeft daarom een goed beeld voor de rest van de aandelenmarkten.

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, is vanaf begin juli sterk opgeveerd, maar heeft haar hoofd recent gestoten aan de dalende 200-dagenlijn. Nu de korte termijn herstelfase wordt afgebroken, lijkt de lange termijn dalende fase een nieuwe impuls te krijgen.

Er is bij deze leidende sector dus nog geen sprake van een lange termijn draai en het risico op een nieuwe koersdaling blijft erg groot. De eerste steun voor de SOX-index wacht op de laatste bodem rond 2.400 punten.





ASML breekt herstel af

De grootste Nederlandse chipper en tevens het grootste zwaargewicht binnen de AEX-index is ASML. Het aandeel is vanaf begin juli sterk opgeveerd, maar heeft het gevecht met de 200-dagenlijn nog niet kunnen winnen.

Ook hier geldt dat het risico op een nieuwe koersdaling erg groot blijft, nu de korte termijn herstelbeweging is afgebroken en de koers weer onder haar 200-dagenlijn beweegt.

De eerste steun wacht rond €403. Pas als ASML boven haar laatste top rond €580 weet te breken, zal het beeld verder opklaren.

Nvidia vormt een mogelijke lagere top

Het Amerikaanse Nnvidia is ëën van de grootste chipleveranciers die is opgenomen in de SOX-index. Het aandeel staat al sinds eind vorig jaar onder druk en het herstel van deze zomer is zeer beperkt gebleven.

Het aandeel is recent vlak onder haar 200-daags gemiddelde op nieuwe verkoopdruk gestuit. De huidige terugval lijkt daarmee een nieuwe lagere top op te leveren binnen de lange termijn dalende fase. Vooralsnog is ook bij dit aandeel dus geen sprake van een koersdraai.

Infineon valt hard terug

Tot slot kijk ik nog even naar het Duitse Infineon, de grootste chipleverancier voor de Europese autoindustrie. Infineon is de afgelopen maanden mooi opgeveerd en leek even boven haar 200-daags gemiddelde terug te keren.

De koers is echter aan de bovenkant van de dalende trend vanaf begin dit jaar op nieuwe verkoopdruk gestuit en teruggevallen onder de 200-dagenlijn. Het patroon van lagere toppen en bodems lijkt hiermee te worden voortgezet.

Voorlopig moeten we dus nog erg voorzichtig blijven met het uitwerken van positieve scenario's en blijft het risico op een nieuwe daling erg groot.