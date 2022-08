Deze bedrijven kunnen worden opgesplitst

Wat mij na de speech vanuit Jackson Hole en het Lagarde gerucht over een forse rente verhoging, op de AEX glijbaan, opgevallen is dat Nationale Nederland zich na haar onterechte afstraffing kranig heeft gehouden. Met een verwacht dividend van €.2,66, heb je een dividend rendement van 6,5%. Schrijf je nog wat calls out of the money dan zit je zo op 8%! Daarbij zit N.N. met veel activa in de V.S., dus in een veilige $. Dan staat N.N. een stuk lager genoteerd dan A.S.R., terwijl dat enkele maanden geleden een stuk hoger was. N.N. is n.m.m. te veel afgestraft. Zoals eerder hier gesteld, is, nu de AEX onder de 707, gezakt is, een verdere afgang een feit, en wordt de camping rally afgestraft.Er dient nog het e.e.a. in geprijsd te worden, maar met een rendement van rond de 8% kun je de AEX glijbaan rustig uitzitten!!