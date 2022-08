Slotcall: AEX toont veerkracht, inflatie anders bekeken

De Europese Commissie werkt aan een plan om met een noodinterventie te komen. De noodzaak daartoe blijkt volgens de EC uit de explosief gestegen elektriciteitsprijzen.

Nu zijn de stroomprijzen gekoppeld aan de gasprijzen, óók als die stroom wordt opgewekt via anders bronnen dan gas zoals zon, wind en kolen. Gas is overigens wel een van de belangrijkste opwekkers van elektriciteit.

Het loskoppelen van de gas - en stroomprijs kan zeker een bijdrage leveren aan een afkomende elektriciteitsprijs, maar lost uiteraard het tekort aan gas niet op.

Damrak

Het viel vandaag niet mee om positieve headlines te vinden en dan viel de schade op het Damrak feitelijke reuze mee, al hangt het van ieders eigen portefeuillesamenstelling vast of dat individueel ook opgaat.

Hogere rentes zijn niet goed voor aandelen: dit is bij IEX Premium nog een haarfijn uit de doeken gedaan voor beleggers afgelopen weekend. Heeft u nu nog geen abonnement?!

En dat betekende voor veel aandelen inleveren vandaag, de chippers voorop met stevige verliezen, maar ook de financials wisten amper te profiteren van de hogere rentes.

Interessant genoeg werd het hoog-cyclische ArcelorMittal de winnaar van de dag binnen de AEX, terwijl ook het defensieve KPN zich kon onttrekken aan de rode hndelsdag, evenals Shell en Unibail.

De AEX dreigde even circa 2% in te moeten leveren, maar sloot uiteindelijk slechts afgerond 1% lager op een stand van ruim 698 punten. Dat is wel onder de 700-puntengrens inderdaad.

En dan nog even dit

Waar elders de EC plannen lijkt te maken om in te grijpen op de energiemarkt, liet ook Tesla-topman Elon Musk van zich horen met, het mag en moet gezegd, een reëel geluid:



Bron: Reuters





Hij stelde onder meer dat de wereld nog enkele decades nodig heeft om de energietransitie te voltooien. Oftewel, de transitie naar duurzamer, schoner energievormen mag wel een tandje langzamer.

Op het gevaar af in herhaling te vallen: onze welvaart is in hoge mate te danken aan stabiele, betrouwbare en betaalbare energie. En precies dat, zijn wij helaas ergens onderweg verloren.

Boskalis

HAL Holding heeft na veel wikken en wegen - of ongetwijfeld eerder na amper stukken Boskalis aangeboden te hebben gekregen onder het te zuinige bod - besloten het bod met zegge en schrijve €1 op te trekken. Wat wij van IEX van het licht verhoogde bod vinden, leest u hier:

Boskalis voor AC1 overgehaald door HAL, IEX niet #Boskalis https://t.co/29pu9OuwiY — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 29, 2022





Basic Fit

Sportschoolketen Basic Fit kan zomaar uitgroeien tot de McDonalds onder de sportscholen. Een boude stelling? Wij denken dat beleggers er goed aan doen om eerst de analyse en onderbouwing van de Beleggersdesk tot zich te nemen, en die vindt u hier:

Fed en ECB

De Fed, en in mindere mate de ECB, dreigen met een zeer restrictief beleid om de inflatie de kop in te drukken. Hoe serieus moeten beleggers deze spierballentaal nu écht nemen. Wordt de soep echt zo heet gegeten..?





De Fed en ECB talk the talk maar hoe heet wordt de soep gegeten IEX Premium https://t.co/9KNl9WcLAO via @IEXnl — Martin Crum (@martinjancrum) August 29, 2022

BIS doet een duit in het zakje

Als de BIS spreekt, is het verstandig voor beleggers om op scherp te staan. De centrale bank der centrale banken zoals de BIS ook wel – deels terecht - wordt beschouwd, geldt als een bijzonder invloedrijke partij op het internationale financiële schaakbord.

De Bank for International Settlements - momenteel geleid door Agustin Carstens - was uiteraard aanwezig bij het jaarlijkse Jackson Hole symposium. Die liet afgelopen weekend in ieder geval een verfrissend geluid horen. Als we enkele traditionele stokpaardjes inzake inflatiebestrijding even terzijde leggen, kan gefocust worden op een essentieel punt van Carstens: het versterken van de aanbodzijde.

De focus heeft de afgelopen decades te lang gelegen aan het sturen van de vraagkant, waarbij zwakke plekken aan de aanbodzijde te weinig aan bod zijn gekomen. De BIS ziet dan ook een belangrijke rol weggelegd voor beleidsmakers om de flexibiliteit en het weerstandsvermogen van de productiezijde te versterken als tool om de inflatie onder controle te krijgen.

Helaas achtte de BIS het dan weer niet nodig om de spilzucht van overheden – mede – aan te wijzen als oorzaken van de uit de hand gelopen inflatie. Gelukkig was daar een paper van Francesco Bianchi van de Johns Hopkins University en Leonardo Melosi van de Chicago Fed, ook aanwezig bij het JH symposium, om erop te wijzen dat “geschat de helft van de inflatie is veroorzaakt door expansief fiscaal beleid.” Waarvan akte.

Deja vu

Hedge funds nemen in toenemende mate weer shortposities in in Italiaanse staatsobligaties. Een an sich logische strategie aangezien Italië zich in een tamelijk benarde situatie bevindt.

Allereerst, al is dat niet echt heel verrassend, een nieuwe politieke crisis na het opstappen van voormalig ECB-topman Draghi. Politieke instabiliteit is nog tot daar aan toe, dat hoort nu eenmaal bij het Zuid-Europese land zoals Hollandse koeien in de Nederlandse wei.

Echter, Italië gaat gebukt onder een grote staatsschuld, zo’n €2.300 miljard, en zal daarmee de meeste pijn lijden van de onvermijdelijke afbouw van de stimuleringsmaatregelen van de ECB. Laatst genoemde heeft met een uit de hand gelopen inflatie weinig keus dan de monetaire teugels aantrekken.

Wat ook niet helpt, is de sterke afhankelijkheid van Italië van – relatief goedkoop – Russisch gas. De boycot van Poetin’s gas zal tot gevolg hebben dat de Italiaanse economie meer dan 5% kan krimpen. Een ongekende economische contractie, terwijl het land al torenhoog in de schulden zit.

Uit data van S&P Global Market Intelligence blijkt dat de shortposities in Italiaanse obligaties zijn opgelopen tot een kleine €40 miljard. Serieus geld, maar tegelijkertijd slechts een fractie van de totale uitstaande Italiaanse staatsobligaties.





Een aantal hedge funds probeert te profiteren van de spread tussen Duitse en Italiaanse staatsobligaties. Oftewel, long German bunds, short Italiaanse obligaties. Dat is niet geheel van risico’s ontbloot.

De ECB heeft immers een nieuwe ‘tool’ in het leven geroepen – transmission protection instrument – om de spread binnen de perken te houden. Dat kan op twee manieren: extra Italiaanse staatsobligaties opkopen, of Duitse bunds van de hand doen. Een combinatie van beide zal natuurlijk de meeste impact geven.

Sancties doen maar beperkt pijn

De westerse wereld heeft in reactie op de inval van Rusland in de Oekraine flink wat sancties ingesteld. Dat wil zeggen: de VS, Canada, de EU en Australië. De rest van de wereld, toch goed voor zo’n driekwart van de wereldbevolking, doen aan de sancties niet mee.

Wellicht dat dit een van de redenen is dat de sancties zeker wel enig effect hebben, maar per saldo niet echt heel effectief uitpakken. Hoewel ook Rusland kampt met hoge inflatie en een recessie, schieten de winsten van het bedrijfsleven omhoog:







Bron: Bloomberg





De winsten over het tweede kwartaal van het Russische bedrijfsleven pakten per saldo 25% hoger uit. En dat is duidelijk boven het niveau van de inflatie: dat lag volgens de jongste opgave in het land op een – pijnlijk hoge – 17%. Een en ander volgens berekeningen van de Sberbank CIB die gebruik maakte van de gegevens van de Federal Statistics Services.

Uiteraard kon niet elke sector zich onttrekken aan de impact van de westerse sancties. Zo zag de mijnbouwsector zijn resultaten over het tweede kwartaal halveren, terwijl ook de Wholsesale en Retail Trade een achteruitgang van zo’n 13% zag.

Daar tegenover waren er echter tal van sectoren die juist profijt wisten te trekken van de sancties, zoals (uiteraard) de elektriciteits- en gassector met een hallucinante hoog groeipercentage van 122%. En ook de transport- en opslagsector zag de winsten exploderen met 168%.

Energiecrisis loopt uit de hand

De westerse wereld heeft een belangrijk deel van zijn welvaart te danken aan stabiele, betrouwbare en relatief betaalbare energie. Helaas leven we nu in tijden waarbij precies dat ontbreekt: over de oorzaken valt te discussiëren, dat wellicht voor een andere keer.

Voor nu kijken we eens naar de gevolgen die de sky high prijzen voor energie voor de gemiddelde consument geeft, ditmaal de Britse consument, maar het beeld zal elders in Europa niet wezenlijk anders zijn.

In het VK wordt het prijsplafond op energierekeningen per oktober met 80% verhoogd. Uiteraard zullen aanbieders van energie geen moment aarzelen hun prijzen direct met dat percentage op te schroeven. En dat gaat voor miljoenen Britse gezinnen letterlijk betekenen dat er gekozen moet worden tussen het verwarmen van de woning, of een maaltijd.

Het bedrijfsleven zal zich uiteraard evenmin kunnen onttrekken aan de peperdure energierekening. De keus hier is wat diverser: werknemers ontslaan in een poging het hoofd boven water te houden, interen op het bedrijfsvermogen, of de tent simpelweg sluiten. Het MKB is in het VK grofweg goed voor 60% van het totaal aantal banen, dus er staan nogal wat banen op de tocht.

De over het algemeen toch tamelijk onderkoelde Britse zakenkrant de Financial Times spreekt inmiddels dan ook van een nationale noodtoestand. Verwacht wordt dan]t een op de drie huishoudens hun energierekening simpelweg niet meer kunnen betalen. Elders in de Britse krant werd daarom zelfs de oproep gedaan: “Don’t let energy price wars nuke our personal finances.”

Het bedrijfsleven zal linksom of rechtsom de prijzen fors moeten verhogen (inflatie), en/of de kosten omlaag trachten te brengen en dat impliceert meestal banen schrappen.

De gemiddelde Britse consument ziet het vrij besteedbare inkomen hard teruglopen en zal de tering naar de nering moesten zetten, voor zo ver mogelijk uiteraard. Een verviervoudiging van de energielasten valt niet meer op te vangen. Daar bovenop geldt dat ook de prijzen voor onder andere voedsel hard oplopen, evenals diensten.

De volledige impact van dit alles zal pas ten volle zichtbaar worden in 2023 – en echt niet alleen in het VK - tenzij er voor die tijd een klein wonder plaatsvindt. Een normalisatie van de energiemarkten zal het verschil maken, maar signalen vanuit die hoek dat op een steuntje in de rug mag worden gehoopt, zijn er helaas (nog) niet.

De huidige situatie verleidde het Amerikaanse zakenmagazine Forbes er alvast toe om met een item te komen waarbij de verschillen tussen een economische recessie en een depressie onder de loep werden genomen. Het gevreesde R-woord is al van stal gehaald, voor het wakker liggen van het D-woord is echter geen aanleiding.



Wall Street

In de VS gingen de financiele markten afgelopen vrijdag stevig omlaag op uitlatingen van Fed-voorzitter Powell, maar wisten bij de start van de handel de schade niet beperkt in te lopen. Sterker nog, de markten vervolgden in een wat lager tempo hun beweging richting het zuiden.

Natuurlijk waren de techfondsen het minst in trek, de Nasdaq leverde tussentijds zo'n 1,3% in, versus een verlies van 0,9% voor de S&P 500 en 0,8% voor de Dow Jones. Het is maar een tussenstandje na twee uur handel, wie weet wat de markten nadien nog in petto hebben.

Rentes

Wat moeten we van de kapitaalmarktrentes vandaag zeggen? Die schieten werkelijk omhoog, althans binnen de eurozone en de VS. Dit zijn echt significante bewegingen waarbij de markt, in ieder geval vandaag, geen onderscheid maakt tussen relatief solide landen en zwakke Zuid-Europese staten.



Bron: Reuters

Brede markt

Lagere koersen voor de meeste Euopese beurzen, maar de echte actie ligt elders. Bijvoorbeeld bij de VIX die stevig oploopt richting de 30, altijd een niveau om alert te worden.

Verder werd olie opnieuw stevig duurder, maar de wereld kan an sich nog wel leven met een prijs van $100 per vat, áls het maar verkrijgbaar is. Goud, bitcoin, weinig actie, maar de dans rond pariteit tussen de euro en de dollar zal op enig moment stokken en verruild worden voor duidelijk andere verhoudingen. Welke, dat is afwachten, fingers crossed voor een aantrekkende euro.

Het Damrak

ASMI (- 4,6%) bleek enigszins verrassend de chipper die het sterkste daalde, normaliter is die eer weggelegd voor Besi.

(- 4,6%) bleek enigszins verrassend de chipper die het sterkste daalde, normaliter is die eer weggelegd voor Besi. ArcelorMittal (+ 2,9%) steeg tegen de markt in en dat zien we niet zo gek vaak

(+ 2,9%) steeg tegen de markt in en dat zien we niet zo gek vaak ING Groep (- 0,2%) lavert al enige tijd heen en weer tussen hogere rentes (+) en een recessie (-).

(- 0,2%) lavert al enige tijd heen en weer tussen hogere rentes (+) en een recessie (-). Just Eat Takeaway (+ 0,5%) is normaliter op dit soort dagen het bokje, maar de verkoop van het belang in iFood geeft de markt iets meer vertrouwen in de toekomst van de maaltijdbezorger.

(+ 0,5%) is normaliter op dit soort dagen het bokje, maar de verkoop van het belang in iFood geeft de markt iets meer vertrouwen in de toekomst van de maaltijdbezorger. Shell (+ 1,5%) wist zich goed staande te houden, mede te danken aan een weer oplopende olieprijs.

(+ 1,5%) wist zich goed staande te houden, mede te danken aan een weer oplopende olieprijs. Aperam (+ 1,5%) wist zich net als voormalig eigenaar AM zich te onttrekken aan de koersverliezen van vandaag, AMG dan weer niet (- 2,4%).

(+ 1,5%) wist zich net als voormalig eigenaar AM zich te onttrekken aan de koersverliezen van vandaag, dan weer niet (- 2,4%). Corbion (+ 1%) is erin geslaagd op relatief gunstige voorwaarden leningen af te sluiten. En dat is hard nodig ook gezien de belabeerde halfjaarcijfers.

(+ 1%) is erin geslaagd op relatief gunstige voorwaarden leningen af te sluiten. En dat is hard nodig ook gezien de belabeerde halfjaarcijfers. Fugro (+ 3,2%) was in trek vandaag, mogelijk mede op het pleidooi van Elon Musk dat er toch echt meer olie en gas nodig is.

(+ 3,2%) was in trek vandaag, mogelijk mede op het pleidooi van Elon Musk dat er toch echt meer olie en gas nodig is. B&S Group (+ 3,6%) lijkt langzaam op te krabbelen na toch teleurstellende H1-cijfers

(+ 3,6%) lijkt langzaam op te krabbelen na toch teleurstellende H1-cijfers Pharming (+ 1,7%) ging vanochtend stevig onderuit maar weet verrassend genoeg desondanks in de plus te sluiten.

(+ 1,7%) ging vanochtend stevig onderuit maar weet verrassend genoeg desondanks in de plus te sluiten. Op de lokale markt verloor Marel (- 5,6%) stevig.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Pfizer: naar $59 van $60 en kopen - UBS

Pfizer: naar $50 van $51 en houden - Goldman Sachs

Agenda 30 augustus

06:30 Producentenvertrouwen Nederland - aug

11:00 Consumentenvertrouwen eurozone - aug (def)

11:30 Inflatie België - aug

13:00 Baidu - Cijfers tweede kwartaal (Chi)

13:00 Best Buy - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Hewlett Packard - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 HP Inc - Cijfers derde kwartaal (VS)

14:00 Inflatie Duitsland - aug (vlpg)

15:00 Case Shiller huizenprijzen VS - jun

16:00 Vacatures VS - jul

16:00 Consumentenvertrouwen Conference Board VS - aug

22:00 Hewlett Packard - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 HP Inc - Cijfers derde kwartaal (VS)