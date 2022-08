Valuta zit vol streken

Sinds 1999 is de Turkse beurs tien keer over de kop gegaan. In lira’s. In euro’s is dat maar twee keer. Dat is nog altijd beter dan onze AEX met slechts 1,4 keer – zonder herbelegd dividend – maar daar gaat het nu niet om.

In dollars steeg de Istanbul 100 in die tijd slechts 1,9 en in Zwitserse franken 1,3 keer. Weet u meteen wat de euro deed sinds oprichting. Over de lira hebben we het maar niet.

Op 15 januari 2015 verraste de Zwitserse centrale bank door midden op de dag de koppeling van de frank met de euro op €1,20 los te laten. De koers van EUR/CHF kelderde in een handvol tikken van 1,20 naar 0,86… en toen zat de markt dicht.

Te hoge hefbomen

Toen de rook optrok, bleken er een paar brokers geraakt. Horrorverhalen in de pers, sommige particulieren hádden (auw) en sommigen kónden een extra hypotheek op hun huis nemen: in drie seconden geruïneerd met te hoge hefbomen.

Het hoeft niet altijd groots te zijn, of prominent in de beursgeschiedenisboeken te staan. Het zijn vaak kleine events, bij voorkeur waar u zelf met uw geld in zit, die ons belangrijke beurswijsheden en beleggingsvernuft leren.

Door die Turkse beurs in euro’s uit te rekenen en door die Zwitserse peg-perikelen heb ik geleerd hoe risicovol valuta zijn. Om die reden heb ik zelf nooit in emerging markets belegd.

Dollar maakt het verschil

Altijd wat met valuta. Slecht voor uw bezit en onze import, goed voor onze export en Europa, Nederland als vakantiebestemming en om vastgoed te kopen. En goed voor onze aandelen, want onze AEX-bedrijven behalen rond 40% van hun omzet in dollars.

U zag het aan de dollarwindjes van 5 à 7% van Unilever en Wolters Kluwer in hun tweedekwartaalcijfers. Zie de AEX: in euro’s staat die dit jaar -10% als ik dit stuk tik, en in dollars is dat -22%. Het verschil is het dollarritje dit jaar.

Enfin, waar hun eigen aandelen in dollars ook niet veel soeps zijn in 2022, worden wij weer blij van Amerikaanse fondsen zodra we ze omrekenen in euro’s.

Kapers op de huizenkust

Om de scheidsrechter te nemen: de MSCI World Total Return Index (60% Amerikaanse aandelen) staat dit jaar -12,5% en in euro’s -0,9%. Dat komt door de euro en is niet omdat Amerikanen er geen hout van snappen.

Lagere aandelenkoersen zijn nog nooit populair geweest, maar misschien bieden er door die lage euro al wel Amerikanen… op uw huis! In Portugal, Spanje en Italië is dat al heel gewoon. Als die dollar maar blijft dalen, worden Parijs, München en Amsterdam ook vanzelf goedkoop.

Voor Amerikanen dan. Zo kan het onbetaalbare betaalbaar en het betaalbare onbetaalbaar worden. Valutarisico kan voordelig uitpakken, of tegen u in lopen. Zorg dat u dat in ieder geval beseft en het risico meeneemt in uw beleggingen (zeker als u ouder wordt), of een (altijd dure) hedge hebt.

Niets zo frustrerend namelijk op de beurs als goed gezien, juiste positie ingenomen en tóch verloren door iets waar u geen invloed op had. Valuta heeft wat dat betreft een naam hoog te houden.