Voorbeurs is het lange wachten naar Uur U al begonnen

De AEX indicatie is +0,3% rond 720 na een mooie rit op Wall Street en met vandaag de Fed in de coulissen. Tot die tijd is het waarschijnlijk rustig.

Europese futures plussen nét en de Amerikaanse dalen nipt

In Azië kleurt bijna alles groen. De Hang Seng Tech index doet maar +0,5% (Tencent -0,7%), want het is nog een beetje onduidelijk of die Chinees-Amerikaanse deal over die Nasdaq-noteringen definitief is. Zo meer

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot -4,6% op 21,8

De dollar stijgt 0,2% naar 0,996

De Duitse tienjaars rente ligt vlak op 1,32% en de Amerikaanse stijgt drie basispunten naar 3,08%

Goud doet -0,1%, olie stijgt +0,3% en crypto daalt een procentje

Bloomberg is hieronder een beetje aan het overdrijven, maar hét agendapunt vandaag is de speech van Fed-voorzitter Jerome Powell om 16:00 uur onze tijd in Jackson Hole. Twee of drie kwartjes verhoging in september, wel of geen recessie, peak inflation of niet, dure dollar en waar de voorzitter verder maar over rept.

Ik denk dat de speech kort voor Uur U beschikbaar komt en dan wordt alles meteen ingeprijsd: let op dollar, rente, aandelen, energie en de rest - in principe ook in die volgorde.

From canceling Friday night trips to the pub to ushing back soccer practice, global investors are pulling out all the stops to ensure they’re ready for the Fed's Jackson Hole powwow. https://t.co/FJFaVGzaPb — Bloomberg Markets (@markets) August 26, 2022

De markt neigt momenteel naar drie kwartjes verhoging over een paar weken, ofwel er is vanmiddag beweging mogelijk als Powell haviks (op papier slecht voor aandelen) of duivisch (op papier goed voor aandelen) is. Het kan natuurlijk ook zijn dat het een non-event is: Powell zegt niks en er gebeurt niks.





Voor de speech doen we nog een laatste rondje data, waaronder... inflatie.



Peak inflation? Het lijkt er op. Maar 3% is ook nog veel te hoog, het mandaat van de Fed is 2%.



Over naar de cijfers bij ons, HAL meldde gisteravond al dat in H1 de nettovermogenswaarde daalde met €56 miljoen ten opzichte van eind 2021 tot €12,8 miljard. Per aandeel noteerde de nettovermogenswaarde op €144.60. ABM:

Nu HAL alle benodigde goedkeuringen heeft verkregen, is "de verkoop aan HAL van de aandelen Boskalis die door de Stichting zijn verkregen, of zullen worden verkregen, uit hoofde van de block-trade agreement van 10 maart 2022, onvoorwaardelijk geworden."

Deze aandelen zullen door de Stichting op of kort na het einde van de acceptatieperiode aan HAL worden overgedragen. Op dit moment houden HAL en de Stichting circa 55,6% van de uitstaande aandelen Boskalis.



Sif handhaaft de outlook in haar H1's en kan de gestegen kosten (grondstoffen en energie) maar ten dele doorberekenen:



Eurocommercial Properties meldt betere resultaten met haar H1's en stelt €1,50 dividend per aandeel voor.



Verder is er nu niet zo veel nieuws. Als er nog vragen zijn voor de IEXBeleggersPodcast van Niels Koerts en mij, verneem ik dat graag. Die nemen we op vóór Powell. Misschien dat we nog wat meemaken vandaag, want het is tot dusverre niet de meest wervelende AEX-week ooit, met een spread van maar vijftien punten:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:05 Resultaten Eurocommercial Properties in de lift

07:55 Jefferies verhoogt koersdoel Alfen flink

07:25 Sif handhaaft outlook 2022

06:57 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:52 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:52 Beursagenda: macro-economisch

06:51 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

25 aug MDxHealth boekt meer omzet

25 aug Wall Street tankt vertrouwen richting toespraak Powell

25 aug Beursupdate: AEX op Wall Street

25 aug Olieprijs daalt

25 aug Wall Street koerst hoger

25 aug Ajax loot Liverpool, Napoli en Rangers in Champions League

25 aug Europese beurzen sluiten hoger

Analistenadvies:

Alfen: naar €120 van €98 (hold) - Jefferies

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

07:00 Sif - Cijfers tweede kwartaal

08:00 Eurocommercial - Cijfers tweede kwartaal



08:00 Consumentenvertrouwen - September (Dld)

08:45 Consumenten- en ondernemersvertrouwen - Augustus (Fra)

10:00 Geldhoeveelheid - Juli (eur)

14:30 Persoonlijke inkomens en PCE-inflatie - Juli (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Augustus def. (VS)

16:00 Toespraak Powell op Jackson Hole-bijeenkomst (VS)

En dan nog even dit

Bescheiden rally:

WATCH: Stocks ended sharply higher on Thursday as data earlier in the day showed the U.S. economy contracted less than initially thought in the second quarter, easing some fears that a recession was underway https://t.co/jZSUo57NJb pic.twitter.com/8cy1G5yfDX — Reuters Business (@ReutersBiz) August 26, 2022

Tandem ASML-TSMC weer, wat een verhaal:

To make a new type of energy-efficient computer chip, the world's largest chip manufacturer is guzzling as much power as entire countries https://t.co/GilkPukgTM — Bloomberg Markets (@markets) August 26, 2022

Oh, ze waren er toch uit?

On @Breakingviews: Stocks including $BABA jumped on news China may be close to allowing Americans to inspect mainland audit files in Hong Kong. But a successful accord will need a level of cooperation not seen in 15 years of wrangling, warns @JennHughes13 https://t.co/CLfkeNIGoi — Reuters Business (@ReutersBiz) August 26, 2022

Aan ambitie geen gebrek:

From the world's longest water tunnel to rails spanning tens of thousands of kilometers, these are the megaprojects in China's $1 trillion infrastructure plan https://t.co/vAfrLYdJzT — Bloomberg Markets (@markets) August 26, 2022

Geen beursgenoteerde bedrijven:

Dutch build out North Sea wind farms, test floating solar panels https://t.co/8lhGNtI5rZ pic.twitter.com/RC5AXkIk4a — Reuters Business (@ReutersBiz) August 25, 2022

Ook al Texas:

Micron is considering a plan to spend as much as $160 billion on a new semiconductor factory in central Texas https://t.co/t7qBHvdAOb — Bloomberg Markets (@markets) August 26, 2022

Geregeld:

T-Mobile is partnering with Elon Musk’s SpaceX to offer wireless phone service in remote parts of the US where coverage is spotty https://t.co/PNXBFVw7xv — Bloomberg Markets (@markets) August 26, 2022

Veel plezier en succes vandaag.