Slotcall: Nog maar +1.400% en dit aandeel is weer hersteld

De AEX (+0,6%) begon enthousiast, kakte gedurende de middag wat in, maar kwam op het eind sterk terug. Prosus (+7%) ging aan kop na een koerssprong van Tencent (+4,8%), dat meegaat met de rest van de Chinese aandelen. Deze stijgen na een mogelijk akkoord tussen China en de VS over noteringen in Amerika.

Unibail-Rodamco (+3,9%) heeft een winkelcentrum in de VS verkocht en het immer volatiele ArcelorMittal (+1,6%) beleeft ook een mooie dag, om de top drie compleet te maken. In de midkap werd Alfen 10,4% hoger gezet op prachtige cijfers.

De omzet steeg in de eerste zes maanden van dit jaar met liefst 78% tot €205,5 miljoen en met die cijfers verpulvert het bedrijf de verwachtingen van analisten. Daarmee bewijst Alfen volgens analist Niels Koerts waarom de energiespecialist een van de weinige groeiaandelen is die dit jaar rondom een all-time high noteren.

Het aandeel oogt daardoor ontzettend duur op dit moment, maar dat is deels ten onrechte, zo legt Koerts u uit in zijn analyse van Alfen.

IJzersterke cijfers van Alfen en mijn complimenten voor de mensen die continu zijn blijven zitten.



De huidige groei- en winstontwikkeling rechtvaardigt een hogere waardering. Mijn koersdoel daarom fors omhoog.



Hieronder leest u de uitgebreide analyse.

Steun uit onverwachte hoek voor Elon Musk

Op fundamentele gronden heeft het aandeel Twitter (-0,6%) niets te zoeken op het huidige koersniveau. De groei zwakt af en het bedrijf weet nog altijd geen cash te genereren. Alleen als de overname door Musk definitief doorgaat, valt er voor de aandeelhouders rendement te behalen, en die kans is wat kleiner geworden nu er een klokkenluider is opgedoken.

Afgelopen dinsdag klapte Peiter Zatko, het voormalige hoofd van de beveiliging van Twitter namelijk uit de school. Volgens Zatko heeft Twitter grote problemen in de beveiliging van het platform met opzet verzwegen; zo zijn toezichthouders van de overheid misleid en zijn er verkeerde taxaties gemaakt van het aantal nepaccounts. U leest er alles over in Koerts' nieuwste analyse van Twitter.

De Tesla-topman die eerder erg happig leek om Twitter over te nemen, is dat nu een stuk minder. Musk hoeft het socialemediaplatform niet meer, maar Twitter wil hem aan zijn bod houden en heeft hem voor het gerecht gesleept. Twitter leek vrij goede kaarten in handen te hebben, maar ook Musk heeft nu geen verkeerde hand.

Peloton moet nog +1.400%

Wie vandaag beter hun koersenscherm uit kunnen laten, zijn aandeelhouders van Peloton (-19,3%). Op het bord staat een bloedrode koers nadat het bedrijf nog rodere cijfers presenteerde. CEO Barry McCarthy deed nog zijn best deze drol te polijsten door te stellen dat er ondanks de dalende inkomsten, negatieve brutomarge en stevige operationele verliezen, toch sprake was van van een aanzienlijke vooruitgang.

Daarnaast zei hij stappen te ondernemen om de financiën op orde te krijgen. Dit wil hij bewerkstelligen door onder andere ingrijpende ontslagen en het het uitbesteden van de productie van fitnessapparatuur. Daar mag hij dan mee opschieten, want Peloton heeft na vandaag een nog langere weg te gaan. Om weer in de buurt van de top van januari 2021 te komen, moet het aandeel nog ruim 1.400% stijgen.

Belangrijke macro's

Zowel Duitsland als de Verenigde Staten kwamen vandaag met hun bbp-cijfers. Is Duitsland is op kwartaalbasis sprake van lichte groei (+0,1%). In Amerika was er wel sprake van krimp (-0,6%), maar dit was wel minder erg dan voorspeld. Economen gingen namelijk uit van 0,8% krimp.

Vanuit de Verenigde Staten kwamen ook nog de initial jobless claims en die vielen mee. Experts gingen ervanuit dat dit aantal vorige week met 8.000 zou stijgen tot 253.000, maar het aantal dáálde juist tot 243.000.

Kom maar door met de vragen

Vergeet niet in de reacties uw vragen achter te laten voor de IEX BeleggersPodcast (niet te verwarren met BeleggersBootcamp, waarvan gisteren weer een hagelnieuwe aflevering verscheen). Arend Jan Kamp en Niels Koerts nemen weer plaats achter de microfoon en als vast onderdeel van de podcast beantwoorden zij al uw een aantal van uw vragen.

Rentes

Een tamelijk kalm dagje op de rentemarkt, ook wel eens lekker voor de verandering. Zoals u ziet daalt de Nederlandse tienjaarsrente met twee basispuntjes tot 1,67%.

Brede markt

De AEX (+0,6%) presteert beduidend beter dan de Franse CAC 40 (-0,1%) en vergelijkbaar met de Duitse DAX (+0,4%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 22,5 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (+0,6%), Dow 30 (+0,1%) en de Nasdaq (+0,7%).

De euro blijft liggen op 0,997 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,2%) en zilver (-0,3%) gaan hun eigen weg.

Olie: WTI (-1,1%) en Brent (-0,7%) dalen beide.

Bitcoin (-0,6%) koerst ook in de min.

Het Damrak

Eminence Capital heeft een eerste belang in Just Eat Takeaway (-0,8%) genomen. Op zichzelf geen heel bijzonder nieuws, maar na een snelle blik op het scherm zag ik alweer een koers staan van minder dan €19. Alweer dik onder de €21,55 waarop het aandeel iets minder dan een week geleden opende.



(-0,8%) genomen. Op zichzelf geen heel bijzonder nieuws, maar na een snelle blik op het scherm zag ik alweer een koers staan van minder dan €19. Alweer dik onder de €21,55 waarop het aandeel iets minder dan een week geleden opende. PostNL (-0,2%) gaat de komende jaren duizenden bezorgers extra in dienst nemen. Op dit moment heeft de bezorgdienst zo'n 1.900 bezorgers zelf in dienst en dit moeten er zo'n 6.000 worden. Daarmee zou de helft van alle pakketten door eigen bezorgers rondgebracht worden.

(-0,2%) gaat de komende jaren duizenden bezorgers extra in dienst nemen. Op dit moment heeft de bezorgdienst zo'n 1.900 bezorgers zelf in dienst en dit moeten er zo'n 6.000 worden. Daarmee zou de helft van alle pakketten door eigen bezorgers rondgebracht worden. Het Noorse Yara (+3%), concurrent van OCI (+5,1%), perkt zijn productiecapaciteit voor ammoniak in vanwege de recordhoge gasprijzen. Toch stijgen beide bedrijven vandaag flink.

(+3%), concurrent van (+5,1%), perkt zijn productiecapaciteit voor ammoniak in vanwege de recordhoge gasprijzen. Toch stijgen beide bedrijven vandaag flink. Van Lanschot Kempen (+0,9%) blijft maar extra kapitaaluitkeringen doen en kondigde voor dit jaar €1,50 per aandeel aan bovenop het dividend. Niet vol te houden, meent analist Martin Crum, maar ook zonder dat is de dividend yield van nu zo'n 5% aantrekkelijk. Welbeschouwd heeft de bank 'gewoon' een goed halfjaar achter de rug, maar de cost/income-ratio van 73,7% blijft een dingetje. Er wordt gestreefd naar een ratio van 70%. Of Crum dat op korte termijn een kans van slagen geeft en wat zijn koersdoel en advies is, leest u in de analyse van Van Lanschot Kempen.

(+0,9%) blijft maar extra kapitaaluitkeringen doen en kondigde voor dit jaar €1,50 per aandeel aan bovenop het dividend. Niet vol te houden, meent analist Martin Crum, maar ook zonder dat is de dividend yield van nu zo'n 5% aantrekkelijk. Welbeschouwd heeft de bank 'gewoon' een goed halfjaar achter de rug, maar de cost/income-ratio van 73,7% blijft een dingetje. Er wordt gestreefd naar een ratio van 70%. Of Crum dat op korte termijn een kans van slagen geeft en wat zijn koersdoel en advies is, leest u in de analyse van Van Lanschot Kempen. Morgen voorbeurs opent Sif Holding (+4,9%) zijn boeken. Analisten van ING rekenen erop dat het bedrijf in lijn heeft gepresteerd met de eerste drie maanden van dit jaar.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

ASR: naar €58,40 van €57 en kopen - Kepler Cheuvreux

ASR: naar €50,50 van €50 en kopen - Bank of America

NN Group: naar €53 van €54 en kopen - Bank of America

Prosus: naar €94,10 van €94 en kopen - Goldman Sachs

Kendrion: naar €26,30 van €26,25 en kopen - ING

Agenda vrijdag 26 augustus

07:00 Sif - Cijfers tweede kwartaal

08:00 Eurocommercial - Cijfers tweede kwartaal

08:00 Consumentenvertrouwen - September (Dld)

08:45 Consumenten- en ondernemersvertrouwen - Augustus (Fra)

10:00 Geldhoeveelheid - Juli (eur)

14:30 Persoonlijke inkomens en PCE-inflatie - Juli (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Augustus def. (VS)

00:00 Jackson Hole-bijeenkomst (VS)