Laat uw fantasie spreken! Tien opsplitskandidaten Damrak

Arend Jan, als JET in stukken gedeeld kan worden is dit een ideale (overname)kandidaat (welke waarschijnlijk begin 2024 grotendeels schuldenvrij is). Er is geen grootaandeelhouder die het (op zijn eentje) uiteindelijk kan blokkeren en JET (met zijn landenorganisatie en deels eigen merken -> Lieferando, Skip, Menulog, Grubhub e.d.) leent zich er bij uitstek voor. Prijzig is het wel maar meerdere kopers kunnen de last dragen. Gaat het gebeuren, waarschijnlijk niet. Ik ken eigenlijk geen recent voorbeeld waarbij een groep van concurrenten, 1 concurrent uit de markt neemt en in stukken breekt. (AAB was de mij laatst bekende en dat is al geruime tijd geleden -> toen trouwens totaal onverwacht ..... dus onmogelijk is het niet). Op de langere termijn zal JET het niet overleven. Te klein, te slecht geleid.