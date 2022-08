Laat uw fantasie spreken! Tien opsplitskandidaten Damrak

Laat van u horen in de comments, als u een goed en origineel idee hebt. Dan laten we met onze verzamelde kennis en kunde vandaag nog menige board room zweten :-) Want managers denken in groot, groter, grootste bedrijf, waar wij aandeelhouders in meer, meer, meer rendement en waarde denken.

Beursgangen en bedrijven die SPAC's vullen zijn ver te zoeken dit jaar. Er zijn wel fondsen te over die onderdelen apart noteren, om zo meer aandeelhouderswaarde te scheppen. Zo ook Novartis vandaag. De pijplijn oogt wat mager, de koers blijft wat achter en dan moet er altijd wat gebeuren om gemor voor te zijn.

De vraag die wellicht ook meteen in uw hoofd opkomt: valt er op Beursplein 5 nog wat te halen?

Bij ieder bedrijf is wel iets te verzinnen dat kan worden verkocht, of zelfs apart worden genoteerd. Kortom, het is net zo tricky als een gegarandeerde overnamekandidatenlijst samenstellen. De enige garantie die u daarbij hebt is zoals altijd tot de voordeur - in het gunstigste geval, om voor te zijn wat u straks in de comments te melden heeft.

Hier vindt u een aantal suggesties. Misschien is dit een een vreselijk zinloze exercitie, maar het is wel een leuke en nuttige: het dwingt u misschien ook om goed na te denken over uw eigen aandelen. Zit er misschien nog ergens waarde verborgen? Toevallig weten wij dat ook menige topmanager meeleest op IEX, dus wie weet.

Want ook op het Damrak zijn er zeker dit jaar aandelen die nogal achterblijven. Gegeven de macro-economische omstandigheden en vooruitzichten kan het best zijn dat her en der oook naarstig wordt gezocht naar mogelijkheden om waarde te scheppen. Want anders komen vroeg opf laat de Barbarians at the Gate.

Hierbij een soort van Top 10: