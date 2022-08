Boskalis: HAL zegt al van meet af aan 'nee' tegen hoger bod

In 2015, nog boven de 45,- Euro per aandeel. Sindsdien heel veel non cash afgeschreven, balans opgeschoond en ingekort. Natuurlijk in afstemming met HAL.



Nu is de tent op orde en de outlook fantastisch en men komt met een zuinig een-tweetje dat 30% onder 2015 ligt.



Geachte Heer Berdowski, is dit niet ondermaats?



Ik heb een achtergrond cq opleiding tav RVB en RVC dynamiek, mijn ambitie om als Commissaris te werken is al lang verdwenen omdat ik niet de zweem ve "old boys network" kan verdragen.