Boskalis: HAL zegt al van meet af aan 'nee' tegen hoger bod

Het enige dat u nog rest is uw aandelen niet aanmelden voor het bod. Daarmee loopt u wel het risico tot de laatste der Mohikanen te gaan behoren. En u uitroken is HAL wel toevertrouwd. Dat heeft nu 50,48% van de aandelen en doet het bod van €32 plus €0,50 dividend gestand als het 80% van de stukken in handen heeft.

De Rotterdamsche Reekenmeesters zijn vooralsnog niet van plan een cent meer te betalen. Zelfs CEO Peter Berdowski, die volgens alle verhalen en legendes niet voor een kleintje vervaard is, kon hen niet vermurwen. Als hij het al écht heeft geprobeerd, want HAL was altijd in feite al de baas met bijna 50% van het fonds.

Citaat FD van Kapitein Peter in de aandeelhoudersvergadering van vandaag:

"Het is niet mijn meest succesvolle onderhandeling in de geschiedenis van mijn carrière, kan ik u melden. HAL wil niet bewegen, vanaf het begin af aan al niet. Wij hebben er alles aan gedaan om hen op andere gedachten te brengen en dat proberen wij nog steeds."

Hier nog even wat feiten: de snelle rekensom leert dat HAL niet bij de vergadering was - anders was er om precies te zijn 50,68% van de aandelen vertegenwoordigd geweest. Mooie naam voor Boskalis heeft die IR-man trouwens en kan die persofficier het misschien nog even bij HAL proberen?