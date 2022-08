Wie hebt u liever: Xpeng, Tesla, Li Auto of... Ferrari?

Elektrisch rijden is een sector van twee snelheden. Naar welk aandeel gaat uw voorkeur uit?

Valt het iemand nog op dat zulke aandelen? Gisteren ging EV-fabrikant Xpeng -10,8% in New York en vannacht -12,3% in Hong Kong op Q2's. Dit zijn de zeven grootste EV-aandelen versus benchmark Nasdaq 100 (de iets dikkere witte lijn) sinds de beursgang van Rivian op 10 november 2021. Een sector op twee snelheden dus.



Uw oog valt vast op Li Auto. Dit aandeel presteerde inderdaad aardig sinds de beursgang 25 maanden geleden. Per saldo dan, met de nadruk op per saldo.



Double digit afstraffing

De verwachtingen zien er goed uit voor Li Auto, maar u weet hoe het werkt met groeiaandelen: als de wensen van de markt ook maar even niet uitkomen, dreigt altijd een double digit afstraffing. Grondstoffen, supply line en dan is er ook nog touwtrekken met Chinese aandelen met een notering in New York en Hong Kong.



Dominantie Tesla

Dit is een handige site en zie hoe de EV beursgenoteerde sector gedomineerd wordt door...



Die 29 namen mag u weer optellen bij de 53 old school genoteerde autoboeren en ook hier is Tesla de helft waard van de rest bij elkaar.





Lees hier de analyse van de IEX Beleggersdesk: Tesla onderweg naar recordresultaten

Er zit wat overlap in, maar ik wens u heel veel succes bij het kiezen van de juiste stock pick uit die vele tientallen namen. U kan ze ook allemaal kopen, of in een tracker beleggen. Van die laatste categorie zijn er vele soorten en maten: van pure play EV-makers tot heel ruim automotive met kaartenmakers en zelfs tolwegen.

Het is al gaande bij bezorgers en de shake-out in autofabrikanten kan niet uitblijven. Want ook die 53 boomer-autoboeren maken al blikken liesjes op stroom. En zoals zo vaak blijkt een heel goed idee op de beurs vaak heel moeilijk om in extra rendement om te zetten, of u moet goed kunnen handelen of timen.

Ferrari versus eenheidsworsten

Of neem die namen die iets extra's hebben, of een bijzondere waarde leveren. Dan komt u vanzelf bij Tesla uit en misschien ook Ferrari, de nummer elf van die 53. Dat verslaat ook met gemak de Nasdaq 100, hoewel de S&P 500 de officiële bench mark is. Alleen hoe overleeft de iconische Italiaan de elektrische motor?

Zo'n rood monster van een paar ton die niet weg jankt, huilt, brult, dreunt en davert, maar... weg glijdt. U staat voor Jan Joker? We gaan zien of hier een markt voor is.

Verder zijn het vooral eenheidsworstautofabrikanten - al dan niet EV - en hoge marges en zo'n vliegwiel aan waardecreatie moet u misschien vergeten.

Zie ook smartphones, alleen Apple verdient dikke knaken. Tesla maakt relatief ook hoge marges - ondanks álle issues deze jaren - en heeft pricing power. Van de rest is een groot deel zelfs nog aan het hannesen om prototypes in massaproductie om te zetten. Dat is meer engineering dan tech, en zeker geen sinecure.

Welke wordt het?

Beleggen in de auto-industrie is dat ook niet. Al dan niet elektriek. Zeg het maar: wat is uw aan te bevelen aandeel of tracker?