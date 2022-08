Vlam in de pan bij de gasprijzen

The cure for high prices is high prices. En niet de burger compenseren voor de koopkracht val of price controles zoals in Frankrijk. Geeft alleen maar meer druk op de gasprijs waardoor industrie met nog kappere marges zit, en dus faillissementen. Meer faillissementen is minder economische output, meer supplychain issues en meer inflatie. Die worden namelijk niet gecompenseerd. Maar dat is niet sexy in de politiek en word je niet op herkozen. Dat vind Rutte immers belangrijker.



Shell en dergelijke bedrijven moeten de gelegenheid krijgen(Lees: zonder belemmering van wetgeving en natuurorganisaties) om de winsten te herinvesteren ipv verplichten om dividend uitkeren en aandelen in te kopen. Groningen mag van mij ook open mits zij goed gecompenseerd worden met een nieuwe woning