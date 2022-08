Hier moet je als kleine belegger extra op letten

Beginnende belegger betekent vaak ook kleine belegger. Voor het gemak scharen we even iedereen met een portefeuille van minder dan €10.000 onder kleine belegger. Behoor jij ook tot die categorie? Let dan even goed op, want er is een aantal dingen waar jij extra goed op moet letten.

Allereerst zijn het de kosten die bij kleine beleggers veel zwaarder wegen dan bij de zware jongens (en meiden) uit de beleggerswereld. De kosten zijn verschillend per broker. Zoals we je eerder hebben uitgelegd, is het van cruciaal belang om op deze brokerkosten te letten. Dit kan namelijk van grote invloed zijn op je langetermijnrendement.

Stel dat een transactie €2,50 kost, dan maakt het natuurlijk nogal uit of je een order van €100 of een van €1.500 plaatst. In verhouding betaal je voor kleine orders veel meer transactiekosten en dus is er een grotere koersstijging of meer dividendrendement nodig om die kosten er weer uit te krijgen.

Goede spreiding is moeilijk voor startende beleggers

Daardoor is het voor kleine beleggers ook veel lastiger om goed te spreiden. En juist dat is ontzettend belangrijk. Je wil je risico namelijk ten alle tijden beperkt houden, zo vertelt Coen Grutters in de onderstaande aflevering van starterspodcast BeleggersBootcamp.

Als je een beetje goed gespreid wil zitten zal je minstens in zo’n twintig aandelen moeten zitten. Als je een kleine portefeuille hebt, dan zijn de transacties voor die twintig aandelen klein en de transactiekosten dus relatief hoog. Spreiden is als kleine belegger dus lastiger.

"Daalt de brede markt, dan daal jij ook"

“Als je goed gespreid zit over meerdere aandelen in verschillende sectoren, dan daalt niet je gehele portefeuille hard als het bij een enkeling even niet goed gaat. Er zijn dan altijd wel andere aandelen die op dat moment beter liggen”, legt hij uit.

Analist Niels Koerts vult hem aan door te melden dat dalingen op korte termijn wel voor kunnen komen. “Als je breed gespreid zit en de brede markt daalt, dan daal jij ook. Maar dat hoort er gewoon bij. Het gaat er echter om dat je op lánge termijn rendement maakt en die kans vergroot je nou eenmaal door te spreiden in je beleggingen.”

Veelgemaakte beginnersfout bij beleggen

De fout die veel starters maken is het kopen van verschillende aandelen met het idee gespreid te zitten, maar daarbij vergeten dat al die aandelen in één sector zitten. Daalt dan die sector, dan ben je alsnog de klos.

Heb je nou geen zin om dit zelf constant in de gaten te houden, dan bieden ETF’s uitkomst. Koop een ETF en je koopt eigenlijk in één keer een klein deel van heel veel bedrijven. Op die kan je dus in één klap goed gespreid zitten. Het hangt er daarbij wel een beetje vanaf welke ETF’s je kiest, maar met een wereldtracker, dus een ETF die de wereldmarkt volgt, zit je over het algemeen wel goed.

“Als je nou niet de hele tijd de markt wil volgen, maar wel mee wil doen, dan zijn ETF’s heel mooi. Maar als je beginnende belegger bent en je vindt het ook heel leuk om zelf te doen, dan zou ik nog altijd aanraden het grootste deel in ETF’s te stoppen en met een klein deel zelf individuele aandelen te selecteren”, stelt Niels Koerts. Hoe je dat het beste doet leer door de aflevering hieronder.