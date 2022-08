Dé ETF om mee te beginnen

quote: Chiclana schreef op 23 augustus 2022 13:50: Hoi Erik,



Ik heb een vraag: ik heb van VanEck de wereld ETF deze zijn via Degiro gratis aan te kopen. Ook de beheerskosten zijn zeer laag.

Is dat geen goed alternatief?

Groet john van den Berg

Heb ik ook wat van, maar is minder gespreid: 250 (momenteel 254) aandelen ipv de ~1500 aandelen in de ETF die het artikel aanbeveelt.Voordeel van de VanEck is dat je het dividend terug kunt vragen (als je Box 1 belasting betaalt, dat is vrijwel iedereen). Bij de iShares gaat dat volgens mij gewoon verloren. Bij 2% dividend scheelt dat toch 0,3% rendement elk jaar.Probleem is wel dat je een fors valuta risico meeneemt: de USD is sterk gestegen (er zitten veel aandelen uit de VS in de meeste ETFs), hetgeen het rendement dit jaar ten goede kwam. Maar als je er nu in stapt en de Euro herstelt weer wat, dan kost dat navenant rendement.