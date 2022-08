Miezerig voorbeurs en ja, de beren lijken macht weer over te nemen

De AEX heeft 700 weer op schootsafstand, maar nu vanaf de verkeerde kant. De openingsindicatie is -0,1% net onder 710 punten.

Energie en groei in de EU en rente en conjunctuur in de VS zijn vandaag de thema's op de beurs, met vooral inkoopmanagersindices. Er zijn geen cijfers en er is weinig bedrijfsnieuws op het Damrak.

De Europese en Amerikaanse futures openen of staan allemaal 0,1% à 0,2% lager

In Azië staat bijna alles en iedereen rond 1% lager

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot liefst +15,5% op 23,8, opvallend

De dollar staat 0.2% hoger op 0,992

De Duitse tienjaars rente opent een basispunt hoger op 1,30% en de Amerikaanse levert er twee in op 3,04%

Goud ligt vlak, olie loopt 0,3% op en crypto neigt iets lager

Het beeld wordt er op het Damrak niet beter op, want de AEX (oranje) laat haar kopje weer hangen. De bear market van intussen negen maanden lang lijkt in ieder geval te worden bevestigd, ook door onze (tienjaars) rente die er weer van tussen gaat:



Bevestiging uit New York, waar de S&P 500 (oranje) en de Nasdaq 100 de neergaande trend weer lijken op te pakken - ook hier bevestigd door de rente.



Op de Big Board was er trouwens het gerucht dat AMC net als CineWorld mogelijk failliet gaat, net op de dag van de nieuwe notering van de speciale dividendaandelen (ik weet niet of daar popcorn bij was inbegrepen). En toen ging de bijl er in à -41,9%, hoewel nabeurs er nog een +2.6% schrale troost stond...

Bed Bath & Beyond deed -16,4% en GameStop sloot -5,4% en daar had ik bijna nog meevallende van gemaakt. Alles went, niewaar? Zelfs de koersuitslagen van meme-aandelen.



Opvallend I: de volatiliteit liep gisteren ineens hard op. Ook dit duidt op onrust.



Opvallend II: EUR/USD... De euro ligt trouwens nog slechter ten opzichte van de Zwitserse frank, zijwaartst per saldo met het pond en doet beter dan de yen.



En vandaag krijgen we zeker nieuwe input, als de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices uit deze landen doorkomen. Hoe staat het met het economisch momentum? Let vooral op Duitsland.



Nog één ding: we maken ons vooral op de beurs overal druk om. Bedrijven doen gewoon zo goed mogelijk hun ding. Zoals IMCD dat kleine overnames blijft doen.

En dan nog even dit

Waar de EU vooral met energie bezig, is, is de VS dat met de rente. Zeggen de networks. Die hebben wel een beetje de neiging hier altijd maar over te beginnen, als ze het ook nit beter weten.

U.S. stocks ended sharply lower amid fears of the Federal Reserve reinforcing a strong commitment to hiking interest rates to stamp out inflation. Read more: https://t.co/78QqCphiRC pic.twitter.com/uZ3cpmAf94 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 23, 2022

Nog niet gelezen, maar dit kan een kind bedenken? Minder economie is...

Chip sales are set to cool more than previously expected, fueling fears of a global recession https://t.co/vKzi8JRkvA — Bloomberg Markets (@markets) August 23, 2022

China ook al? Droogte.

Shanghai’s iconic skyscrapers dimmed their exteriors as part of a two-day suspension, as the financial hub feels the spillover effects of an acute power shortage wreaking economic havoc thousands of kilometers away https://t.co/PYjXT34nqc — Bloomberg Markets (@markets) August 23, 2022

-8,0% nabeurs op deze cijfers, niets blijft Zoom meer bespaard? het aandeel is gedecimeerd, zoals u weet

Zoom cuts annual forecast as revenue growth hits record low https://t.co/VDV42dRXsl — Yahoo Finance (@YahooFinance) August 23, 2022

Wacht even:

WATCH: French retailer Carrefour said it would freeze prices until Nov. 30 on a variety of products, ranging from food items to healthcare products and clothing https://t.co/mBfHht9G72 pic.twitter.com/GmnwPvYrKR — Reuters Business (@ReutersBiz) August 23, 2022

Kijk:

BREAKING: Apple plans to make the iPhone 14 in India about two months after Chinese-made ones are released, sources say, as it seeks alternatives to China https://t.co/9roDiFXcOR pic.twitter.com/ZLRZnwMoBG — Bloomberg Markets (@markets) August 23, 2022

Bent u ook weer bij:

Trump legal woes, Tesla mystery, publishing antitrust case: 3 legal stories to watch https://t.co/7jsWl3PvRG by @alexiskweed pic.twitter.com/eGUc160aWd — Yahoo Finance (@YahooFinance) August 22, 2022

Planet of the APE's?

AMC’s new preferred share class, called “APE” units, began trading today — but it’s off to a rocky start. @KristinaParts reports. https://t.co/JtLKmF04BM pic.twitter.com/Qu2OFL4LYG — CNBC (@CNBC) August 22, 2022

