Mag de vlag uit voor de AEX?

quote: Subtropical schreef op 23 augustus 2022 07:51: Tja, vandaag al naar beneden uit de vlag. Kan dus de prullenbak in deze analyse....

De dag is nog niet voorbij of uberhaubt begonnen....beetje voorbarig dit.Aan de andere kant, het patroon is toch pas een patroon, als het een patroon is. Het afroepen van een vlag is ook voorbarig.Ik hoop dat de beste man het echter juist ziet en we over een paar weken weer vrolijk boven de 800 staan, ik vrees echter van niet.