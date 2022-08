Bericht delen via:

Mag de vlag uit voor de AEX, of hangt ie nog halfstok? Eerst moet de verkoopdruk met lagere toppen overwonnen worden.

Technisch verwacht ik dat dat een opwaartse uitbraak het meest voor de hand ligt. Maar een hard koopsignaal in dat geval is pas kansrijk indien de AEX het patroon met lagere toppen, het correctieve patroon van de afgelopen weken dus, weet af te breken.



Mag de vlag al uit voor de AEX?

Het hangt er vanaf hoe je er tegen aan kijkt. Een vlagformatie, in het TA-jargon 'Flag' genoemd, is een van de bekendere koerspatronen. Een vlagformatie geeft doorgaans een tijdelijke onderbreking van een trend aan, maar beweegt altijd tegen de richting van die trend in.



Bij een stijgende trend zal de vlag dus altijd neerwaarts bewegen, en vice versa. Zie ook de uitleg van de vlagformatie en de voorbeeldgrafiek ervan helemaal onderaan deze column.

De waardering van deze vlag is geldig omdat:

De onderliggende trend van de AEX (vanaf eind juni) opwaarts is gericht

De countertrend van de afgelopen vier weken, met iets lagere toppen, als een vlag is gevormd tussen twee parallelle trendlijntjes in

De AEX zat dus vastgeplakt in de bandbreedte van 710-735 punten. Ruim één maand heeft de Nederlandse beurs vlak binnen die range gefluctueerd.

Vandaag bespreek ik het vlagscenario.

Lagere toppen

Het technische plaatje van de AEX-index wist de afgelopen tijd niet te overtuigen, want dalende toppen geven doorgaans aan dat er nog verkoopdruk in de markt aanwezig is.



Echter, zoals gezegd zou er op dit moment sprake kunnen zijn van een vlagformatie. Deze komt doorgaans halverwege de trend voor, vandaar de uitdrukking 'de vlag hangt halfstok'.



De AEX-index is dus bezig een vlaggetje te vormen

Met een min of meer zijwaarts koersverloop wordt zichtbaar dat kopers en verkopers elkaar (tijdelijk) in evenwicht weten te houden.



De steun is verlaagd naar het laagste (intraday) punt van de vlagformatie, rond 708,56 punten (de bodem van 22 augustus).



Om de stijgende trend te kunnen voortzetten, moet de korte termijn vlagformatie aan de bovenkant worden verlaten. De weerstand van de vlag hanteren we rond 736,34 punten (gevormd op 4 augustus).



Pas na een opwaartse afronding van de vlagformatie en na een doorbraak boven de weerstand van 589,40 punten kan de opmars worden voortgezet.





Koersdoel op 812,88 punten

Het klinkt thans bijna als vloeken in de kerk, maar het eerste koersdoel van een voltooide vlag ligt op 812,88 punten. Dat is dus iets onder het all-time high van de AEX rond 829,66 punten (zie de uitleg van het principe van de vlag onderaan deze column).



Dit koersdoel berekenen we door eerst de afstand te bepalen tussen de start van de laatste opmars, die begon op 23 juni rond 632,02 punten (punt a) en de top van de vlag rond 736,34 punten van 4 augustus (punt b).

De afstand daartussen bedraagt 104,32 punten. Deze uitkomst tellen we op boven de bodem van de vlag op 708,56 punten (punt c). Dit zou een theoretisch berekend koersdoel van 812,88 punten opleveren (punt d).



Uitleg vlagformatie

Om het koersdoel van een vlagformatie te berekenen passen we de measured move toe.



Een vlagformatie is een koerspatroon dat altijd tegen de heersende trend ingaat. Als onderbreking van een stijgende trend (zoals bij de AEX) beweegt de vlag dus neerwaarts.

De vlag wordt voltooid zodra de correctieve fase aan de bovenkant wordt gebroken. Hoe hoger de omzet tijdens de uitbraak van de vlag, des te betrouwbaarder het signaal is.

Een vlag wordt door handelaren vaak gebruikt om een koersdoel te berekenen. Hiervoor wordt de measured move toegepast. Volgens deze theorie is de lengte van de nieuwe stijging (van c naar d) doorgaans even groot als die van de voorgaande stijging (van a naar b).

De afstand tussen de punten c en d is grofweg even groot als die tussen de punten a en b. Bij de AEX bedraagt de afstand tussen start van de uptrend rond 632,02 punten (punt a) en de top van de vlag op 736,34 punten (punt b) 104,32 indexpunten.

Deze uitkomst tellen we op boven de bodem van de vlag op 708,56 punten (punt c). Dit zou een theoretisch berekend koersdoel van 812,88 punten opleveren rond punt d.