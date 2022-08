Het zit tegen voorbeurs en er is even geen risicobereidheid

Het is gewoon slap. Wat valt er verder nog over te zeggen. De AEX indicatie is -0,5%, want niemand staat te springen om aandelen.

Europese futures dalen rond -0,7%

De Amerikaanse staan -0,5% lager

Chips? In Azië staan Taiwan en Korea ruim een procent lager, Hong Kong daalt ook, net als Japan en China plust een paar tienden

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot +5,3 op 20,6

De dollar stijgt 0,1% tot 1,002

De Duitse tienjaars rente ligt vlak op 1,23 en de Amerikaanse doet dat op en rond 3,00%

Goud staat -0,3, olie -1,0% en crypto -1,0, à -2,0%

Flauwe opening dus, terwijl het plaatje van de AEX toch echt wel wat meer pit kan gebruiken. Het speelveld is al de hele maand klein, een doorbraak naar onderen of boven kan zowat in een dag op het bord staan, maar er lijkt wel een trigger nodig.



Onderliggend wordt de AEX wel minder waard, EUR/USD nadert weer pariteit. Er stond al 1,002 op het bord vandaag.



Nog een rond getal, de Amerikaanse tienjaarente tikt ook vandaag weer 3,00% aan. De EU rentes stijgen ook weer en op papier is dat niet bullish voor aandelen.



Vinger opsteken voor wie van u uw huis uw belangrijkste belegging is? Het CBS meldt nog wel een prijsstijging over juli, maar, wie kijkt daar van op, die vlakt duidelijk af, zoals u ziet.

Prijsstijging bestaande koopwoningen vlakt verder af. In juli waren huizen 14,5 procent duurder dan een jaar eerder. https://t.co/CwUAotOPGq pic.twitter.com/fy8KTs3Ph5 — CBS (@statistiekcbs) August 22, 2022

Succes met uw Just Eat Takeaway's (JET) vandaag. Dit is gewoon even een geïndexeerd plaatje in euro's over het laatste jaar. JET presteert met die rit vrijdag niet eens meer het beroerdste. De hele sector ligt bar slecht (Uber is geen pure play) en Delivery Hero is aan een aardig ritje bezig.



Marges terug naar 4,1% van 5,5% een jaar eerder, het is de teneur van dit cijferrondje en ook B&S ontkomt er niet aan met haar Q2's. Het bedrijf meldt wel een omzetstijging van 18,3%. Vooral hogere personeelskosten spelen het bedrijf parten en er was een dubieuze debiteur van €7,5%. B&S geeft geen concrete outlook.



Ai, NN... Wordt vervolgd?

Dan deze nog, succes wie er vandaag weer mee gaat handelen, of sterkte als u op de moet zitten. Troost u, wellicht krijgt u nog een kans. Opvallen dat die drie topjes $30,1, $30,06 en $30,00 zijn. Voor de volgende keer dus. Oh ha, wie denkt dat met het ploffen van zulke aandelen ook de brede rally...?

Misschien niet een zo'n gekke gedachte, want met crypto's zijn meme-aandelen de hoogste risicocategorie. Als daar euforie ontstaat, is het einde...? Was ook zo in januari 2021, de top en finale van de bull market sinds 2009.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:08 'Japanse toezichthouder onderzoekt product NN Group'

08:07 Licht lagere start AEX aan handelsweek voorzien

07:35 DGB verkoopt emissiereducties

07:21 Omzet B&S stijgt met dubbele cijfers

07:18 Weer meer Nederlandse investeringen

07:12 China verlaagt de rente

07:11 Prijzen koopwoningen stijgen weer minder hard

07:04 Vertrouwen consumenten zakt nog verder in

06:55 Europese beurzen openen naar verwachting lager

06:47 Beursagenda: macro-economisch

06:46 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:46 Beursagenda: buitenlandse fondsen

21 aug Valuta: opmars dollar niet te stoppen

21 aug Amerikaanse inflatie en Jackson Hole bepalen beursweek

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

07:00 B&S Group - Cijfers tweede kwartaal



22:00 Zoom Video Communications - Cijfers tweede kwartaal (VS)



00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - Juli (NL)

06:30 Consumentenvertrouwen - Augustus (NL)

06:30 Investeringen - Juni (NL)

11:00 Consumentenvertrouwen - Augustus (Bel)

14:30 Chicago Fed index - Juli (VS)

En dan nog even dit

Ter memorie, Wall Street lager en Nasdaq 100 vrijdag -2,0%:

WATCH: The S&P 500 posted a loss for the week after four straight weeks of gains https://t.co/8ZgsZms0Jw pic.twitter.com/HcUoocOPli — Reuters Business (@ReutersBiz) August 20, 2022

Toe maar, Bloomberg:

Recession fears may soon wreck the summer harmony for stocks and bonds https://t.co/LcghtdHWId — Bloomberg Markets (@markets) August 22, 2022

Te summer of (stock) love?

A summer of love for equities: US stocks experienced one of the best summer rallies on record, gaining 12% in Jul/Aug, BBG has calculated. pic.twitter.com/MNJgqu8DyQ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 21, 2022

Zoveel?

This chart shows one of the drivers of recent rally. Hedge funds had to close their short positions. While S&P 500 has gained 15% from its June low, Goldman Sachs Basket of most-shorted stocks was up >45% at one time. But short-covering rally seems to be over for the time being. pic.twitter.com/RfiMeXgW1d — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 21, 2022

Alweer, meer uit China:

China slashes lending rates again, one week after surprise cuts in key rates https://t.co/80K1k1PSfs — CNBC (@CNBC) August 22, 2022

Misschien Big Tech, maar of het ook bigger en biggest wordt, is de vraag?

Once high-flying Chinese tech giants are now looking to scale back costs https://t.co/Uv5Dfd1Luk — CNBC (@CNBC) August 22, 2022

Wie, concurrent voor Philips?

JUST IN: Medical firm Shanghai United Imaging surges as much as 75% after its IPO, the latest $1 billion-plus listing in mainland China https://t.co/pb04F6TrQD — Bloomberg Markets (@markets) August 22, 2022

Onze principes worden duur betaald? Behalve het westen doet bijna niemand mee aan een Rusland boycot.

China continues to expand its reliance on Russian energy, with purchases of crude, oil products, gas and coal rising to $35 billion since the war in Ukraine began, from about $20 billion a year earlier https://t.co/OCGxraw9Er — Bloomberg Markets (@markets) August 22, 2022

Boem:

Occidental Petroleum rose after Warren Buffett’s Berkshire Hathaway won approval to buy as much as 50% of the stock https://t.co/lzP3dAurD9 — Bloomberg Markets (@markets) August 20, 2022

Metaverse komt nog maar net van de grond en nu al?

Fraud hits the metaverse: @EamonJavers reports on how criminals are targeting metaverse investors with phishing scams. https://t.co/lusk3yAcil pic.twitter.com/Z2sz0SWbYy — CNBC (@CNBC) August 20, 2022

Veel plezier en succes vandaag.