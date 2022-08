Wall Street draait voorzichtig positief

Op Wall Street houden beleggers de adem in. De technische plaatjes ogen redelijk, maar zijn nog niet definitief gedraaid.

De markt heeft moeite om het beleid van de Federal Reserve over toekomstige renteverhogingen goed in te schatten.

Zo te zien is de economie veerkrachtig, nadat vrijdag duidelijk werd dat het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS onverwacht is gedaald. Dit wijst duidt op een sterke arbeidsmarkt, dus een economie die prima op koers ligt.

Ik heb hier al vaker gezegd dat technisch analisten niet geïnteresseerd zijn in macro-economische data en economische cijfers. Wij willen vooral weten hoe de markt reageert. Aan de hand van de technische plaatjes kunnen we dan opmaken hoe de paaltjes worden geslagen.

Lichte verbeteringen

Op de lange termijn lijken die technische plaatjes voorzichtig te draaien. Het probleem met de 200-dagenlijnen is inmiddels opgelost.

Die 200-dagenlijn krullen weer opwaarts, terwijl alle belangrijke beursindices er weer boven bewegen. Voorlopig zie ik de technische plaatjes langzaam verbeteren, hoewel nog niet definitief.

Ik gaf een vorige keer al heel behoedzaam mijn mening, het technische beeld is nog niet definitief gedraaid.

Vandaag beoordeel ik nogmaals de belangrijkste indices op Wall Street. Het valt op dat technologie achterblijft, dus niet goed profiteert van de verbeteringen.

Dow Jones: technische plaatje blijft gematigd positief

De Dow Jones-index is in de laatste correctie opgevangen door de voormalige weerstand. Hiermee blijft het technische beeld positief en is ruimte vrijgekomen voor een aanval op de top van 36.945,60 punen (het all-time high van 7 januari).

De steun vinden we op 29.568,00 punten (de bodem van 10 februari 2020).

Het 200-daags voortschrijdend gemiddelde (rode cirkel) begint te stabiliseren, en geeft de aan dat technische conditie van de Dow Jones verbetert. Ook het feit dat de 200-dagenlijn is gepasseerd oogt positiever.









S&P 500: hogere pullback-bodem gevormd

De S&P 500-index heeft in de daling van dit voorjaar een hogere bodem gevormd ruim boven het niveau van de toppen van begin 2020.

Omdat de S&P500 boven deze voormalige toppen op 3.393,00 punten (de bodem van 17 februari 2020) weet te blijven, is een mooie pullback-bodem gevormd. Hierdoor blijft het technische plaatje prima op peil voor een verdere stijging.

We zien een eerste weerstand op 4.639,35 punten (de top van 1 april).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van de S&P 500 index (de rode cirkel) vlakt de daling wat af, terwijl de index er weer boven beweegt. Dit wijst op een iets minder negatieve technische conditie.





Nasdaq 100: technologie draait omhoog

De Nasdaq 100-index heeft zowel de dalende trend als de top van mei gebroken, waarmee technische verbeteringen zijn opgetreden.

De kleinere Amerikaanse technologiebeurs neigt nu richting de weerstand van 15.265,42 punten (de top van 1 april). Steun ligt rond 10.677,85 punten (de bodem van 25 september 2020).

De 200-dagenlijn van de Nasdaq 100 index draait de neerwaartse trend om. Dit signaleert een verbetering in de technische conditie.



SOX-index: technische plaatje wordt minder slecht

De SOX index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, ligt er technisch bezien minder slecht bij.

Het technische plaatje van de SOX-index verbetert nu er rond 2.931,86 punten (de bodem van 17 augustus) een mogelijke hogere koersbodem wordt gevormd. Deze signaleert weer kopers in de markt.

Onlangs verliet de SOX-index ook al de dalende trend. Om verder te verbeteren moet de SOX-index ook boven de weerstand van 3.087,44 punen (gevormd op 5 augustus) weten te breken. De steun rond 2.386,67 punten (de bodem van 8 juli) moet wel stand houden.

Bij de SOX-index laat de 200-dagenlijn een dalend verloop zien, terwijl de index er nog onder noteert. Dit geeft nog geen duidelijke verbetering in de technische conditie weer.