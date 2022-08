Niels Koerts en Arend Jan Kamp ruziën over Philips Bericht delen via: Kopieer link Beurs vandaag, Redactioneel Categorie: Podcast

Vers van de pers is daar een gloednieuwe aflevering van de IEX BeleggersPodcast. Zoals altijd hebben marktcommentator Arend Jan Kamp en analist Niels Koerts het weer over de brede markt en tal van aandelen. Om het overzicht te bewaren hieronder weer een kleine opsomming van de onderwerpen die aan bod zijn gekomen. De vraag of de Fed met 50 of met 75 basispunten gaat verhogen





Zitten we in het begin van een bull market of in een zogenaamde bear market rally?





Bed, Bath & Beyond





De koersexplosie van Just Eat Takeaway





Adyen





Een discussie over Philips





BAM





De luistervragen





Air France-KLM





Een mooi aandeel voor onze Belgische luisteraars

