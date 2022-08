Er staat voorbeurs in hoofdletters risico op gevel Beursplein 5

Goedemorgen:

De AEX indicatie is vlak na een nipt hoger Wall Street. Vinger desondanks aan de knop, want desondanks is het even héél goed pletten nu.

Wat is er nodig om de index weer richting te doen kiezen. Al de hele maand zijn we rondjes aan het draaien rond draaispit 730, maar misschien dat nu... Kijk mee.

De uitzondering is nu even koningin, want zowel de Europese als futures openen of staan nu een paar tienden in de min

In Azië staat alles nipt lager, op een dito hoger Hong Kong en Taiwan na

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot -1,7% op 19,6

Nu moet ik echt plaatjes gaan geven, want de dollar ligt vlak op op 1,009, na gisteren zowat een cent (!) te hebben ingeleverd:

Zie de Bund! Ik geef de rentes ook maar meteen. Ik kan dit allemaal niet meteen duiden, maar ik word hier zelf niet bullisher van.

Goud, olie en crypto kleuren ook allemaal meer of minder rood, om het rijtje af te maken.

First things first, Bed Bath & Beyond: is dit misschien nog een gevalletje kan gebeuren...

... dit echter niet? Onder motto better safe than sorry gaan traders in principe altijd glad overnight. Bij broker DeGiro is deze maand Europa breed dit het meest verhandelde aandeel en geloof maar dat nu waaghalzen dit ook hardhandig aan het leren zijn. Wordt vervolgd vanaf 10:00 uur onze tijd.

To zover de ballenbak de beurs, hier is de AEX die al drie weken aan het zijwaartsen. Het paarse lijntje is onze tienjaars rente en het beeld spreekt voor zich. De rente heet heet leidend te zijn, maar helaas is die ook weer niet te voorspellen, maar het kan wel lonen die overdag in de gaten te houden.

Als u ziet dat die draait tijdens handelsuren, kan u misschien in of juist uit de heetste aandelen, als u echt kort speelt. Let wel, u bent natuurlijk niet de enige die hier op let. Hoeveel actieve beleggers en handelaren zijn er wereldwijd wel niet? Er is in ieder geval altijd iemand sneller en slimmer dan u, toch?

Zelfde beeld voor de S&P 500 en vinger opsteken wie geneigd is te denken dat de index nog wel iets lager kan met die omhoog sneakende rente...? Hoe dan ook is het spannend of de brede markt wel of niet uit de neergaande trend en trendkanaal van dit jaar breekt.

Hier zelfde plaatje, maar dan met bitcoin: ook hier risk versus rente?

Het staat er echt, BAM koopt eigen aandelen in en Galapagos heeft nieuws, dat ik niet in kan schatten. Applied Materials deed gisteren +1,7% op cijfers en als u goed luistert, hoort u heel in de verte banzaï! klinken. Wij Nederlanders zouden hier blind voor tekenen, maar voor Japanse begrippen is dit een aardbeving.

Wij hoeven ons geen illusies met deze gasprijs? Gooi Groningen toch weer open en de Rijn stroomt over van de euro's zo bij Lobith ons land binnen:

Veel plezier en succes vandaag.