AEX nog steeds op koers voor de campingrally 2022

Lees net dat JET hun belang in ifood verkocht hebben voor 1.6 mld, kan wel eens een mooie dag worden Unimog :-)Edit: Prosus is koper

Joost VoorkenniS..Alleen die L kan ik niet plaatsen..! ;)Toegevoegd:AMSTERDAM, 19 augustus (Reuters) - Prosus, de technologie-investeerder, zei vrijdag dat het 1,5 miljard euro ($ 1,51 miljard) in contanten zou betalen en een extra "overweging" van maximaal 300 miljoen euro om het 33%-belang in het Braziliaanse bedrijf te kopen iFood van concurrent Just Eat Takeaway.com NV die het nog niet bezit.Door de deal krijgt Prosus de volledige controle over iFood, dat wordt beschouwd als een van de meest aantrekkelijke bedrijven voor voedselbezorging in een van 's werelds grootste markten, terwijl Takeaway - dat op jacht is naar winstgevendheid - een essentiële geldinfusie krijgt.De prijs die Prosus betaalt voor het iFood-belang is ongeveer de helft van de huidige marktkapitalisatie van Takeaway, Europa's grootste maaltijdbezorgbedrijf."Het vergroten van ons belang tot volledig eigendom is een demonstratie van onze toegewijde en gedisciplineerde benadering van investeringen en weerspiegelt ons vertrouwen in het langetermijnpotentieel van iFood", zei Prosus-topman Bob van Dijk in een verklaring.Takeaway, waarvan de aandelen het afgelopen jaar tweederde van hun waarde hebben verloren, had lang getracht het iFood-belang te verkopen, maar had geen voorwaarden kunnen bereiken.CEO Jitse Groen zei in augustus 2021 dat hij een bod van 2,3 miljard euro op iFood van een niet nader genoemde bieder als "ontoereikend" had afgewezen, aangezien de waarderingen van maaltijdbedrijven tijdens de COVID-19-pandemie stegen.Volgens een onthulling in de halfjaarresultaten van Just Eat Takeaway vorige maand, had iFood een nettoverlies van ongeveer 120 miljoen euro in de eerste helft van 2022, hoewel de omzet met 28 procent groeide.Volgens een Prosus-verklaring die de deal aankondigde, doet iFood ongeveer 70 miljoen leveringen per maand.