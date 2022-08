T2 Biosystems: over apenpokken en de gebakken peren

Over vageaandelen en rode vlaggen, misschien hebt u mijn stukje vandaag al gespot.

Meteen al een praktijkvoorbeeld, want vandaag kom ik er eentje tegen. Uiteraard zijn er op de beurs duizend wegen die naar Rome leiden. Ik neem u mee in hoe ik dan te werk ga.

Velen van u wel, en u had dit gisteren al in uw mailbox, maar ik ben geen klant bij DeGiro. Ik kreeg het vanmiddag pas onder ogen. Uit de beleggingsmail van de broker gisteren, het spreekt voor zich:



T2 Biosystems? Nóóit van gehoord

De naam is duidelijk: een biotech. Wat zegt mijn Refinitivdata over de activiteiten van dit bedrijf? Al lees ik het tien keer, ik volg het niet helemaal... Wel een indrukwekkende hoeveelheid termen, namen en jargon. In die rodevlaggencolumn van mij leest u echter al mijn eigen blauwe bordje:

Hoe mooier het beleggingsverhaal, hoe minder kasstroom

Is dit er zoeen? Die vraag probeer ik in een notendop te beantwoorden



Eerst de langste grafiek die ik kan maken, en vinger opsteken wie van u hier een vooroordeel bevestigd ziet ...



Een aandeel dat al jaren op en rond -90% tot dik -99% op een paar cent staat, is in negen van de tien gevallen (technisch) failliet. Ineens is er reuring: zie de omzetontploffing op 9 augustus.

Nu was er toen al een een meme-aandelenrally aan de gang. Zie Beth Bath & Beyond en AMC uit die DeGiro-mail.



Fantasie

Gevonden! Uit de newsfeed van 9 augustus, zie die apenpokkenvirusberichten een uurtje voor Wall Street die dag openging. Zo'n bericht in een bullishe markt, waar juist de meest risicovolle en meme-aandelen weer een rally laten zien: het moment kon echt niet beter.



Op cash interende biotechs in het algemeen en een half(?) failliete in het bijzonder moeten het altijd van fantasie(persberichten) hebben om beursomzet, koers, reuring en interesse in het aandeel gaande te houden. Nogmaals, wat is er juist deze maand met die rally in hyperaandelen mooier dan om nu...

... met een apenpokkenviruspersbericht te kunnen komen, waarin ook nog eens de namen FDA en DCD staan? De woestijn leeft, na vier dagen handelen stond er +69% op het bord.

Dit zijn de maximale intradagscores. Nee, de markt is er nog niet van overtuigd dat de test er ook komt en een blockbuster wordt...



Onder de motorkap

Dan is het nu de hoogste tijd om naar de fundamentals te kijken. Dit zijn hele waslijsten die ik snel scan. Veel cijfers met een min ervoor, en veel lege vakjes. Nee, dit ziet er niet goed uit. Die -99% komt natuurlijk ook niet uit de lucht vallen.



Dan nog de verwachtingen voor omzet, winst, marges en kasstroom, of in dit geval cash burn. Valt nog mee, die verwachtingen dan, maar nogmaals: het fonds staat niet voor niets 99% onder de top.



En dan weet ik het wel globaal. Nog een keer dus. Misschien niet 100% spot-on, maar het gaat om het idee.

Hoe mooier het beleggingsverhaal, hoe minder kasstroom

Natuurlijk kan die test er wel komen en misschien veel centjes binnen halen, of er komt op een andere manier een turnaround. Alles kan op de beurs en ik kan het ook volkomen verkeerd zien. Dit is alleen een kansje waar een énorm risico tegenover staat. Niet mijn ding.

Een gokje wagen

Misschien is het wel iets voor u, of beleeft u veel lol en adrenaline aan handelen in dit soort aandelen: doe dat vooral. U weet echter hoe het werkt: misschien zijn er onder u die hier op tijd in zaten en en er alweer uit zijn en bakken met geld hebben verdiend. Het gros van u zit echter alltijd weer met de gebakken peren.

Of u krijgt nog een keer de kans, want aan AMC en Bed Bath en Beyond en ook bijvoorbeeld GameStop zien we dat na maanden zijwaartsen op een laag niveau, deze aandelen eens weer tot leven kunnen komen. Misschien moet u ze wel gewoon houden als u nu wordt uitgespeeld. Dat beslist u.