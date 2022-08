Slotcall: Behoorlijke comeback van Adyen

'Eén grote winnaar en één grote verliezer', zo dacht ik deze slotcall eerder vandaag nog te gaan betitelen. Die grote winnaar is er nog wel in de vorm van BAM (+10,6%), dat fraaie cijfers afleverde. Maar die flinke verliezer bleek uiteindelijk toch niet zo veel te verliezen.

Tuurlijk, de -3,7% waarmee Adyen sloot is niet prettig, maar wie vanochtend even naar het koersscherm heeft getuurd, zag net als ik -14% staan. Dat noemde analist Martin Crum overigens 'een tikje overdreven' in zijn analyse van Adyen. Hoewel het aandeel in de namiddag een knap staaltje damage control liet zien, bleef een min onvermijdelijk.

De 60% volumegroei, een toename van de netto omzet met 37% en 25% winststijging waren niet genoeg voor beleggers in Adyen, die focussen op de afnemende Ebitda-marge en take rate. Het is het droevig lot van aandelen priced for perfection: alles moet kloppen. En vandaag klopte het niet.

Shopify dieper in het rood

"Shopify (-0,1%) is zwaar aan het investeren en zonder de rugwind van de pandemie betekent dit knalrode cijfers", zo schrijft techaandelenanalist Paul Weeteling in zijn analyse van Shopify. Zou de groei ook nog volledig zijn stilgevallen, dan gingen er meer alarmbellen af.

Het bedrijf rekent erop dat de lijn omhoog vanaf het vierde kwartaal wordt ingezet. Beleggers kunnen een positieve winst per aandeel voor het lopende boekjaar dus uit hun hoofd zetten. Wat dit voor het koersdoel en advies betekent, leest u in de kersverse analyse van Weeteling.

De Philly Fed-index verrast

De Philly Fed-index geeft de industriële bedrijvigheid rond Philadelphia weer. Geheel tegen verwachting in kwam deze index uit op +6,2. Een aangename verrassing, aangezien vooraf geraadpleegde economen rekenden op een nieuwe indexstand van -5.

Daar verwachten ondernemers dus positieve marktomstandigheden, in tegenstelling tot de noorderburen in New York die maandag -31,3 lieten noteren. Tegenstrijdige berichten dus, en uit de Fed-notulen bleek gisteren geen uitzicht op verruiming.

Recessie

In Europa wordt rekening gehouden met een recessie, althans, dat doet ECB-beleidsmaker Isabel Schnabel. Volgens haar is de Europese economie duidelijk aan het vertragen en helpen de verstoringen in de energievoorziening vanuit Rusland allerminst mee.

Wel geeft ze aan dat er veerkrachtige sectoren zijn die de economie juist steunen, denk aan de oplevende toerismesector. Ook de krapte op de arbeidsmarkt kan hier positief meespelen. Schnabel geeft aan dat door de personeelstekorten niet snel een hele klap mensen in één keer zal worden ontslagen en dat komt de inkomens van huishoudens ten goede.

Rentes

Voor het eerst in lange tijd kan ik weer eens zeggen dat het tamelijk rustig is op de rentemarkt. Oké, in de Verenigde Staten verdwijnen er vijf basispunten. Maar onze Nederlandse tienjaarsrente klimt met slechts één basispunt omhoog tot 1,39%.

Brede markt

De AEX (+0,4%) presteerde vergelijkbaar met de Franse CAC 40 (+0,4%) en de Duitse DAX (+0,6%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 19,7 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (+0,3%), Dow 30 (-0,1%) en de Nasdaq (+0,4%).

De euro daalt 0,5% en noteert 1,013 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,1%) en zilver (-1,2%) dalen.

Olie: WTI (+2,4%) en Brent (+3%) stijgen.

Bitcoin (+0,8%) stijgt een beetje.

Het Damrak:

In de ogen van de analisten van Deutsche Bank zijn de aandelen IMCD (+0,1%) het niet langer waard om in de portefeuille te behouden. De bank plakt dan ook een verkoopadvies op het aandeel en verlaagt het koersdoel van €133 naar €116.

(+0,1%) het niet langer waard om in de portefeuille te behouden. De bank plakt dan ook een verkoopadvies op het aandeel en verlaagt het koersdoel van €133 naar €116. Air France-KLM (+3,5%) mocht juist een koersdoelverhoging ontvangen. Citi Research acht het aandeel geen €1,50 meer waard, maar €1,85. Het koopadvies blijft van kracht. IEX-analist Niels Koerts denkt daar op z'n zachtst gezegd wel anders over. "Air France-KLM is het makkelijkste verkoopadvies dat je als analist kan geven", heeft hij weleens in de IEX BeleggersPodcast geroepen. Voor zijn actuele koersdoel moet u zijn recente analyse van Air France-KLM genaamd 'Analisten zijn te optimistisch over AF-KLM' nog maar even lezen.

(+3,5%) mocht juist een koersdoelverhoging ontvangen. Citi Research acht het aandeel geen €1,50 meer waard, maar €1,85. Het koopadvies blijft van kracht. IEX-analist Niels Koerts denkt daar op z'n zachtst gezegd wel anders over. "Air France-KLM is het makkelijkste verkoopadvies dat je als analist kan geven", heeft hij weleens in de IEX BeleggersPodcast geroepen. Voor zijn actuele koersdoel moet u zijn recente analyse van Air France-KLM genaamd 'Analisten zijn te optimistisch over AF-KLM' nog maar even lezen. Boskalis (-0,1%) boerde de eerste zes maanden van dit jaar beter dan verwacht. Het bedrijf zag de omzet stijgen van €1,32 miljard in de eerste helft van 2021 naar €1,61 miljard afgelopen halfjaar. Netto verdiende Boskalis in H1 van dit jaar €116 miljoen, ten opzichte van €72 miljoen in de eerste helft van vorig jaar.

(-0,1%) boerde de eerste zes maanden van dit jaar beter dan verwacht. Het bedrijf zag de omzet stijgen van €1,32 miljard in de eerste helft van 2021 naar €1,61 miljard afgelopen halfjaar. Netto verdiende Boskalis in H1 van dit jaar €116 miljoen, ten opzichte van €72 miljoen in de eerste helft van vorig jaar. Niet alleen Boskalis, ook bouwbedrijf BAM (+10,6%) heeft zijn nettowinst afgelopen half jaar behoorlijk zien aantrekken. Van €20,1 miljoen in H1 van vorig jaar naar €85,7 miljoen in H1 dit jaar. Dat terwijl gerekend werd op een nettowinst van €70,8 miljoen. Daarnaast verrast het aandeel ook nog eens met zijn marges. Analisten rekenden op een aangepaste Ebitda-marge van minder dan 5%, maar dit werd 5,5%. Beduidend meer dan de 4,3% een jaar eerder. Zulke fraaie cijfers worden op de beurs natuurlijk beloond en het aandeel sloot dan ook fors hoger.

(+10,6%) heeft zijn nettowinst afgelopen half jaar behoorlijk zien aantrekken. Van €20,1 miljoen in H1 van vorig jaar naar €85,7 miljoen in H1 dit jaar. Dat terwijl gerekend werd op een nettowinst van €70,8 miljoen. Daarnaast verrast het aandeel ook nog eens met zijn marges. Analisten rekenden op een aangepaste Ebitda-marge van minder dan 5%, maar dit werd 5,5%. Beduidend meer dan de 4,3% een jaar eerder. Zulke fraaie cijfers worden op de beurs natuurlijk beloond en het aandeel sloot dan ook fors hoger. Groeibedrijf Ebusco (+2%) is sinds de koersen in november vorig jaar begonnen te dalen redelijk goed blijven liggen. Sinds vorige week woensdag heeft het bedrijf echter zo'n 16% ingeleverd. Doe ermee wat u wilt, maar wellicht interessant voor de buy the dip-mensen onder ons, als die nog bestaan.

Adviezen

NX Filtration: naar €16 van €18 en kopen - Berenberg

Heineken: naar €95 van €88 en houden - Kepler Cheuvreux

Wereldhave: naar €13,50 van €8 en verkopen - Degroof Petercam

IMCD: naar €116 van €133 en verlaagd naar verkopen - Deutsche Bank

TKH: naar €61 van €70 en kopen - ING

Air France-KLM: naar €1,85 van €1,50 en kopen - Citi Research

Agenda vrijdag 19 augustus 2022

00:00 OCI - Bava

01:30 Inflatie - Juli (Jap)

08:00 Producentenprijzen - Juli (Dld)

13:00 Deere - Cijfers derde kwartaal (VS)