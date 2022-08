Slotcall: AEX wil even niet en Bekende Namen al helemaal niet

Paar buitjes, zeker hier in het westen van het land, maar na wéken zon, warmte, hitte en droogte duiken we bij de eerste druppels meteen de schuilkelder in?

Marktbreed is het vandaag en doodgewone doorsnee doorzon daling, zeker geen sell-off, maar onderliggend gebeurt er veel. Zo meer. Niettemin begint de AEX een beetje zijwaartserige indruk te maken. Welke kant wil onze diva nou uit?

Heeft ze er nog zin in, of vreest de index straks weer de r in maand?

Twee zielen, één gedachte: deze was ik zelf al aan het googlen. September en oktober zijn beruchtste beursmaanden jaar. Trackrecord #DowJones is zelfs vanaf 1896, maar levert vrijwel zelfde beeld en scores op#AEX https://t.co/N12umjyJzd — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 17, 2022

Ieder moment kan er alles gebeuren, maar meme-aandeel Bed Bath & Beyond, dat deze maand de sbow steelt, heeft alweer de geest. En dat is bijna in strijd zelfs met het marktbrede beeld. Risico wordt duur betaald. Met name de groeiaandelen gloeien rood op het koersenbord op.

Amper nieuws, cijfers en macro's vandaag en wellicht weet de rentemarkt waarom risico wordt bestraft. Dagelijks is het echt gooi- en smijtwerk op die ooit zo gezapige vastrentende markt.

Het korte trendje, hier de Nederlandse tienjaars rente, is echter weer omhoog. En hogere rente is slecht voor groei, heet het dan. Zeker als u in de meest risicovolle assets zit als groeiaandelen, crypto en meme-stock, moet u hier rekening mee houden. Markt kan zo draaien en risk happens fast.

Geklokt op het Amsterdamse slot, dit is geen beursdag waar we over zoveel jaar nog gloedvolle verhalen over vertellen.

Beursplein 5

Over naar het Damrak en eerst vooruiblikken: morgen cijfers Adyen! Daar hebt u echt zin in gezien de koers, want de meeste groeiaandelen hebben het zwaar. Onze analist Martin Crum wikt en weegt tussen groei en waardering. Adyen is tenslotte verreweg het duurste AEX-aandeel. ASML is er niks bij.

Met dit soort lijntjes is beleggen een makkie. Eens kijken of ook na morgen deze lijntjes...

Donderdag Q2-cijfers, het is #Adyen. Mooi hé, bedrijf gaat onverstoorbaar als metronoom haar gang en op de beurs weten we daar getuige koers en waardering geen raad mee#AEX https://t.co/tAhWl7LbDe pic.twitter.com/86aPki2hOF — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 15, 2022

Analist Niels Koerts is niet echt een fan van het aandeel Air-France-KLM. Wie wel eigenlijk...?

Analisten zijn te optimistisch over Air France-KLM #AirFrance-KLM https://t.co/hu9K4tdMgx — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 17, 2022

Martin buigt zich ook over TKH en zie zo ook de andere adviezen, die worden wisselend ontvangen:

TKH Group zal stevig profiteren van de energietransitie #TKH https://t.co/BGdDHnwZ3P — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 16, 2022

De andere adviezen van vandaag met onder meer verhogingen en verlagingen voor TKH, een verlaging voor Ordina en Barclays wrijft het er nog even bij Philips in?

Verder nog iets? Zeker. Ondanks dat er marktbreed een nul voor de komma staat, bewegen de meest fondsen harder. Met name in de rechterrijtjes... Er lijkt minder risicobereidheid met vooral dalende groeiers en cyclici en vooruit, ondanks uitzonderingen is het toch weer waarde versus groei. Uitzonderingen genoeg, dat wel.

Wat dat betreft is het een moeilijk jaar om in individuele aandelen te beleggen. Normaal is er al amper een peil op te trekken, maar dit jaar is het echt bijna iedere dag een tombola. Als stijger van de dag beginnen en als daler eindigen, of andersom, is heel normaal.

Avantium steelt de show met haar Q2 en een nieuwe prestigieuze klant. U vindt het fonds dagelijks bij de stijgers of dalers, maar per saldo is het een lastig verhaal. Merk op dat het aandeel vooral op cijfers en persberichten reageert - typisch voor een groeier met moeilijke fundamentals