Er is weer de bekende 2022-kolder voorbeurs en wat een risicobereidheid

De AEX-indicatie is +0,4% na een bescheiden positieve draai op Wall Street. Daar is weer risicobereidheid alsof het 2020 is. Echt. Zo meer.

Europese en Amerikaanse futures staan allemaal 0,1% à 0,3% hoger

In Azië staat alles en iedereen ook groen te wezen op de Koreaanse Kospi na

De volatiliteit (CBOE VIX-index) sloot -1,3% op 19,7

De dollar daalt 0,1% naar 1,018

De Duitse tienjaars rente ziet één basispuntje wegdrijven in de Rijn naar 0,97% en de Amerikaanse tikt er eentje bij op 2,86%

Goud staat 0,3% hoger, olie doet +1,3% en crypto gaat hard. plaatjes volgen zo.

Eerst maar even dit, want op de beurs draait natuurlijk alles om deze meneer :-) Kijkt u op zijn Twitter, want hij is weer bezig.

Voor de duidelijkheid, Elon Musk koopt geen ManU. https://t.co/IjS71p4M27 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 17, 2022

Ik ben maar een eenvoudige belegger en kijk naar de koers, want is er soms weer reuring nodig om Tesla een zetje te geven...? Misschien probeert hij de koers wel door een technische weerstand te praten :-)



De markt blijft verrassen. Wie had gedacht dat nog maar zo kort na alle euforie en idioterie... er weer zo snel weer euforie en idioterie zou zijn? Want hoe slechter het economische nieuws en hoe donkerder de geopolitieke wolken, des te harder de meest risicovolle assets gaan op de beurs. Hier is Bed Bath & Beyond.

Let wel, dit is een bar chart en de score is op slotbasis. U ziet hoe hard het gisteren ging en hoe groot het risico is



Voor de nieuwsgierigen:

Bed Bath & Beyond soars 70% as meme traders talk up Ryan Cohen's call options purchase https://t.co/R5ooWA3MK9 — CNBC (@CNBC) August 16, 2022

Bij oudgediende meme-aandelen AMC en GameStop gaat het ook weer van dik hout, maar niet zo hard:



Crypto ook, wat dacht u van ethereum? Zo. Bitcoin blijf zo bezien vér achter:



Koerswinst is één, koerswinst behouden is twee en zelfs drie:

WATCH: Losses from crypto hacks keep rising as they jumped nearly 60% over the first seven months of the year to $1.9 billion, according to Chainalysis. More in our roundup on alternative currencies pic.twitter.com/WMy4KQlq3D — Reuters Business (@ReutersBiz) August 17, 2022

Goed nieuws is er voor alles wat rijdt: de olieprijzen dalen ook fors. Goed voor de inflatie.



Alleen die gasprijs... De Nederlands gas future TTF gaat weer hard en - let op die verschillende assen! - de Amerikaanse ook. Dit is trouwens een spread waar de wereldwijde LNG-vloot tussendoor kan.



Vanavond zijn er Fed-notulen van het laatste rentebesluit. Dit zijn de inflatieverwachtingen van de markt versus commodity futures. Die van dollar en euro lopen uiteen, energie dus.



Zijn er nog cijfers bij ons, eeuwige belofte (?) Avantium. De kosten gaan nog altijd voor de baten uit en een harde groeier is het niet. Het bedrijf meldt wel een nieuwe klant en dat is een mooie naam: AmBev. De koers reageert vast weer heftig om 9:00 uur - daar is doorgaans niet eens nieuws voor nodig - maar welke kant uit...?

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

De AFM meldt deze ene, eenzame short:



De agenda met ons BBP Q2 - niet interessant voor de beurs, want we zijn al halfweg Q3 - én Fed-notulen. U kunt de bingokaart spellen,

En dan nog even dit

Weer met een plus de dag uit, technologie bleef wel iets achter.

WATCH: After a harsh first half of the year, the S&P 500 is up nearly 14% since the start of July https://t.co/IaG4Qka2ip pic.twitter.com/yCClC2StQO — Reuters Business (@ReutersBiz) August 17, 2022

Oh oh Duitsland:

Germany has enough gas for less than three months if Russia cuts off supplies completely https://t.co/cAgqypx3yd — Bloomberg Markets (@markets) August 17, 2022

Reuters ook nog even:

WATCH: Philips CEO Frans van Houten will stand down amid a huge recall. He said he was 'happy with the outcome' and that now was a 'logical moment' to hand over https://t.co/jzLNxiCGBV pic.twitter.com/h1IASVSaSH — Reuters Business (@ReutersBiz) August 17, 2022

Misschien wel het meest politieke bedrijf ter wereld:

From Breakingviews - Taiwan digs trenches in battle for chip talent https://t.co/gHlXdD3sh7 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 17, 2022

Dit nog even, vraag Christine maar of ze loonsverhogingen kan bijdrukken. Is weer eens wat anders dan Rome uit de wind houden.

De #lonen kunnen omhoog ??: in ons DNBulletin stellen we dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat we in een zichzelf versterkende loon-prijsspiraal terecht komen. In de huidige macro-economische omstandigheden is er ruimte voor sterkere loongroei. https://t.co/N26EOvP4Eb — De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) August 17, 2022

Veel plezier en succes vandaag.