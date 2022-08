Slotcall: Een pijnlijke plus voor Philips

Een plus zat er voor zowel de AEX (-0,1%), de AMX (-0,4%) als de AScX (-0,3%) vandaag niet in. Wel was er een aantal aandelen dat zijn weg naar het groen vond. De meest opvallende plusser was Philips. Het aandeel steeg nadat het vertrek van CEO Frans van Houten werd aankondigd en dat is natuurlijk vrij pijnlijk.

Philips (+2%) kondigde aan dat Van Houten per 15 oktober het stokje overdraagt aan Roy Jakobs. In het persbericht staat dat zowel de Raad van Commissarissen als Van Houten van mening is dat de tijd rijp is voor een wisseling van de wacht.

Hoewel de toon van het persbericht vrij positief was, had er volgens analist Niels Koerts ook wel een kritische noot in het stuk gemogen. Reden is de performance van het aandeel over de afgelopen twaalf jaar, de tijd dat Van Houten aan het roer stond.

"Terwijl de AEX sinds begin 2011 ruim 180% rendeerde, moeten de aandeelhouders van Philips het doen met een plusje van 25%. En dan hebben we het dividend zelfs meegenomen, want anders bleef er helemaal geen rendement over", schrijft Koerts erover. Lees zijn complete analyse van Philips als u benieuwd bent naar het koersdoel en advies.

Het vertrek van Frans van Houten als topman van Philips was onvermijdelijk. Het aandeel heeft sinds zijn aantrede slechter gepresteerd dan de markt, de bedrijfsvoering is niet op orde en dan heb ik het nog niet eens gehad over de gebrekkige communicatie.https://t.co/fvLvgfDV1c pic.twitter.com/J9TVNJeEK8 — Niels Koerts (@KoertsNiels) August 16, 2022

Alfen grootste daler van het Damrak

Dan moeten we het ook even hebben over Alfen (-10,7%). Geen aandeel op het Damrak moest vandaag zoveel inleveren als de energiespecialist. Dit verlies is te wijten aan Berenberg, dat zijn advies voor Alfen verlaagde van kopen naar houden. Het koersdoel bleef overigens gelijk op €110. Op zijn beurt komt dit weer door de recente koersrally van het bedrijf.

Koerts schreef vandaag een analyse van Alfen en is nog wel optimistisch. Dit heeft een tweetal redenen: allereerst presteerde Alfen in het eerste kwartaal van dit jaar ijzersterk, zo steeg de omzet met 77% tot €95,5 miljoen. Ten tweede weet het bedrijf zijn verwachtingen sinds de beursgang in 2018 vrijwel altijd te overtreffen. Of dat ditmaal weer zo zal zijn, weten we volgende week donderdag. Dan presenteert Alfen zijn halfjaarcijfers.

Berenberg geeft Alfen vlak voor de publicatie van de halfjaarcijfers een downgrade, waardoor het aandeel vandaag bijna 10% lager noteert.



Toch zie ik geen reden voor paniek. Hoe dit precies zit leest u in het onderstaande artikel.https://t.co/EdbAPovJku pic.twitter.com/BXGDvEGsbn — Niels Koerts (@KoertsNiels) August 16, 2022

Economisch sentiment in Duitsland daalt harder dan verwacht

We doen nog even een rondje om de wereld voor het belangrijkste macronieuws. We beginnen dicht bij huis in Duitsland. Daar verscheen de ZEW-index. Deze index geeft het economisch sentiment weer en is in augustus verder verslechterd. In juli stond de index op -53,8 en economen voorspelden dat deze in augustus zou stijgen tot -51,0. Die economen hadden het mis, want de index daalde juist harder en de ZEW-stand kwam deze maand uit op -55,3.

We hoppen nog een grensje over naar Zwitserland. De Zwitserse Frank - een vluchthaven voor alles en iedereen met teveel geld - staat namelijk op een all-time high. Dat is ergens ook weer frappant, want aan de ene kant is er weer meer risicobereidheid nu bijvoorbeeld meme-aandelen weer hun weg naar boven vinden, en anderzijds is er dus een vlucht naar veiligheid.

Tot slot bezoeken we nog even de Verenigde Staten. Daar bleek vandaag dat het aantal afgegeven bouwvergunningen in juli licht is gedaald. Op maandbasis daalde dit aantal met 1,3% terwijl op een daling van 3% gerekend was. Het aantal in aanbouw genomen woning daalde juist onverwacht sterk: -9,6% terwijl uitgegaan werd van een daling van 2,5%.

Rentes

Arend Jan Kamp, de wandelende beursencyclopedie van IEX zei mij: "Ik geef het op, ik kan dit dagelijkse gooi- en smijtwerk op de rentemarkt niet meer duiden." Met maar liefst acht basispunten springen we in Nederland vandaag omhoog. Daarmee komt de tienjaarsrente uit op 1,27%. Ook ik zal maar geen poging wagen dit te duiden.

Brede markt

De AEX (-0,1%) presteert beduidend slechter dan de Franse CAC 40 (+0,4%) en de Duitse DAX (+0,7%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 19,9 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (+0,1%), Dow 30 (+0,6%) en de Nasdaq (-0,3%).

De euro stijgt vandaag 0,2% en noteert 1,018 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,3%) en zilver (-0,5%) dalen.

Olie: WTI (-2,3%) en Brent (-2%) dalen eveneens.

Bitcoin (-0,9%) koerst ook in de min.

Het Damrak

De koers van RELX (-0,0%) blijft dit jaar goed liggen. De dataleverancier is net als zijn branchegenoot Wolters Kluwer goed in staat is om de gestegen kosten door te berekenen aan de klant. "Het is geen aandeel waar u op korte termijn de jackpot mee gaat binnenhalen, maar RELX is stabiel en in staat uit iedere crisis sterker terug te komen", schrijft analist Niels Koerts in zijn analyse van RELX.

(-0,0%) blijft dit jaar goed liggen. De dataleverancier is net als zijn branchegenoot Wolters Kluwer goed in staat is om de gestegen kosten door te berekenen aan de klant. "Het is geen aandeel waar u op korte termijn de jackpot mee gaat binnenhalen, maar RELX is stabiel en in staat uit iedere crisis sterker terug te komen", schrijft analist Niels Koerts in zijn analyse van RELX. Prosus (+2,3%) opende vanochtend zo'n 3,5% hoger. Tencent, waar Prosus een groot belang in heeft, kondigde namelijk aan een deel, of zelfs zijn gehele miljardenbelang in maaltijdbezorger Meituan verkopen. Zo'n 17% van Meituan is in handen van Tencent, en dat is zo'n $24 miljard waard.

(+2,3%) opende vanochtend zo'n 3,5% hoger. Tencent, waar Prosus een groot belang in heeft, kondigde namelijk aan een deel, of zelfs zijn gehele miljardenbelang in maaltijdbezorger Meituan verkopen. Zo'n 17% van Meituan is in handen van Tencent, en dat is zo'n $24 miljard waard. "Het cijferseizoen loopt langzaam ten einde, maar technologieconcern TKH Group (-1,3%) komt traditioneel wat laat nog met de halfjaarcijfers", begint analist Martin Crum zijn analyse. "Die lijken op het eerste gezicht erg goed, maar bij nadere beschouwing vallen ze per saldo licht tegen." Wat Crum met het advies en koersdoel heeft gedaan, leest u in zijn analyse van TKH.

(-1,3%) komt traditioneel wat laat nog met de halfjaarcijfers", begint analist Martin Crum zijn analyse. "Die lijken op het eerste gezicht erg goed, maar bij nadere beschouwing vallen ze per saldo licht tegen." Wat Crum met het advies en koersdoel heeft gedaan, leest u in zijn analyse van TKH. PostNL (+0,5%) staat bij Bank of America niet langer op de verkooplijst. Hoewel de bank het aandeel nu voorzien heeft van een houdadvies, ging het koersdoel wel omlaag naar €2,10. Het vorige koersdoel van €2,60 is van 12 mei dit jaar.

(+0,5%) staat bij Bank of America niet langer op de verkooplijst. Hoewel de bank het aandeel nu voorzien heeft van een houdadvies, ging het koersdoel wel omlaag naar €2,10. Het vorige koersdoel van €2,60 is van 12 mei dit jaar. Een joint venture met Arcadis (+0,3%) gaat in het Verenigd Koninkrijk aan de slag met het ontwerpen van een viaduct voor een duurzame spoorlijn. Dit maakte het advies- en ingenieursbureau vandaag bekend, zonder financiële details te noemen.

(+0,3%) gaat in het Verenigd Koninkrijk aan de slag met het ontwerpen van een viaduct voor een duurzame spoorlijn. Dit maakte het advies- en ingenieursbureau vandaag bekend, zonder financiële details te noemen. Jefferies heeft nog eens goed naar Ebusco (-5,7%) gekeken en meent nu dat het koersdoel niet meer €32, maar €26 moet zijn. Het kleine AScX-fonds keldert vandaag naar aanleiding van die koersdoelverlaging.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

ING: naar €14,70 van €14,50 en kopen - UBS

Alfen: verlaagd naar houden met een gelijkblijvend koersdoel van €110 - Berenberg

PostNL: naar €2,10 van €2,60 en verhoogd naar houden - Bank of America

Adyen: koopadvies met een koersdoel van €2.220 - JPMorgan Research

Ebusco: naar €26 van €32 en kopen - Jefferies

Aperam: naar €49 van €50 en kopen - Morgan Stanley

Agenda woensdag 17 augustus

07:00 Avantium - Cijfers tweede kwartaal

09:00 ABN AMRO - Ex-dividend08:00 Inflatie - Juli (VK)

09:30 Consumptie huishoudens - Juni (NL)

09:30 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg (NL)

09:30 Internationale handel - Juni (NL)

11:00 Economische groei - Tweede kwartaal 2e raming (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

13:00 Target - Cijfers tweede kwartaal (VS)

14:30 Detailhandelsverkopen - Juli (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - Juni (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Notulen (VS)