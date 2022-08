Hóógrisico, Warren Buffett zet alles op Apple en... do try this at home!

Voor zo veilig mogelijk beleggen en de rustigste nachtrust moet u niet meer bij Berkshire Hathaway en Warren Buffett zijn.

Pardon? U schrikt misschien, omdat dit tegen stereotypen in gaat die we met z'n allen scheppen op de beurs. Dat wil niet zeggen dat die altijd kloppen.

Veredelde belegging in Apple

Over Prosus praten we altijd als veredelde belegging In Tencent. De Zuid-Afrikanen hebben nu nog 28,9% van de Chinese gigant, maar bouwen dat af.

Over Berkshire praten we altijd als een belegging in de kunde, kunsten en ervaring van Warren Buffett en onder meer zijn partner Charlie Munger.

Dat is waar, maar Berkshire Hathaway is eigenlijk een verdedelde belegging in... Apple. Met de Top 4 hebt u al tweederde van de porto en met de Top 10 zelfs 90%.

Klik op het plaatje of scroll er doorheen. U ziet veel defensieve waarden en een zwik Dividend Aristocrats, maar eigenlijk is Berkshire Hathaway... offensief.







Kijk goed. Met technologiefondsen Apple, Activision Blizzard, HP, Amazon en Snowflake zit u al bijna aan 50%. Ter vergelijking: de AEX bestaat voor eenderde uit technologie met ASML, Adyen, Prosus, ASMI, Besi en Just Eat Takeway. De S&P 500 bestaat maar voor grofweg een kwart uit technologie.

Buffett en Munger hadden en hebben altijd de naam gehad dotcom-of tech-averse te zijn, maar u ziet het. Gaan deze twee grijze eminenties nog even Reddit en Robinhood op hun ouwe dag :-) Zonder gekheid, ons beeld van Berkshire Hathaway is dat van een gezapig, oerdegelijk, defensief en relatief veilig fonds.

Hoge bèta

Dat is het op papier niet meer. Dat blijkt ook uit de bèta. Waar defensieve aandelen eentje hebben van ongeveer 0,4 tot 0,7, zitten Buffett en Munger op 1,1 (Apple 1,2). Dat is één ding, maar waarom die enorme positie in Apple? Is dat niet de goden verzoeken? Zie vandaag, de juggernaut is niet immuun voor de cyclus.

Bloomberg meldt vandaag dat er honderd ontslagen zijn bij Apple. Dat is een verwaarloosbaar percentage, maar eerder al waren er personeelsstops voor afdelingen.

We zagen ook aan de Q2-cijfers dat met uitzondering van de iPhones en services de verkopen van andere producten stagneren of teruglopen.

New story: Apple is laying off contract recruiters in a rare move as part of its hiring and spending slowdown. https://t.co/YwCAJt6m42 — Mark Gurman (@markgurman) August 16, 2022

Sinterklaas

Hieronder ziet u de voornaamste reden dat Berkshire Hathaway geen genoeg van Apple kan krijgen. Sinterklaas bestaat en hij heet Tim Cook. Sinds zijn aantreden als CEO keerde hij met dividend en aandeleninkoop grofweg $600 miljard aan de aandeelhouders uit. Fondsen, landen: vergelijk dit waarmee u maar wilt.

En geloof maar dat Buffett een direct lijntje heeft met de CEO, met 5% van de aandelen. Ongetwijfeld ruikt, snuift en proeft hij significante informatie eerder dan de markt, om het zo diplomatiek uit drukken. Alleen is een 5%-positie in Apple liquideren in het geval van wat dan ook geen sinecure. Dat kost tijd.

Is het bekend of Berkshire Hathaway een eigen trading desk heeft voor haar aan- en verkopen? Want die trades wil iedere bank of broker weten, toch...?

B versus A

Dat u weet wat u doet, als u een of meerdere aandeeltjes Berkshire Hathaway A wilt hebben en dat vergt ook vaardigheid in het niet al te dikke boek. Voor de minder bedeelden onder ons is er ook het B-aandeel, maar daarmee maakt u natuurlijk aanzienlijk minder indruk op de golfclub dan het A-aandeel.

We weten allemaal dat we het best en goedkoopst in indextrackers of -ETF's kunnen beleggen, maar zelf een portfolio samenstellen en beheren is zo veel leuker. Daar bent u natuurlijk ook actieve belegger, of trouwe IEX'er voor. Moet u het voorbeeld van Buffett volgen? Dat hangt er helemaal van af.

Risico is een keuze

Boeken zijn er over vol geschreven wat wijsheid is, maar er is geen blauwdruk voor een standaard portfolio. Zo zijn er beleggers die, net als Buffett, vinden dat je verreweg het meeste, of zelfs als uw geld in uw beste idee moet steken. Dat is vergelijkbaar met iemand met een eigen zaak, waar al zijn of haar vermogen in zit.

Het risico is navenant. Dat kan een keuze zijn. Verzin hier zelf varianten op met al dan niet nog een paar aandelenposities

In het algemeen geldt echter dat een portfolio van tien à twintig aandelen het meest gangbaar is. Met meer dan twintig verandert er doorgaans amper nog iets aan uw risicoprofiel en dus rendement.

Ook dat is geen wet van Meden en Perzen. Stel dat er onder ons mensen zijn met een portefeuille van tien aandelen, die toevallig net een overweging Enron, SNS, Imtech of WireCard hadden. Auw. Dat is een risico, maar de kans dat u zo wordt geraakt is heel klein. En die aandelen gingen niet in één tik naar nul. U kon...

Eigenwijze porto

Let op spreiding, valuta, geografie, sectoren, risico: het is het bekende verhaal van een zo breed mogelijk en daarmee zo veilig mogelijk samengestelde portfolio. Waarom zou u alleen? Dan kan u net zo'n goed een indextracker kopen. Veel goedkoper. Nee, u hebt een eigen eigenwijze porto, omdat u een visie hebt. Toch?

En daar loopt u doelbewust risico op, omdat u denkt dat u gelijk gaat krijgen en de markt naar u toe komt. Dat doen Buffett en Munger ook. Wat is ook de meerwaarde van Berkshire Hathaway, als dit fonds in feite de S&P 500, Nasdaq 100 of de MSCI World Index zou volgen? Dan heeft Berkshire geen edge of bèta meer.

Zij leggen vier van hun tien eieren in één mandje, omdat ze heilig in Apple geloven - in goede en slechte tijden. Weloverwogen risico, want de heren zijn met samen bijna tweehonderd jaar levenservaring gepokt en gemazeld genoeg. Kortom, don't try this at home? Juist wel, áls het maar een bewuste keuze is.

... of best of both worlds

Weet u wat? Best of two worlds kan ook nog.

Steek de de helft van uw (maandelijkse) geld in een indextracker en de andere helft in uw eigen bèta portfolio, als het kriebelt. Bent u safe, als u toch sorry bent.

En hebt u het hoogste woord aan de bar, als de markt uw kant uit komt. U verwijt uzelf dan achteraf dat u rendement hebt laten liggen met die tracker. Dat weegt ruim op tegen dat héérlijke gevoel dat u de markt goed hebt gezien. Onbetaalbaar.

Tot slot is hier nog een plaatje Berkshire Hathaway. Merk op dat de koers stabieler is dan de winst en dat ziet u zelden tot nooit. Daarom split het fonds ook niet. Het wil dat er in wordt belegd en niet in wordt gehandeld. Dat lukt wel... en niet, maar dat is weer een heel ander mooi (!) verhaal.