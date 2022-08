Mazars in zwaar weer

Na veroordeling in een eerdere tuchtzaak roept nu ook de AFM het accountantskantoor ter verantwoording.

Het gaat niet goed met accountantskantoor Mazars. De website Accountancyvanmorgen.nl publiceerde vorige week een top-10 van meest opmerkelijke uitspraken van de tuchtrechter in het eerste halfjaar.

Hoog in die top-10 staat de tuchtrechtelijke veroordeling van de Mazars-accountant bij het failliet gegane drankenconcern Mitra. De accountant in kwestie had zijn taak veronachtzaamd, zo oordeelde het tuchtcollege. En inmiddels hangt er een nieuwe donkere wolk boven de accountantsorganisatie.

Volgens het FD en – wederom – accountancyvanmorgen is de AFM naar de accountantskamer gestapt om de Mazars-accountant tuchtrechtelijk ter verantwoording te roepen. Het gaat om diens rol als controlerend accountant bij branchegenoot Accon.

Manipulatie bij Accon

Mazars had in de zomer van 2021 een goedkeurende verklaring afgegeven bij cijfers van Accon. waarover Accon zelf later bekendmaakte dat die niet klopten. Volgens Accon zelf had oud- topman Guus Delger twee controllers de opdracht gegeven om extra boekingen te doen en daarmee de cijfers aanzienlijk op te poetsen. Als gevolg van dit jarenlang knoeien met en manipuleren van de cijfers moest Accon vorig jaar voor miljoenen euro’s afboeken.

Accon raakte daardoor in problemen en werd vervolgens gered door branchegenoot Flynth. De vraag is hoe het heeft kunnen gebeuren dat de boekhoudfraude bij Accon jarenlang, en ondanks de accountantscontrole van Mazars, niet aan het licht kwam. Bij een goede controle zouden de extra boekingen die Accon deed om de cijfers op te poetsen, aan het licht moeten zijn gekomen. Mazars wilde tegenover het FD niet op vragen over deze kwestie reageren.

En dan is er nog de rol van Mazars bij de miljoenenfraude bij Pels Rijcken. De prominente Pels Rijcken-notaris Frank Oranje wist over een periode van vele jaren meer dan €10 miljoen van stichtingen weg te sluizen naar privérekeningen. Mazars was de accountant die de boeken van Pels Rijcken en de stichtingen controleerde. Enkele experts hebben opgeroepen tot onderzoek naar de rol van Mazars in de miljoenenfraude bij Pels Rijcken.

Omzet blijft achter

De vraag is in hoeverre Mazars ook commercieel schade ondervindt van deze affaires. Uit de recent gepubliceerde jaarrekening van Mazars Nederland blijkt dat de accountantsorganisatie in het gebroken boekjaar 2020/2021 (tot 1 september) nauwelijks omzetgroei heeft geboekt. De jaaromzet van Mazars steeg met 0,5%, waarbij het segment Accounting & Outsourcing een krimp van 4,2% liet zien.

Daarbij blijft Mazars in ieder geval achter bij collega-accountant BDO dat over 2020/2021 3,5% omzetgroei boekte. De jaarrekening laat ook zien dat Mazars minder vet op de botten heeft dan de concurrent. Het eigen vermogen bedroeg aan het eind van het boekjaar €1,4 miljoen euro op een balanstotaal van ruim €74 miljoen euro. Het eigen vermogen van een concurrent als BDO ligt met €9 miljoen (balanstotaal €88 miljoen) aanzienlijk hoger.