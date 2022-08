Over vageaandelen en rode vlaggen

Bericht delen via:

Wat vageaandelen zijn (ja, één woord)? Dat zijn aandelen waar u nog nooit van hebt gehoord en die soms omzet, maar nooit winst en vrijwel geen fundamentele waarde hebben.

Op Twitter krijg ik er dagelijks vragen over: wat ik van dit of dat aandeel vind. Mijn standaard antwoord is: hoe mooier het beleggingsverhaal, hoe minder kasstroom.

Eigenlijk vragen beleggers: is dit het lot uit de loterij waar ik rijk mee word? Als ik dat wist, zou ik het zeker voor mezelf houden. Succesvolle handelaren of beleggers twitteren of instagrammen ook niet.

Rode vlag

Die hebben daar geen tijd voor en geen belang bij: ze zijn succesvol aan het werk. Afgelopen maandag kwam Groupon met cijfers. Dat was een van de meest hitsige aandelen van 2011 – een mooi beleggingsverhaal.

Helaas kwamen er de afgelopen jaren hooguit wat nickels & dimes uit en geen kasstroom. En de koers? -98% vanaf de top, dik tien jaar terug. Amazon flikte dit ooit ook (-98% in anderhalf jaar), maar daar groeide de omzet, in plaats van te imploderen zoals bij Groupon.

Ik heb tig van zulke aandelen voorbij zien komen. Dus als iemand met een onbekend aandeel aankomt, vind ik dat al een rode vlag. Dat is onzin en weer het andere uiterste, maar u kunt er doorgaans snel achterkomen of iets een serieuze belegging is.

Kaf van koren scheiden

Google maar op On Bullshit in Investing en op Benn Eifert – volgens Wall Street-grootheden officieus beursrodevlaggenspecialist. Volgens hem kunt u al veel kaf van het koren onderscheiden als u op de volgende rode vlaggen let.