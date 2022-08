Het begint lekker fris voorbeurs en er zijn weer zat risico's en kansen

Dat begint lekker, de AEX-indicatie is +0,7% op 730 na dat fraaie ritje vrijdag op de Big Board.

Europese futures openen iets minder blits dan de AEX futures, maar staan ook tienden hoger

De Amerikaanse futures staan 0,1% à -0,2% lager

In Azië staat op de Hang Seng (-0,4%) alles nipt hoger. Zelfs China, want er komt veel slechte data uit dat land - zo meer

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot vrijdag -3,3% op 19,5, net onder officieuze volatiliteitsgrens 20 dus

De dollar trekt 0,1% naar 1,025

De Duitse tienjaars rente zakt één basispunten naar 0,98% en de Amerikaanse ook naar 2,86%

Goud zakt 0,5%, olie daalt bijna 1% en crypto stijgt, bitcoin plust 1%

Onder meer CNBC heeft het nieuws (vrij toegankelijk), maar hier is alle Chinese data van vandaag. Niet best en de centrale bank PBoC verlaagt de rente onverwacht met 0,1%.

Vooral die huizenprijzen, funest voor het vertrouwen doorgaans:

China new houding prices continue to be under pressure. Negative for 11 months in a row now. If price trend is down consumers don't want to buy a house. This wil be a continuous drag on Chinese economy. pic.twitter.com/qQ99sjBvCr — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 15, 2022

Eens zien of de AEX dit weekend niet is gesmolten en het nog doet. Op slot- en intradagbasis zijn 734,53 en 736,34 de scores om te verslaan, om het opwaartse momentum vast te houden. Daar is niet veel voor nodig, maar het moet wel eerst op het bord staan. De index doet 12,4 keer de verwachte winst.



Houd daarvoor ook EUR/USD in de gaten. De neergaande trend in de euro is nog steeds intact, maar wie weet. Dit 'dollarwindje' blies lang in de rug van het Damrak. vooral in H1. Zie de resultaten maar van alle dollarfondsen bij ons, die soms tot 5% à 7% voordeel hadden als Unilever en Wolters Kluwer.



Het is de laatste tijd, in ieder geval rond de koers zelf, vrij stil rond crypto en hier bitcoin. Vooral de randverschijnselen trekken de aandacht. Amerikaanse technologie en groei gaat natuurlijk ook hard en misschien is bitcoin ook wel te zien als een soort van risicobereidheidsmeter. Nou, en dat is er.



Er zijn geen cijfers op het Damrak - deze week zijn er onder meer Adyen, Boskalis, TKH en BAM bij ons - maar de hele FC Just Eat Takeway hier op IEX werpt wellicht een blik hierop. Fris en fruitige cijfers van HelloFresh? Na een eerdere waarschuwing dan, dat wel.



Komt net door, dit is ook wel interessant. Berenberg plugde Fastned schaamteloos - ze deed ook geen enkele poging dat te verbergen - toen ze een paar jaar terug die emissie mocht doen. Intussen is ze beetje bij beetje het nooit echt financieel onderbouwde koersdoel van maximaal €92 aan het terugbrengen.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:17 KPN biedt HBO Max aan

08:06 AEX start handelsweek vermoedelijk hoger

07:54 Update: Hellofresh presteert conform verwachting

07:51 Berenberg verlaagt koersdoel Fastned

07:32 Hellofresh presteert conform verwachting

07:22 Chinese detailhandelsverkopen tonen verdere opleving

07:22 Japanse economie trekt aan

07:17 Stijging Chinese industriële productie

07:02 Europese beurzen openen licht hoger

06:58 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:57 Beursagenda: macro-economisch

06:57 Beursagenda: buitenlandse fondsen

14 aug Laatste bedrijfsresultaten en inflatiecijfers

14 aug Russische economie krimpt in tweede kwartaal

14 aug Recordwinst Aramco

De AFM meldt deze shorts:



Ik hoor u al hardop denken, bij deze:



De agenda:

09:00 NN Group - Ex-dividend



00:00 Ondernemersvertrouwen - Derde kwartaal (NL)

00:50 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg (Jap)

04:00 Industriële productie - Juli (Chi)

04:00 Detailhandelsverkopen - Juli (Chi)

14:30 Empire State index - Augustus (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - Augustus (VS)

Dit is het langste trackrecord van de New York Fed Index, het eerste cijfer over augustus. Ziet er aardig uit, maar bestaat gewoon nog te kort. Dat is is het mooie aan de ISM Manufacturing Index anno 1947, die voorspelde op de allereerste meteen dat jaar na alle recessies.



En dan nog even dit

Ter memorie, de Big Board ging in feeststemming het weekend in:

The Dow rose 1.27%, the S&P 500 gained 1.73% and the Nasdaq added 2.09% on Friday, as signs that inflation may have peaked in July boosted investor confidence https://t.co/Zm4tN21bem pic.twitter.com/D5TN0r451k — Reuters Business (@ReutersBiz) August 13, 2022

Als de AEX het maar droog houdt?

?? From retailers revealing the effects of a cost-of-living crunch to Europe's prayers for rain, these are the top stories in business and finance to look out for in the week ahead https://t.co/JMhICbu65Y pic.twitter.com/cRonyMUcHX — Reuters Business (@ReutersBiz) August 13, 2022

Voor de TA-fans:

Friday triggered a rare, but quite bullish signal.



>90% of the components in the S&P 500 are now above their 50-day moving average.



As you can see, these signals take place in strong uptrends historically. pic.twitter.com/UtJfMcHJrW — Ryan Detrick, CMT (@RyanDetrick) August 14, 2022

Citaat Bloomberg:

The People’s Bank of China lowered the rate on its one-year policy loans by 10 basis points to 2.75% and the seven-day reverse repo rate to 2% from 2.1%. Economists had expected the one-year medium-term lending facility would be left unchanged.

China’s central bank unexpectedly cuts a key policy interest rate for the first time since January to stimulate its fragile economic recovery https://t.co/6q2Ur6yICp — Bloomberg Markets (@markets) August 15, 2022

Als China niest... Ook vastgoed.

China’s economic recovery unexpectedly weakened in July as fresh Covid outbreaks across the country weighed on consumer and business spending https://t.co/B2oByW0QWn — Bloomberg Markets (@markets) August 15, 2022

Nog meer Chinees nieuws:

Chinese stocks with a dual listing will be in focus on Monday, following a string of announcements from some of the nation’s largest state-owned enterprise that they are taking steps to delist from US exchanges https://t.co/N8K937qLH2 — Bloomberg Markets (@markets) August 15, 2022

Vink:

Japan's economy rebounded at a slower-than-expected pace in the second quarter from a COVID-induced slump, data showed, highlighting uncertainty on whether consumption will grow enough to bolster a much-delayed, fragile recovery https://t.co/AOqX7lKBv7 pic.twitter.com/fzj5LgmMcl — Reuters Business (@ReutersBiz) August 15, 2022

Ik weet niet of dit ook geldt voor die oude Russische spoorwegaandelen van voor 1917, waarmee een béétje vermogensbeheerder zijn kantoor heeft behangen:

Exclusive: Several major Wall Street banks have begun offering to facilitate trades in Russian debt in recent days, according to bank documents seen by @Reuters, giving investors another chance to dispose of assets widely seen in the West as toxic https://t.co/WFda4yF3nK pic.twitter.com/ES04qTVt8i — Reuters Business (@ReutersBiz) August 15, 2022

Kijk aan:

Hedge funds have turned bearish on the dollar for the first time in a year in a wager the US currency’s best days may be over https://t.co/EqSEE6dqSn — Bloomberg Markets (@markets) August 15, 2022

Nog niet gezien:

Here's what Elon Musk wrote in a column for the official publication of China's powerful cybersecurity agency, which works with other government units to censor online content https://t.co/qOD0maHvph — Bloomberg Markets (@markets) August 15, 2022

Tja...

High natural gas prices and hard-to-obtain supplies are driving buyers to cheaper and dirtier alternatives to the fuel. https://t.co/3vq0H2eQMI — Bloomberg Markets (@markets) August 14, 2022

Groningen gaat dit najaar wel open, Groningen gaat dit najaar niet open?

Germany must cut gas use by 20% to avoid winter rationing, regulator says. Klaus Müller, head of federal network agency, warned that longer-term cost of ending Germany’s dependence on Russia would be “very high gas price” that could have big consequences. https://t.co/NonhB1q63l pic.twitter.com/ZpllfmYtdy — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 14, 2022

Met het vliegtuig naar de Starbucks? Is weer eens wat anders dan op de fiets naar uw werk.

Celebrities have been subjected to the most scrutiny when it comes to the environmental impact of jet emissions. But they're hardly the only people flying private these days. https://t.co/hipZ6g85B4 — The Wall Street Journal (@WSJ) August 14, 2022

Inderdaad, we zeiden het vrijdag ook al in onze podcast: de wereldindex in euro's... Dom in trackers beleggen is nog niet zo dom. Ik koop zelf dit ding ook maandelijks.

World equities are almost at record high. MSCI world index in euro's : pic.twitter.com/95uPqsOvDy — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 15, 2022

Veel plezier en succes vandaag.