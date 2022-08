Beleggers stampen bodem verder aan

Het draagvlak onder de Nederlandse beurs wordt sterker omdat het aantal stijgende aandelen dagelijks toeneemt ten opzichte van de dalers.

Het aantal stijgende aandelen neemt vrijwel elke dag verder toe. Hoewel het technische plaatje van de AEX stagneert, lijkt het draagvlak onder de markt steeds sterker te worden.

Advance/Decline-ratio

Beleggers stampen als het ware de bodem verder aan. We kunnen deze conclusie trekken aan de hand van de Advance/Decline-ratio van de Nederlandse beurs, ook wel A/D-ratio genoemd.

Deze zogenaamde breadth indicator vergelijkt elke dag het aandeel stijgende met het aandeel dalende aandelen en beoordeelt daarmee het draagvlak van de Nederlandse beurs.

Naarmate dagelijks steeds meer aandelen in de plus eindigen (stijgende ten opzichte van dalende aandelen) neemt het aantal pijlers onder de markt, waarop de hausse gefundeerd wordt, toe. Zie ook de uitleg A/D-ratio onderaan.

Technische plaatje stagneert

Omdat de opmars van de AEX is stilgelegd en de index een pas op de plaats maakt, is er sprake van een latente technische verzwakking. Maar in combinatie met het sterke draagvlak wordt de Nederlandse beurs lijkt de technische schade vooralsnog beperkt.

Op wat langere termijn bezien geeft de A/D-ratio aan dat de opmars van de Nederlandse beurs nog niet ten einde is. Technisch denk ik dat de campingrally zal doorzetten zodra de twijfel uit de markt weg is. Uiteraard zal dit niet zonder slag of stoot - dus tussentijdse dips - plaatsvinden.

Vandaag bekijk ik de AEX index, alsmede de Advance/Decline-ratio.

Nederlandse beurs weet op termijn nog hogere bodems te vormen

Het beeld van de AEX-index oogt, afgezien van de recente adempauze, niet negatief. De Nederlandse beurs stagneert op de korte termijn wel iets, wat aangeeft dat de opmars stilvalt. Maar afgezien hiervan laat de AEX hogere koersbodems op de grafiek achter, en dat duidt op een aanhoudende vraag onder beleggers.

Met een doorbraak en slotstand boven de laatste koerspiek kan de oude stijgende trend worden hervat. Zolang de steun van 654,62 punten (de bodem van 14 juli) intact blijft, oogt het beeld positief.

Weerstand hanteren we rond 743,05 punten (gevormd op 5 april).





Aantal stijgende fondsen neemt flink toe

De Advance/Decline-ratio van de Nederlandse beurs gaat verder omhoog. Onder de oppervlakte van de markt geeft dit aan dat het aantal dalers fors afneemt, ten gunste van het aantal stijgers. Deze zogenaamde 'Breadth indicator' duidt erop dat het draagvlak van de beurs verbetert.





Uitleg Advance/Decline ratio

De Advance/Decline-ratio, ook hoog/laag-verhouding genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers.



Zodra er meer winnaars zijn, zal de Advance/Decline-ratio oplopen. In het tegenovergestelde geval laat deze indicator een daling zien.

Doorgaans is de Advance/Decline-ratio een leading indicator, die vooruit loopt op de actuele marktontwikkelingen.

De Advance/Decline-ratio geeft vaak een goede indruk van het draagvlak in de markt. Een dalende indicator geeft aan dat het draagvlak in de markt zwak is. Dit duidt er op dat een stijgende beurs minder waarschijnlijk is.

Een stijgende indicator geeft aan dat er wel draagvlak in de markt is voor een stijgende beurs.