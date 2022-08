Slotcall: AEX blijft het hogerop zoeken, het wordt interessant bij crypto's

Europa beleeft momenteel een heuse energiecrisis. Daar zal gezien de hard oplopende maandelijkse energielasten vermoedelijk weinig discussie over bestaan. Krapte op de markt of niet, de olieprijs staat al enige tijd onder druk.

Nu zal een nakende recessie in grote delen van de wereld hier ongetwijfeld deels debet aan zijn, maar het wekt toch verbazing dat het zwarte goud royaal onder de $100 dollar per vat is gezakt. Ook vandaag is olie in de aanbieding: u krijgt maar liefst 5% korting ten opzichte van eind vorige week. Zou Ray Dalio's Bridgewater dan tóch gelijk krijgen met zijn short bet op TotalEnergies..?

De rente daalt weer en dat is minder goed nieuws voor de banken en verzekeraars. Niet geheel verrassend domineren deze aandelen dan ook het lijstje dalers, even afgezien van wat 'special occasions' zoals Fastned (onder meer). NN Group noteert overigens €1 ex-dividend en dat verklaart een deel van de koersdaling vandaag. Dat geldt echter niet voor concullega's Aegon en ASR.

Ook Shell kende een slechte koersdag, de oliepijs ging aardig door het putje. Metaalfondsen als ArcelorMittal, AMG en Aperam leverden ook wat in, al was er van koersspektakel zeker geen sprake.

Winnaars op het Damrak waren te vinden bij de chippers - zij het uiterst bescheiden - en de wat defensievere fondsen als Ahold, RELX, Unilever en Wolters Kluwer. Een niveau lager sprongen aandelen als AF-KLM, Basic Fit, CTP en het morgen cijferende TKH Group er positief uit.

Een toch wat inspiratieloze start van de week, maar desalniettemin wist de AEX het opwaarts momentum nog vast te houden en sloot afgerond op een indexstand van 729 punten, toch een plusje van 0,4%.

Er is in Europa als gevolg van het armpje drukken met Poetin sprake van een heuse 'energy crunch' volgens Reuters. Eentje die zomaar tot gevolg kan zal hebben dat de eurozone een stevige recessie te wachten staat:

European power prices jump to new highs, deepening the energy crunch that’s threatening to plunge the region into a recession https://t.co/BUJRKMh6zw — Bloomberg (@business) August 15, 2022

Huishoudens krijgen in toenemende mate moeite het met kunnen betalen van hun maandelijkse energielasten. En dat betekent bezuinigen op andere uitgaves: in het VK opteren steeds meer huishoudens er bijvoorbeeld al voor om te bezuinigen op hun huisdier. En ook vakanties en de duurdere consumptie-uitgaven - denk laptops en smartphones bijvoorbeeld - worden uitgesteld.

Linksom of rechtsom: als consument zúlt u minder energie verbruiken. In Duitsland wordt er door de overheid doodleuk een gasbelasting ingevoerd ('Gasumwende') . Dat zal een gemiddeld huishouden circa €500 per jaar extra gaan kosten. De in 2011 in gang gezette en desastreus verlopen Energiewende smaakt de beleidsmakers blijkbaar toch naar meer.

De markt lijkt in tweede instantie toch wat positiever naar de Q2-cijfers van ING Groep te kijken. Dat, of de bank profiteert 'gewoon' mee van het verbeterde beursklimaat. Een update van de Beleggersdesk:





Een van de weinige Europese aandelen die Warren Buffett in portefeuille houdt, is het Franse Sanofi. Onlangs ontstond er enige commotie rond de farmaceut, gerelateerd aan maagzuurremmer Zantac. Hierdoor noteert het fonds op slechts 11x de winst. Mooi instapmoment, of afblijven? De Beleggersdesk komt tot een afgewogen oordeel:





Sanofi: Paniek over gewraakte maagzuurremmer is overdreven #Sanofi https://t.co/2I4Bf5MC5d — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 15, 2022



De markt reageerde licht negatief op de halfjaarcijfers van producent van elektrische bussen Ebusco. Mogelijk dat beleggers al op winst rekenden, daar was het afgelopen halfjaar nog geen sprake van. De vooruitzichten voor H2 en 2023 zijn echter zonder meer goed. Wat beleggers het beste met het aandeel kunnen doen, valt te lezen in een uitgebreide analyse van het fonds bij IEX Premium:





Duidelijk herstel Ebusco zal flink aan momentum winnen #EBUSCOHOLDING https://t.co/0da8yMxXO9 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 15, 2022





Nu wordt het interessant bij crypto’s

De meeste crypto’s zijn slechts deel hersteld van de market slump eerder. Een bitcoin kost ‘zomaar’ weer een kleine $25k. Feitelijk gezien flink wat geld, maar ver verwijderd van zijn all time high, afgerond $69k.

Dat weerhoudt asset managers er niet van met allerlei producten te komen voor professionele investeerders in bitcoin. Dat kan worden uitgelegd als simpelweg aanbieden wat de klant vraagt, maar wanneer partijen als BlackRock hun schouders eronder zetten, wordt het toch een stuk serieuzer.

BlackRock, ’s werelds grootste vermogensbeheerder, biedt niet alleen een bitcoin trust aan aan professionele partijen, maar blijkt nu ook zijn technologieplatform Aladdin te linken aan de Coinbase crypto exchange. Een niet te onderschatten stap van BlackRock.

En ook Abrdn, zelf opgenomen in de FTSE 100, koopt een belang in Archax, een digital assets handelsplatform. Abrdn is geen kleine jongen met meer dan 500 miljard Britse pond onder beheer. Hetzelfde kan gezegd worden van Schroders, dat vorige maand een belang nam in digital asset manager Forteus.

Wellicht dat het uw kopje thee niet is, cryptocurrencies als bitcoin en de duizenden andere varianten, maar nu Wall Street de crypto’s serieus omarmt, is het niet onverstandig om als belegger toch – minimaal – enige basiskennis op te doen. Temeer daar centrale banken volop sleutelen aan hun eigen digitale variant: Central Bank Digital Currencies.

Soros shopt

Hedge fund manager George Soros heeft, sinds hij het Britse pond sloopte, een reputatie opgebouwd om u tegen de zeggen. En dan is het altijd interessant om te zien wat dat soort beleggingsmiljardairs aan- en verkopen. Helaas krijgen we dit pas achteraf te weten, maar desondanks blijft het interessant om te zien waar de miljarden in worden geïnvesteerd.

Zijn Amerikaanse belangen zijn goed voor een serieuze $4,6 miljard. Kennelijk heeft Soros zijn gevoel voor timing nog niet verloren: hij is flink aan het shoppen geslagen in juni, toen de financiële markten nog op apegapen lagen. Zo kocht hij (beperkt) bij in Tesla, maar ook zijn belang in onder andere Amazon, Alphabet en Salesforce werden aardig uitgebreid.

Die drie namen vormen tevens ook zijn grootste belangen, alle drie goed voor een top tien althans. Soros is inmiddels 92 (!) en is persoonlijk goed voor geschat een kleine $9 miljard.

Goud is stuk

De waardeontwikkeling van goud blijft enigszins raadselachtig. Immers, is goud niet dé perfecte bescherming tegen inflatie? En is het niet de ultieme veilige haven in tijden van ongezond grote geopolitieke spanningen?

Redenen te over waarom goud flink zou moeten stijgen, maar dat doet het niet. Het edelmetaal is weliswaar aardig blijven liggen toen de financiële markten een snoekduik namen – geen verlies is dan toch echt winst – maar een flinke bull run blijft maar achterwege.

Allereerst de mythe dat goud altijd een perfecte hedge vormt tegen inflatie. Dat doet het weliswaar vaak wel, maar er zijn de afgelopen vijftig jaar meerdere periodes geweest waarbij deze vlieger niet opging. Oftewel, het hangt ervan af, waarbij geldt dat er tal van variabelen in het spel zijn die ook een significante invloed op het edelmetaal hebben.

De rentestand bijvoorbeeld: rentes behoren – nu dus even niet dankzij het centrale banken beleid – in periodes van hogere inflatie fors op te lopen. Dat is nu, ondanks dat er wel enige beweging op het rentevlak is geweest en de Fed wel de rentes opschroeft, niet het geval.

Maar, hogere rentes maken een belegging in goud een stuk minder aantrekkelijk. Immers, goud yield niet: geen cashflow, dus geen rente of dividend, precies niets. Net als crypto overigens, dat wordt voor het gemak nog wel eens vergeten door de cryptoliefhebbers, maar dat terzijde.

Als we kijken naar wat fundmanager doen, dan blijken die per saldo licht short te zitten. Verrassend, in onderstaande grafiek laat zien dat dit de afgelopen zestien jaar zelden voor kwam.



Bron: Bloomberg





Overigens is het trackrecord van fundmanagers qua goud niet zo heel best. De flinke shortpositie die zij innamen in 2018 werd ‘afgestraft’ met een koersstijging van goud van zo’n 27%.

En ook vanuit ETF’s hoeft weinig steun te worden verwacht voor de goudprijs. Er vloeide tijdelijk flink wat extra kapitaal die kant op als gevolg van de Russische invasie in de Oekraine – toch even een safe haven - maar ook hier is het momentum er compleet uit.



Bron: Bloomberg





Wall Street

In de VS is de Empire State index hard teruggevallen. Noteerde de index over juli nog positief op elf, over augustus is dit teruggevallen tot min 31,3. Een flinke aardverschuiving en vooral ook een tegenvaller. De markt was op zoek naar een beperkte daling tot 5 (positief). Daar bovenop bleken tal van macroeconomische cijfers uit China ook zwakker dan verwacht.

Een en ander was voldoende de krachtige rally op Wall Street van de afgelopen tijd een halt toe te roepen, al moet gezegd: de koersdalingen na twee uur handel waren bescheiden met een min van 0,2% voor de Dow Jones, een daling van de S&P 500 met 0,4% en een verlies voor de Nasdaq van 0,3%.

Rentes

En de kapitaalmarktrentes, die daalden weer. En vrij stevig ook vandaag, vooral in Europa. Een ECB die er een schepje bovenop doet, angstige beleggers die dekking zoeken vooruitlopend op een recessie: het blijft gissen.

Tienjaarsrente Nederland 1,19% (min 11 basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland 0,90% ( min 9 basispunten)

Tienjaarsrente Italië 2,97% (min 9 basispunten)

Tienjaarsrente VK 2,03% (min 8 basispunten)

Tienjaarsrente VS 2,78% (min 7 basispunten)





Brede markt

Wat valt zoal op als naar de bredere markt wordt gekeken. Allereerst natuurlijk de stevige daling van de olieprijs. Recessievrees in Europa, zwakke Chinese data en mogelijk meer Iraanse olie op de markt spelen hierbij een rol (zie ook hier).

De rest van de bredere markt is niet heel spannend met marginale bewegingen. De VIX daalt langzaam richting een waarde van 20. Dat is weliswaar nog geen niveau 'ontspannen' maar veel stress zit er rond dat niveau ook niet in de markt.

Het Damrak

Adyen (+ 0,9%) komt later deze week met, naar verwachting, opnieuw een forse groei van omzet en resultaat.

(+ 0,9%) komt later deze week met, naar verwachting, opnieuw een forse groei van omzet en resultaat. ING Groep (+ 0,1%) is aardig hersteld van de sell off bij de redelijke Q2-cijfers. De IEX Beleggersdesk had vandaag een update.

(+ 0,1%) is aardig hersteld van de sell off bij de redelijke Q2-cijfers. De IEX Beleggersdesk had vandaag een update. Just Eat Takeaway (+ 2,0%) profiteerde van redelijke cijfers van Hellofresh. We zijn benieuwd wanneer de markt weer enigszins bij zinnen komt rond de waardering van dit aandeel (disclaimer: long JET).

(+ 2,0%) profiteerde van redelijke cijfers van Hellofresh. We zijn benieuwd wanneer de markt weer enigszins bij zinnen komt rond de waardering van dit aandeel (disclaimer: long JET). NN Group (- 4,4%) moest een aardig stapje terugdoen vandaag, maar de verzekeraar noteerde wel €1 ex-dividend, wat een deel van de daling verklaart.

(- 4,4%) moest een aardig stapje terugdoen vandaag, maar de verzekeraar noteerde wel €1 ex-dividend, wat een deel van de daling verklaart. Shell (- 1,3%) kreeg koersmatig klop, ongetwijfeld samenhangend met een flink lagere olieprijs.

(- 1,3%) kreeg koersmatig klop, ongetwijfeld samenhangend met een flink lagere olieprijs. AF-KLM (+ 3,3%) blijft in trek bij speculatief ingestelde beleggers. Fundamenteel is het echter uiterst droevig gesteld met de carrier.

(+ 3,3%) blijft in trek bij speculatief ingestelde beleggers. Fundamenteel is het echter uiterst droevig gesteld met de carrier. PostNL (- 1,4%) ziet de shortposities weer langzaam oplopen, niet geheel ten onrechte gezien de ronduit belabberde Q2-cijfers met winstwaarschuwing #2, waarbij een #3 zeker niet valt uit te sluiten.

(- 1,4%) ziet de shortposities weer langzaam oplopen, niet geheel ten onrechte gezien de ronduit belabberde Q2-cijfers met winstwaarschuwing #2, waarbij een #3 zeker niet valt uit te sluiten. TKH (+ 2,6%) komt morgen met zijn halfjaarcijfers naar buiten en zal allicht dan toch 'iets' van een outlook durven afgeven voor de rest van dit jaar.

(+ 2,6%) komt morgen met zijn halfjaarcijfers naar buiten en zal allicht dan toch 'iets' van een outlook durven afgeven voor de rest van dit jaar. Ebusco (- 2,9%) heeft nog steeds met koersdruk te kampen na de an sich prima H1-cijfers. De Beleggersdesk denkt er het zijne van.

(- 2,9%) heeft nog steeds met koersdruk te kampen na de an sich prima H1-cijfers. De Beleggersdesk denkt er het zijne van. Fastned (- 6,0%) verliest langzaam aan koersdoel bij zakenbank Berenberg: ooit €92, inmiddels is het koersdoel verlaagd tot €52.

(- 6,0%) verliest langzaam aan koersdoel bij zakenbank Berenberg: ooit €92, inmiddels is het koersdoel verlaagd tot €52. Pharming (+ 5,7%) heeft de pennystock status van zich afgeschud en beleggers lijken massaal voor te sorteren op goedkeuring van leniolisib.

(+ 5,7%) heeft de pennystock status van zich afgeschud en beleggers lijken massaal voor te sorteren op goedkeuring van leniolisib. Op de lokale markt nadert Renewi (+ 1,3%) met rasse schreden de grens van €10.

