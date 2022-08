"Ik word verdrietig van deze cijfers"

Het is weer vrijdag dus hebben we voor u een nieuwe podcast in de aanbieding. Zoals u van ons gewend bent, bespreken Arend Jan en ik op een luchtige wijze de belangrijkste beursontwikkelingen.

We bespreken voor u de volgende onderwerpen:

Overdreven koersstijging op meevallend inflatiecijfer



Er is meer risicobereidheid



Aegon versus NN Group



ABN Amro weet de kosten nog altijd niet te bedwingen



Winstwaarschuwing Nvidia en Micron



Deutsche Telekom



ForFarmers



De lagere marges bij Ebusco



Ahold, Bol.com, Picnic en Coolblue



De overname van Boskalis door HAL



Fastned



Tot slot het debacle PostNL

Dit is overigens niet de enige podcast waar ik deze week in te horen was. Uiteraard schoof ik ook weer aan bij BeleggersBootcamp, waarvan de derde aflevering inmiddels online staat. U kunt deze laagdrempelige podcast vinden op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of bij ons op de site. In deze derde aflevering hebben redacteur Coen Grutters en ik het over goed beleggen met weinig geld. Daarbij gaan we uitgebreid in op risicomanagement, dat overigens ook voor gevorderde beleggers van cruciaal belang is.