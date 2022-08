Investeringsmaatschappij Exor krijgt beursnotering in Amsterdam

quote: Karel Finders schreef op 12 augustus 2022 10:15: De familie Agnelli heeft voor mijn gevoel geen oog voor de aandeelouder. Zeer karig dividend, zeker in relatie tot hun omzetcijfers. Zou een waarde-aandeel moeten zijn ??

Complexe holdingstructuur (lees: geringe transparantie). Voor mij als particuliere belegger niet interessant, omdat dit bedrijf door mij moeilijk te volgen is.

Heb je wel gekeken op www.exor.com Ze hebben 22,9% van Ferrari, 14,4% van Stellantis, 26,9% van CNH Industrial en hebben net PartnerRe voor ~€8,6 miljard verkocht.Samen is dat (in miljarden) €8,96 + €6,72 + €4,61 + €8,6 = €28,88Plus nog kleinere belangen ad ~€4 miljard die wegvallen tegen de schulden (op een kleine miljard na).Samen dus ongeveer €28 miljard NAV en de marketcap is €15,45 miljard. Dus ongeveer een 45% discount.Ferrari heeft een erg hoge waardering (K/W 42,5) maar Stellantis juist helemaal niet (K/W 2,97) (en CNH Industrial een K/W van ~10)Lijkt me toch vrij transparant en ze doen het een stuk beter dan HAL volgens mij.Ik heb alvast een beetje gekocht.Overigens Berkshire Hathaway keert helemáál geen dividend uit... Daar zit ik ook graag in.