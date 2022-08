Investeringsmaatschappij Exor krijgt beursnotering in Amsterdam Bericht delen via: Kopieer link Categorie: Redactioneel

De van oorsprong Italiaanse maar nu Nederlandse investeringsmaatschappij Exor verruilt vandaag de notering in Milaan voor Euronext Amsterdam. De holding is al bijna een eeuw oud en in handen van de familie Agnelli, de naam achter Fiat. Het heeft minderheidsbelangen in bedrijven als Ferrari en Stellantis, maar bijvoorbeeld ook in voetbalclub Juventus en luxemerk Christian Louboutin. De portefeuille beslaat in totaal zo’n €30 miljard. Van Milaan naar Amsterdam Voorheen was Exor genoteerd aan de beurs van Milaan, maar nu is dus voor Euronext Amsterdam gekozen. "Euronext Amsterdam is de plek waar enkele van de leidende Europese groepen hun beursnotering hebben", stelt het concern. Met de verhuizing wordt de "plaats van notering van de vennootschap in lijn gebracht met haar gevestigde juridische structuur als een in Nederland geregistreerde houdstermaatschappij", aldus Exor. De groep valt nu onder toezicht valt nu nog slechts één toezichthouder, de Autoriteit financiële Markten (AFM). Het aandeel Exor staat lokaal genoteerd in Amsterdam en koerst op moment van schrijven rond de €67.

