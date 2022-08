Niks te doen voorbeurs, maar gelukkig hebben we deze morning call nog

Er gebeurt en beweegt even helemaal... niets. Maar dan ook niets. De AEX indicatie is +0,1% nadat Wall Street gisteren net even lager sloot.

Europese en Amerikaanse futures open en staan nu ook +0,1%, of, verslik u niet in uw koffie, een whopping +0,2%

In Azië gebeurt ook niks, maar de Nikkei 225 staat +2,4%?! Is dit het verhaal? Tokio is niet dicht vandaag, ik weet het zo gauw niet

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot +2,3% op 20,2, net over die officieuze nervositeitsgrens dus

De dollar is verliezer van de week en ligt nu vlak op 1,032

De enige beweging is hier: de Duitse tienjaars rente stijgt drie basispunten naar exact 1,00% en de Amerikaanse zakt er twee naar 2,89%

Goud doet +0,1%, olie staat -0,1% en crypto daalt op en rond 1% - hoe nikserig wilt u het allemaal hebben

Amper nieuws, agenda én beweging vandaag en nu en daarom maar wat plaatjes, nietwaar? Als de AEX het momentum gaande wil houden, wordt het wel eens tijd om topje en intradagtopje 734,53 en 736,34 van 3 en 4 augustus uit te nemen. Zo ver is dat niet, maar zo ver is het nog niet.



Onderliggend is dit jaar het beeld, duidelijk: risk-off.



Afgelopen maand is het juist risk-on:



U ziet technologie goed liggen en deze week steeg de Nasdaq 100 meer dan 20% boven haar bodem uit. Bull market, zei WSJ meteen. Zeg het maar, want er is geen formele definitie.

Belangrijker is het onderliggende beeld en de winstverwachtingen dalen. En de waardering loopt op. Meer zeg ik maar niet.



Geldt ook voor de S&P 500. Merk op dat de omzetten niet dalen. Ofwel doorprijzen lukt maar voor een deel, want de marges liggen onder druk.



Bij de AEX is dit precies andersom?! Nou ja, volgende week kijken we wel weer.



Tot slot, omdat de beurzen zo blij waren met de iets meevallende Amerikaanse inflatiecijfers. Want peak inflation. Juich niet te vroeg. De verwachtingen lopen weer wat op. En een van de boosdoeners staat er bij.

Aegon: naar €6,20 van €6 (buy) - Berenberg

De agenda stelt voor het eerst in een maand niet veel voor. Baidu en vooruit, consumentenvertrouwen Universiteit van Michigan dan. Wist u dit? Dat is een enquête onder 500 Amerikanen exclusief Alaska en Hawaii. Vooral over dat laatste moeten we het straks bij de koffieautomaat maar eens hebben.

En dan nog even dit

U.S. stocks struggled on Thursday as investors came around to the view that the Federal Reserve still needs to aggressively boost interest rates to control rising prices.

De persbureaus weten er iedere dag toch maar weer wat moois van te maken. Dacht u dit ook toen u gisteren in snelle bewegers Aegon, ING, Fastned en ForFarmers zat te handelen...?

The Dow rose 0.08% on Thursday, while the S&P 500 slid 0.07% and the Nasdaq dropped 0.58% https://t.co/wNGcJO0jgY pic.twitter.com/6nch3FFvsZ — Reuters Business (@ReutersBiz) August 12, 2022

Jaja, het is er door:

WATCH: Here are some key details on how the new 15% corporate minimum tax, the main revenue source in the U.S. Senate's newly passed tax, climate and drugs bill, would work https://t.co/FJAR9ggLoS pic.twitter.com/rN0IFfR7WZ — Reuters Business (@ReutersBiz) August 12, 2022

Er is al commentaar. Hiero kwamen we ooit ook in opstand tegen Spanje en de Hertog van Alva met zijn Tiende Penning. Dat zijn er intussen ook vier à vijf :-)

Inflation is here to stay?

WATCH: German firm Daimler Truck said it will keep prices high even if certain costs start to fall. The truck and bus maker is confident strong demand will allow it to keep passing rising energy costs onto customers https://t.co/IfXw4et66y pic.twitter.com/yuq5TY35pa — Reuters Business (@ReutersBiz) August 12, 2022

Waar Netflix dik een decennium over deed, doet Walt Disney in een paar jaar.

From @Breakingviews: Walt Disney now has as many subscribers as Netflix, but the entertainment company will still need some magic when it comes to streaming, says @jennifersaba https://t.co/S8mZz07csz pic.twitter.com/OyOayoJ8PU — Reuters Business (@ReutersBiz) August 12, 2022

Toe maar, vandaag ook in ons IEXBeleggersPodcast:

WATCH: Deutsche Telekom raised its 2022 earnings forecast for the second time after beating quarterly estimates. The German firm expects pre-tax earnings of about $38 billion and now looks to speed up moves to take full control of T-Mobile https://t.co/MDanPym1rS pic.twitter.com/tequRekeGP — Reuters Business (@ReutersBiz) August 12, 2022

Dit ook met al die waarschuwers deze week:

Chip delivery times are shrinking, but shortages are persisting in many areas, according to new research https://t.co/RWwAlA0O3I — Bloomberg Markets (@markets) August 11, 2022

OMG...

OUCH! German power prices just hit another fresh ATH. 1y ahead electricity price jumps >€450/MWh, has now gained 280% ytd. pic.twitter.com/TtRuVoO010 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 11, 2022

Nog een keer toe maar?

Apple asked suppliers to build at least as many of its next-generation iPhones this year as in 2021, counting on an affluent clientele and dwindling competition to weather a global electronics downturn https://t.co/HpOaHAIyxy — Bloomberg Markets (@markets) August 12, 2022

Wanneer is olie niet volatiel?

Oil headed for the biggest weekly gain in four months on interruptions to supply and speculation demand will improve on fuel switching https://t.co/N5OfaXVNe6 — Bloomberg Markets (@markets) August 12, 2022

Het lot van bijna alle ster-fondsmanagers: soms loopt je bèta met je mee, soms loopt je bèta tegen je in:

Masayoshi Son set up a series of personal side deals at SoftBank in recent years, aimed at boosting his compensation. They haven't. @leeminjeong83 + Pei Yi Mak crunched the numbers and found he's now down more than $4 billion https://t.co/pqyCESUamk via @technology — Peter Elstrom (@pelstrom) August 12, 2022

Veel plezier en succes vandaag.