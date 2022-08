Amerikaanse klimaatbeleggingen komen tot leven

Op Wall Street kregen beleggingen in klimaat en alternatieve energie de afgelopen week een enorme boost, maar technisch is er nog wel het een en ander te overwinnen.

President Biden wil met een pakket van $369 miljard aan klimaatmaatregelen de Amerikaanse CO2-uitstoot terugdringen. De Senaat is inmiddels akkoord.

Stimuleringspakket

Amerikanen krijgen financiële ondersteuning bij de aanschaf van zonnepanelen en een elektrische auto.

Uiteraard zal de Amerikaanse industrie van deze maatregelen profiteren, maar de positieve beursreacties zijn vooral van de laatste tijd. Want de afgelopen jaren hebben klimaatbeleggingen het door de bank genomen niet zo goed gedaan.

Ik loop een aantal beleggingen langs, die gelinkt zijn aan klimaat en elektrische auto's, zoals Tesla, First Solar, Next Era, Plug Power en Ceco Environmental.

NextEra Energy ligt er wat beter bij

NextEra Energy heeft een serie met lagere toppen afgebroken, waardoor het aandeel er wat beter bij komt te liggen.

Voor een nieuwe technische verbetering is een doorbraak boven de weerstand van $93,73 (de top van 31 december 2021) noodzakelijk. Daarna wordt $110,00 het volgende opwaartse koersdoel.

Bij een daling onder de steun van $66,79 (de bodem van 2 oktober 2020) zal het technische beeld van NextEra Energy verzwakken.

First Solar: koersverdubbeling

De koers van First Solar is in korte tijd nagenoeg verdubbeld. De doorbraak boven de koerspiek van dit voorjaar rond $87 gaf een technische verbetering aan. Eerder al verliet First Solar de dalende trend.

Het koersdoel voor First Solar ligt rond de weerstand van $123,13 (de top van 5 november 2021). Er ligt steun rond $60,77 (de bodem van 17 juni).

Plug Power: wachten op hogere bodems

Plug Power breekt uit de dalende trend doorbroken, maar heeft nog geen hogere bodems gevormd. Het aandeel stuit op een weerstand rond $32,05 (de top van 8 april). Pas hierboven komt er meer potentieel vrij.

Er ligt steun rond $13,90 (de bodem van 17 juni).

CECO Environmental: neerwaartse trend gebroken

De koers van CECO Environmental is in zeer korte tijd hard gestegen. Daarbij is de neerwaartse trend gebroken, waarmee er sprake is van een technische verbetering.

Ook heeft het aandeel rond $5,58 (de bodem van 16 juni) een hogere koersbodem weten te vormen, en dat duidt op nieuwe kopers. Thans nadert het koersdoel rond $9,47 (de top van 19 maart 2021).





Tesla beweegt al twee jaar in een grillige bandbreedte

De koers van Tesla klimt weer boven de voormalige bodem. Hierdoor wordt de neerwaartse doorbraak teruggegeven. Deze zogenaamde failure neutraliseert de eerdere verzwakking.

Afgezien hiervan doet de koers niet zoveel. Al bijna twee jaar beweegt Tesla in een horizontale grillige bandbreedte tussen $539,49 (de bodem van 5 maart 2021) en $1.243,49 (de top van 5 november 2021).