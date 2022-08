Slotcall: Forse koersbewegingen op het Damrak

De AEX (+0,2%) gaf de openingswinst vanochtend snel uit handen, maar dankzij een sterke opening van Wall Street sluiten we in Amsterdam alsnog in het groen.

Het is lastig om een duidelijke trigger aan te wijzen. Wellicht doet het beter dan verwachte inflatiecijfer van gisteren het sentiment nog goed. Wat misschien ook meespeelt, is dat de producentenprijzen eindelijk afkoelen.

Afgelopen maand daalde de zogenaamde producentenprijsindex met 0,5% op maandbasis. Positief, al stegen de prijzen op jaarbasis gewoon met 10% en is de kerninflatie met een kleine 6% nog hoog. De inflatie is nog niet weg, al gaan de markten er vanuit dat we het ergste achter de rug hebben.

Verliezen grotendeels verdwenen

De AEX-herbeleggingsindex staat dit jaar nog maar 7% lager en ook de S&P500 houdt het verlies nog aardig binnen de perken (YTD -11%). In euro's resteert er slechts een verlies van 2% voor de belangrijkste beursgraadmeter ter wereld.

Dan snapt u nu waarom de wereldindex in euro's er dit jaar zo sterk bij ligt. Als u dit jaar dus 20% of meer in het rood staat dan is er iets niet goed gegaan met de spreiding.

Aegon

Nu over naar de cijferaars van vandaag. Aegon (+8,9%) is de grote winnaar op het Damrak. Niet geheel ten onrechte. De tweedekwartaalcijfers vielen op alle fronten mee. De kapitaalgeneratie was beter dan verwacht, de solvabiliteitsratio viel fors hoger uit en het interimdividend over boekjaar 2022 ging omhoog naar €0,11.

De verzekeraar ambieert om in 2025 minimaal €0,25 per aandeel aan dividend uit te keren. Gelet op de goede ontwikkeling van de bedrijfsprestaties en de sterke kapitaalpositie is dit gemakkelijk haalbaar.

Tevens koopt de verzekeraar dit jaar voor €300 miljoen aan eigen aandelen in. In totaal stroomt er dit jaar naar verwachting bijna 8% aan kapitaal in de richting van de aandeelhouders.

Toch vind ik het enthousiasme op de markten ietwat overdreven. Hoe dit precies zit, leest u in het onderstaande artikel.

Puike tweedekwartaalcijfers van Aegon al vind ik de koers vandaag wel erg hard stijgen.



Wat de impact is op mijn koersdoel en advies, leest u in het onderstaande artikel.https://t.co/wHymkOLmyY pic.twitter.com/7iKKx1VMc7 — Niels Koerts (@KoertsNiels) August 11, 2022

NN Group

Daar waar Aegon straalt, krijgt NN Group (-5,5%) er vandaag aardig van langs op de beurs. De markt legt de nadruk op de gedaalde kapitaalpositie, zo kelderde de Solvency-2 ratio met 17%-punt tot 196%.

Daarmee is NN Group aanmerkelijk zwakker gekapitaliseerd dan Aegon. Een extra aandeleninkoopprogramma zoals dit jaar - NN koopt in 2022 voor €750 miljoen aan extra aandelen in als gevolg van de verkoop van NN Investment Partners - zit er dus niet in.

Feit is wel dat de vrije kasstroom van NN Group sterker is dan die van Aegon. Dit komt doordat de holdingkosten van laatstgenoemde verhoudingsgewijs hoger liggen. Als u wil weten welke verzekeraar van mij de voorkeur krijgt, raad ik u aan het onderstaande artikel te lezen.

NN Group is en blijft een cashmachine #NNGroup https://t.co/ZpOvePImz6 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 11, 2022

ForFarmers

ForFarmers (-6,3%) was de laatste weken bezig met een aardige opmars, maar van het herstel is na vandaag weinig meer over. Dat terwijl de halfjaarcijfers bepaald niet slecht waren.

In het eerste kwartaal kromp het bedrijfsresultaat nog met 47%, maar na zes maanden weet het veevoederbedrijf er toch nog een mooie plus van bijna 6% uit te slepen. Dit geeft aan hoe goed het tweede kwartaal is geweest.

De markt rekende al op herstel, aangezien ForFarmers een maand geleden langskwam met een positieve winstwaarschuwing. De aantrekkende marges zat dus al in de koers verwerkt.

De reden waarom het aandeel vandaag zo slecht ligt, is vermoedelijk de outlook voor de rest van het jaar. Deze was er namelijk niet. Het bedrijf kon vanwege alle onzekerheden naar eigen zeggen niet inschatten hoe de tweede jaarhelft gaat verlopen en dat zorgt voor terughoudendheid onder beleggers.

Wat u met de aandelen moet doen, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes vliegen omhoog terwijl het producenteninflatiecijfer fors meeviel. Dit kan ik niet helemaal plaatsen.

Brede markt

De AEX klimt 0,2% en presteert daarmee redelijk in lijn met de DAX (-0,1%) en CAC (+0,2%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt 1,7% tot 20,1 punten.

Wall Street noteert ruimschoots in het groen. Alleen de Nasdaq (+0,1%) blijft wat achter.

De euro stijgt 0,3% en noteert 1,033 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,3%) en zilver (-1,5%) koelen wat af.

Olie: WTI (+1,9%) en Brent (+1,8%) kruipen weer richting de $100.

Bitcoin (+2,8%) is weer helemaal on fire. Een koersbeweging die vandaag perfect past bij een ultra high risk asset

Het Damrak

Ahold (-1,0%) levert een klein deel van de winst van gisteren weer in. Misschien heeft het ermee te maken dat grote koersdoelverhogingen van zakenbanken uitbleven.

(-1,0%) levert een klein deel van de winst van gisteren weer in. Misschien heeft het ermee te maken dat grote koersdoelverhogingen van zakenbanken uitbleven. De chippers vinden daarentegen de weg omhoog. Met name ASMI (+1,2%) heeft de smaak de laatste weken goed te pakken.

(+1,2%) heeft de smaak de laatste weken goed te pakken. Defensieve haven als Unilever (-0,9%) en Wolters Kluwer (-1,3%) zijn op een dag als vandaag niet in trek.

(-0,9%) en (-1,3%) zijn op een dag als vandaag niet in trek. De uitzondering op de regel is Shell (+1,8%). De olie- en gasprijzen zitten weer stevig in de lift dus dan weet u het wel.

(+1,8%). De olie- en gasprijzen zitten weer stevig in de lift dus dan weet u het wel. Risk-on op de financiële markten en dan komt Just Eat Takeaway (+3,1%) bovendrijven.

(+3,1%) bovendrijven. ING verlaagt het koersdoel van CTP (+4,8%) van €21 naar €18,50, maar het aandeel vliegt omhoog. Dat zien we ook niet iedere dag. Gisteren publiceerde het logistieke vastgoedfonds zijn halfjaarcijfers.

(+4,8%) van €21 naar €18,50, maar het aandeel vliegt omhoog. Dat zien we ook niet iedere dag. Gisteren publiceerde het logistieke vastgoedfonds zijn halfjaarcijfers. Fastned (+11,4%) spuit omhoog op de halfjaarcijfers. De omzet steeg in het tweede kwartaal met liefst 188% tot €12,6 miljoen. Positief is verder dat de operationele ebitda verviervoudigde tot €3,0 miljoen. Toch is de market cap van €610 miljoen pittig te noemen. Zeker omdat er onderaan de streep nog altijd een stevig verlies werd geleden.

(+11,4%) spuit omhoog op de halfjaarcijfers. De omzet steeg in het tweede kwartaal met liefst 188% tot €12,6 miljoen. Positief is verder dat de operationele ebitda verviervoudigde tot €3,0 miljoen. Toch is de market cap van €610 miljoen pittig te noemen. Zeker omdat er onderaan de streep nog altijd een stevig verlies werd geleden. Ebusco (-3,7%) werd daarentegen niet beloond voor zijn halfjaarcijfers. Dit zit hem met name in de marge-ontwikkeling. De marges zijn nog maar op de helft van voor de coronapandemie. Dit vanwege de gestegen inkoop- en transportkosten.

(-3,7%) werd daarentegen niet beloond voor zijn halfjaarcijfers. Dit zit hem met name in de marge-ontwikkeling. De marges zijn nog maar op de helft van voor de coronapandemie. Dit vanwege de gestegen inkoop- en transportkosten. Pharming (+4,0%) breekt ruim door de €1 en is dus geen pennystock meer. Of dit zo blijft, hangt af van de beslissing van de FDA. Wordt leniolisib goedgekeurd dan gaat het dak eraf en zo niet wordt het een tranendal. Ik zet mijn geld er in ieder geval niet op in.

(+4,0%) breekt ruim door de €1 en is dus geen pennystock meer. Of dit zo blijft, hangt af van de beslissing van de FDA. Wordt leniolisib goedgekeurd dan gaat het dak eraf en zo niet wordt het een tranendal. Ik zet mijn geld er in ieder geval niet op in. Tot slot springt Azerion (-4,9%) er negatief uit. Een duidelijke trigger kan ik echter niet zo snel vinden.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

ABN Amro: naar €13,70 van €13 en houden - Morgan Stanley

Ahold: naar €27 van €26 en houden - Credit Suisse

CTP: naar €18,50 van €23 en kopen - ING

ING: naar €15 van €16,75 en kopen - Goldman Sachs

Agenda: vrijdag 12 augustus