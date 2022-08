Druk, groen en heet voorbeurs, want Nasdaq 100 weer in bull market

De AEX-indicatie is +0,5% nadat Wall Street gisteren tekeer ging... en de Nasdaq 100 aan een nieuwe bull market is begonnen...?!

Ja, +20% vanaf de bodem, zo meer. Lekker, Walt Disney ging nabeurs New York +6,9% op Q2's en voorbeurs Damrak hebben we ook weer een roedel cijfers. Gauw terzake dus.

Europese futures staan allemaal een paar tienden hoger

De Amerikaanse gaan van +0,1% voor de Dow Jones tot +0,3% voor de Nasdaq 100

In Azië kleurt alles groen en de Chinese beurzen laten een rally zien met de Hang Seng zelfs +2,3% (Tencent +2,0%)

De volatiliteit (CBOE VIX-index) sloot -9,3% op 19,7 en staat voor het eerst sinds april weer onder officieuze nervositeitsgrens 20

De dollar trekt 0,1% aan tot 1,029

De Duitse tienjaars rente stijgt een basispunt naar 0.89% en de Amerikaanse ligt vlak op 2,81%

Goud doet-0,4%, olie stijgt 0,3% en crypto staat ruim 3% hoger

Er is geen officiële of zelfs wettelijke definitie, maar dit is de omschrijving die Investopedia hanteert voor een bull market:

A bull market is a period of time in financial markets when the price of an asset or security rises continuously.

The commonly accepted definition of a bull market is when stock prices rise by 20% after two declines of 20% each.

Traders employ a variety of strategies, such as increased buy and hold and retracement, to profit off bull markets.

Dit is de Nasdaq 100 en die scores zijn op slotbasis. Ook zoiets, moet u intradag- of slotkoersen nemen voor een conclusie?



Maar ja, als de Wall Street Journal het zegt?

The Nasdaq surged 2.9% and entered a bull market, up at least 20% from a recent low. The rise ended the longest bear market since 2008. https://t.co/WTaNuPOsLf — The Wall Street Journal (@WSJ) August 10, 2022

Nog eentje van deze bekende Bloombergmeneer, die inflatie filtert voor energie. Over die 0% valt te discussiëren, maar het zou niet de eerste keer zijn op de beurs dat het loont om een eenzame bull te zijn temidden van heel veel beren.

Inflation was 0% in July and we added 500,000 jobs in the month, and there are people who are insisting we call it a recession. — Joe Weisenthal (@TheStalwart) August 10, 2022

De AEX is nog lang niet zover en dat geldt voor alle andere indices. Zo worstelt zelfs de voorlopende SOX semiconductor index nog met het neergaande trendkanaal. De Nasdaq 100 loopt echt op de troepen en zelfs deserteurs vooruit, maar daar is het ding natuurlijk ook voor bedoeld.



Zie hier het wekelijkse Amerikaanse AAII beleggerssentiment - verschijnt vandaag - de beren zijn nog in de meerderheid, maar ook hier een draai (met de koersen mee). De stieren waren bijna uitgestorven, die komen echt van decennia oude lows af. Beetje raar taalgebruik bij dieren, maar soit :-)



Aegon meldt een minder Q2, niet onverwacht, maar verhoogt wel de outlook, heeft een waanzinnige vrije kasstroom en kent een hogere solvabiliteit. Het interimdividend gaat ook met drie cent omhoog tot €0,11.



De winst valt door incidenten wat lager uit en de solvabiliteit is wat lager door alle aandeelhouders-returm, maar NN denkt in de Q2's alle schade in te halen. Verder lijkt alles wel op orde en u ziet €1 interimdividend tegemoet.



Ebusco meldt in de Q2's een enorme omzetgroei - altijd fijn bij een groeiaandeel - maar hoger verlies - dat mag bij een groeiaandeel - en het heeft ook last van de supply chain. Het orderboek staat op 1307 bussen, waarvan 729 opties. Volgens Ebusco worden er momenteel veel nieuwe projecten aanbesteed.



Fastned heb ik nog niet bekeken, maar het is er wel.



ForFarmers meldt in de Q2's hogere omzet op lagere volumes, ofwel het weet door te prijzen en heeft verbeteringen op alle punten. Helaas durven de voederboeren - is weer eens wat anders dan protestboeren - geen outlook af te geven of het inkoopprogramma te herstarten.



Verder nog iets? Shell gaat zo ex-dividend en koopt Britse zonnepanelen. Hoezo Britse zonnepanelen eigenlijk? Klinkt vreemd. Britse regenpijpen, valt daar geen energie mee op te wekken? Problem solved lijkt me dan, maar nu begin ik echt te dollen, geloof ik :-)

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:12 Fastned ziet verkopen bijna verdrievoudigen

08:03 Hogere start AEX voorzien

07:54 Aegon iets positiever gestemd

07:45 Scherp omzetherstel Ebusco

07:37 Kapitaalaanwas NN Group hoger dan voorzien

07:22 Shell neemt Britse zonneparken over

07:14 Meer omzet ForFarmers ondanks volumedruk

07:00 Europese beurzen openen hoger

06:44 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:44 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:44 Beursagenda: macro-economisch

10 aug Disney presteert beter dan verwacht

10 aug Beursupdate: AEX op Wall Street

10 aug Wall Street hoger gesloten

10 aug Huizenprijzen in tweede kwartaal minder hard gestegen

10 aug Ajax haalt Jorge Eduardo Sánchez Ramos binnen

10 aug Olieprijs hoger gesloten

10 aug Wall Street koerst af op hoger slot

10 aug Europese beurzen hoger gesloten

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

07:00 Aegon - Cijfers tweede kwartaal

07:00 ForFarmers - Cijfers tweede kwartaal

07:00 NN Group - Cijfers tweede kwartaal

07:30 Ebusco - Cijfers tweede kwartaal

07:30 Fastned - Cijfers tweede kwartaal

09:00 Shell - Ex-dividend



07:00 RWE - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Siemens - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Telefonica Deutschland - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Thyssenkrupp - Cijfers derde kwartaal (Dld)



10:00 IEA - Maandrapport oliemarkt (Fra)

14:00 OPEC - Maandrapport (Oos)

14:30 Producentenprijzen - Juli (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

Hoera!

The Nasdaq and S&P 500 surged more than 2% on Wednesday after data showed U.S. inflation slowed more than expected in July, rising by 8.5% over the past 12 months. Read more: https://t.co/TKADNatF8l pic.twitter.com/hffXtyza7M — Reuters Business (@ReutersBiz) August 11, 2022

Zo!

WATCH: Walt Disney has now edged past Netflix in the streaming wars with a total of 221 million subscribers https://t.co/DusnPLb4S0 pic.twitter.com/8WNPUKkfJo — Reuters Business (@ReutersBiz) August 11, 2022

Hallo Den Haag, kom eens terug van vakantie. Dit rijtje kan echt niet, wat een afgang. We zijn laatste van de ontwikkelde landen:

Nog een marktreactie:

Fed rate hike expectations after CPI report...

September: 50 bps hike to 2.75%-3.00%

November: 50 bps hike to 3.25%-3.50%

December: <50% chance of 25 bps hike to 3.50%-3.75%

Dovish shift but not huge, market (fed funds futures) still saying Fed has more work to do. — Charlie Bilello (@charliebilello) August 10, 2022

Helemaal mee eens, maar deze meneer heeft een ander belang: voor zo veel mogelijk reuring zorgen onder die retailbeleggers, want veel fundamentals heeft hij niet:

$AMC CEO Adam Aron made it a point to talk directly to retail investors and shareholders alike in AMC’s latest earnings call.



“I think it's time to overhaul earnings calls,” @BrianSozzi explains: pic.twitter.com/gdhJRROL2n — Yahoo Finance (@YahooFinance) August 9, 2022

Bij dezen:

Chips Bill Could Spur Billions in Investment: Raimondo https://t.co/he8rMhpqah — Bloomberg Markets (@markets) August 10, 2022

Veel plezier en succes vandaag.