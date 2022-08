Slotcall: echt waar, een heuse inflatierally

Prachtige cijfers, maar minder marge bij Ahold Delhaize. Her en der is verontwaardiging dat Zaandam over de ruggen verdient van door inflatie aangeslagen consumenten. Wel iets minder dus. Beursgang Bol.com gaat voorlopig niet, maar dat is geen verassing meer. Het oordeel van onze analist Peter Schutte.

Zie hier de Europese slotkoersen en hoe vooral de Big Board hard gaat (harder dan EU door de dalende dollar), geklokt op het slot net. Met name risicovolle aandelen gaan hard, maar ook crypto. Grondstoffen reageren verdeeld, olie wel omlaag. En zo werd het toch nog leuk vandaag op de beurs, want die neigde eerst lager.

De Amerikaanse inflatie over juli is iets minder dan verwacht en lager dan de vorige keer en de markten reageerden echt als door een adder gebeten.

Wat een beursdag! Geen vragen zeker bij deze kneitergroene koersen? Ja, de meest risicovolle assets presteren nu het beste. Het is hierom, zie de scores en dat kleine knikje naar beneden rechtsboven - nog altijd ver boven de eeuwige sneeuwgrens - in de grafiek.

