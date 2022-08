Wel of geen Twitter, Musk heeft nu helft belang 'duur' Tesla verkocht

Dit is een speculatief stukje, maar de data, feiten en cijfers kunt u zo interpreteren.

Het is not done voor bestuurders en commissarissen om iets over de koers of waardering van eigen aandeel te zeggen. Met de mond, want ze kunnen natuurlijk buiten de stille periodes om dat eigen aandeel kopen of verkopen. Hij heeft het vaker gezegd, maar 1 mei 2020 sprak een bekende ondernemer deze woorden.

Tesla stock price is too high imo — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

Ter memorie, want wat stond de koers toen - we zijn intussen minimaal één split verder, het is niet bij te houden - en wat deed de prijs sindsdien? Let wel, toen Musk dit twitterde had hij een belang van rond 28% van Tesla.



Over naar vandaag en intussen wordt er volop gespeculeerd of dit een moetje is. Zijn ingetrokken bod op Twitter is in de see you in court fase beland. Er bestaat een kans dat de rechter hem gebiedt alsnog zijn bod van $54,20 per aandeel (in totaal $44 miljard) op Twitter gestand te doen.



Intussen heeft Musk nog maar een belang van 14% in Tesla. Geluk bij een ongeluk? Musk is in twee jaar tijd van de helft van zijn belang van het in zijn ogen dus te dure Tesla afgekomen met een plausibele reden: de overname van Twitter. Sinds 1 mei 2020 was het fonds zowel duurder als goedkoper - koers en/of waardering.

Kortom, hij heeft ze duur verkocht voor zijn begrippen. Stel u voor dat hij de aandeel gewoon had verkocht via block trades (want via het boek was een titanenklus geweest). Dan was bij wijze van die split niet nodig geweest, want was u dan in het aandeel blijven zitten, als u ze had gehad...?

Of denkt u dat Musk die aandelen weer gaat terug kopen, als Twitter niet door gaat...? Faites vos yeux.

Oh ja, er staat Ahold Delhaize bij, vergeten bij te werken, maar het is echt Tesla. Zaandam mag dromen van 128 keer verrwachte winst :-)