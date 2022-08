Rood voorbeurs, maar Ahold en ABN Amro vallen mee en let op tech

De AEX indicatie is -0,3% na een bescheiden daling op Wall Street voor de brede markt.

Technologie deed minder in New York, maar een sell-off was het niet: Nasdaq 100 -1,2%. Apart? De SOX Index (chippers) deed wel -4,6%, maar boosdoener en waarschuwend Micron zakte maar 3,7% en Nvidia deed -4,0%. Nabeurs ging Coinbase 5,5% nat op mislukte Q2's. In de reguliere handel was het al -10,6%.

Europese en Amerikaanse kleuren allemaal een paar tienden tot -0,5% lager

Azië kleurt rood en Chinese tech (-1,7%) en Hong Kong (-2,4%) springen er uit

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot +2,3% op 21,8

De dollar doet nu niks op 1,021

De Duitse tienjaars rente stijgt één basispunt naar 0,94% en de Amerikaanse doet er ook eentje bij 2,83%

Goud doet -0,3%, olie staat krap een procent lager en crypto verliest weer ruim een procent.

Ja AEX, wat ga je doen? Ik denk dat je de meeste mensen zo langzamerhand meer een plezier doet met een hoger streepje, dan weer een lagere. Als u de krant open slaat wil u meteen alles verkopen. U weet ook dat Mr. Market daar nog wel eens een lange neus naar trekt en doodleuk de andere kant uit gaat.

Het is wel spannend vind ik zelf, want volgt nu een bevestiging van de bear market, of gaan we toch voor een nieuwe bull market?



Dit getal zoekt de markt vandaag, zet u de wekker maar op 14:29 uur: Amerikaanse consumentenprijzen over juli:



Hier alle verwachtingen:



China was al door met voor onze begrippen jaloersmakende cijfers:



En de Germanen zijn er nu net en alles pünktlich volgens consensus. Wel een tikkie himmelhoch...



Ahold Delhaize's Q2's rollen net door - alsjeblieft, doe het gewoon om 07:00 uur Zaandam - verslaat verwachtingen, verhoogt outlook, maar houdt Bol.com in ieder geval nog dit jaar onder de pet.



ABN Amro levert veel beter dan verwachte Q2's af en doet een reversed ING'tje: waar de oranje bank in Q2 van een vrijval naar een bijdrage voor de stroppenpot ging, doet de groengele het andersom. Vandaar veel meer winst dan verwacht. Ik heb ze nog niet gezien, maar Corbion heeft ook cijfers, net als CTP.

