Slotcall: De chippers hebben het zwaar

Een deprimerende dag op het Damrak. De AEX sloot 1,5% lager. De chippers leverden behoorlijk wat in en alleen Just Eat Takeaway (-7,4%) wist daar nog een schepje bovenop te doen.

Opvallend genoeg voerden ASML (-5,4%%), ASMI (-4,1%) en Besi (-5,4%) de Nederlandse hoofdindex vanochtend nog aan. Het waren Nvidia (-4,8%) en Micron (-5,1%) die roet in het eten gooiden. Micron waarschuwde voor een moeilijke markt in het lopende vierde kwartaal en het eerste kwartaal van 2023. Nvidia maakte het nog bonter door zelfs een winstwaarschuwing af te geven. Bij Cathie Wood gingen blijkbaar de koopbellen rinkelen, want ze heeft met haar Ark Innovation ETF even voor $60 miljoen Nvidia-aandelen ingeslagen.

Nvidia gaat keihard nat op gamingchips

Techaandelenanalist Paul Weeteling schrijft in zijn analyse van Nvidia het volgende over de winstwaarschuwing: "Dit zijn we niet gewend en hadden we ook niet zien aankomen, althans niet van deze omvang." Het afgelopen kwartaal was het gaming-segment goed voor ruim 40% van de omzet bij Nvidia. "Als het daar flink tegenzit, dan hakt dat ook hard in op de resultaten van het bedrijf als geheel en dat blijkt nu het geval."

Het gehele gaming-segment krijgt overigens een dreun. Uit de cijfers van concurrent AMD konden we namelijk al opmaken dat de vraag naar gamingchips in het tweede kwartaal was weggezakt. Weeteling had bij Nvidia dus al wel rekening gehouden met magere cijfers ten opzichte van de outlook. "Nvidia is echter de bovenliggende partij op het gebied van gamingchips dus een omzetimplosie lag niet voor de hand."

Goede cijfers en slechte rechtszaken

Het verhaal van Bayer (-1,7%) is in essentie al een aantal jaar hetzelfde: sterke cijfers, fraaie groeicijfers ook, maar de Duitsers raken telkens maar weer verwikkeld in rechtszaken, waarbij ze veelal aan het kortste eind trekken.

Dit jaar is dat niet anders. De halfjaarcijfers an sich zijn namelijk wederom ijzersterk, zo schrijft aandelenanalist Martin Crum in zijn analyse van Bayer. "Het Duitse concern trekt de outlook voor geheel 2022 dan ook op. Toch kregen de cijfers een negatief onthaal. En dat valt wederom te wijten aan een - zeer oud - lijk uit de kast van het overgenomen Monsanto."

"En niet alleen dat, het concern ligt ook juridisch overhoop met Basf over de waarde van enkele assets die voor €7,6 miljard zijn verkocht aan laatstgenoemde. Een hof van arbitrage zal hier op korte termijn een bindende uitspraak over doen."

Rentes

De marktrentes lopen wat op. In Nederland tikken er vijf basispunten bij. Daarmee komt onze tienjaarsrente nu uit op 1,25%.

Brede markt

De AEX (-1,5%) presteerde slechter dan de Franse CAC 40 (-0,5%) en de Duitse DAX (-1%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 21,9 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (-0,3%), Dow 30 (-0,0%) en de Nasdaq (+1,1%).

Vandaag stijgt de euro 0,3% en noteert 1,023 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,3%) stijgt terwijl zilver (-1%) juist daalt.

Olie: WTI (+0,0%) blijft liggen en Brent (+0,3%) stijgt een beetje.

Bitcoin (-3,3%) daalt.

Het Damrak:

Just Eat Takeaway (-7,4%) staat niet langer op de kooplijst van Morgan Stanley. De bank verlaagde het koersdoel van €32,50 naar €23,72 en het advies is nu houden.

NN Group (-0,1%) heeft in de eerste jaarhelft van 2022 vermoedelijk iets meer kapitaal gegenereerd. Dit verwachten analisten van Berenberg in aanloop naar de halfjaarcijfers die donderdag voorbeurs verschijnen.

Eerder deze maand presenteerde Heineken (-0,9%) verrassend goede cijfers. Vandaag blijkt dat het bij meer bierbrouwers van een leien dakje gaat. Na sterke prestaties in Europa en Azië heeft Carlsberg (+0,4%) namelijk zijn gehele outlook voor dit jaar verhoogd.

PostNL (-3,7%) delft het onderspit in de AMX (-0,5%). De postbezorger werd van de kooplijst getrapt door Jefferies. Door het koersdoel van €4,50 kwam een dikke streep te staan, om daarnaast €2,50 te kladderen.

RBC heeft zijn koersdoel voor Galapagos (-0,2%) verlaagd. De zakenbank kent het biotechbedrijf niet langer een koersdoel toe van €64, maar nu een van slechts €55. Daarbij past een houdadvies.

Majorel (+1,1%) noteerde vandaag een plus nadat het zijn outlook voor heel 2022 verhoogd. Reden is dat de omzet in de eerste jaarhelft met 16% is gestegen.

De marktomstandigheden voor Coolblue, het paradepaardje van HAL (+0,5%), zijn ernstig verslechterd, merkt analist Niels Koerts op. "Eerst werd de beursgang van de webwinkel nog uitgesteld omdat de CFO met zwangerschapsverlof was (ja echt) en daarna (oktober 2021) waren de marktomstandigheden ongunstig. Dit vonden wij in eerste instantie opmerkelijk, omdat de beurs destijds noteerde rondom een all-time high", schrijft Koerts in zijn analyse van HAL. "Binnen de e-commerce-sector was er toen al een duidelijke verslechtering gaande. De marges stonden - mede door tekorten aan personeel - onder druk en vanaf begin dit jaar trad er ook nog eens een forse groeivertraging op."

Adviezen

PostNL: naar €2,30 van €4 en houden - Barclays

PostNL: naar €2,50 van €4,50 en verlaagt naar houden - Jefferies

Air France-KLM: naar €1,85 van €1,90 en houden - UBS

Just Eat Takeaway: naar €23,72 van €32,50 en verlaagt naar houden - Morgan Stanley

Galapagos: naar €55 van €64 en houden - RBC

JDE Peet's: naar €37 van €35 en kopen - Deutsche Bank

Agenda woensdag 10 augustus 2022

00:00 CTP - Cijfers tweede kwartaal

03:30 Consumenten- en producentenprijzen - Juli (Chi)

06:30 Industriële productie - Juni (NL)

07:00 ABN AMRO - Cijfers tweede kwartaal

07:00 Ahold Delhaize - Cijfers tweede kwartaal

07:00 Corbion - Cijfers tweede kwartaal

07:00 E.ON - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

08:00 Inflatie - Juli def. (Dld)

11:30 Industriële productie - Juni (Bel)

13:00 Baidu - Cijfers tweede kwartaal (Chi)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Inflatie - Juli (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

22:00 Disney - Cijfers derde kwartaal (VS)