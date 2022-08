Slechtste derby der Lage Landen: PostNL - Bpost

Bericht delen via:

Welk advies u ook neemt, welke grafiek u ook pakt, hoeveel short er ook is: PostNL en Bpost komen maar niet tot leven. komen.

U ziet PostNL weer flink dalen vandaag en u weet vast al wel waarom. Dit lijkt de trigger.

Glijvlucht

Nou, dan zal Bpost het dalingspercentage van PostNL wel stijgen, denkt u misschien intuïteif. Nee, dat daalt ook. PostNL en Bpost, die elkaar kennen van het Belgische bod alweer een paar jaar geleden, trekken wel samen op. Ze topten allebei op 28 mei vorig jaar en toen... werd het allemaal wat minder.

Bpost, dat in eerste instantie harder in elkaar zakte dan het Nederlandse postbedrijf, laat alleen deze zomer een rebound zien en PostNL amper.



Jefferies heeft nu dus een voorkeur voor Bpost. De grafiek van PostNL is ook geen reclame voor het aandeel. Ongeleid projectiel.



Dat geldt alleen ook voor Bpost:



Shorts

Bij de Belgen staat alleen geen shorts meer uit:



Dat kunnen we van PostNL niet zeggen, hoewel ze rap teruglopen. Misschien een signaal? Niet voor Jefferies in ieder geval. Onze analist Martin Crum lukt het ook niet om enthousiast te worden (naar aanleiding van de cijfers gisteren) en hij weet eigenlijk maar één reden om in het aandeel te beleggen.

Wat hebben we ook met z'n allen op de beurs met die eeuwig kwakkelende postbedrijven, gezien de populariteit van deze aandelen? Of bouwconcerns. Er zijn immers zat ondernemingen die wel consequent groeien en verbeteren. Dan komen koerswinsten en aandeelhouders-return vanzelf.



AEX versus PostNL

Kijk maar, hier de AEX (ook niet de grootste vetpot in al die jaren) versus PostNL geïndexeerd en herbelegd. Beleggers van het eerste uur hebben louter ingeleverd.



Bpost was vorige week pas negen jaar genoteerd en heeft kans gezien in de über bull market een flink deel van haar waarde te verspelen... Boerenkoolbeleggen, PostNL - Bpost is een hele sleche derby der lage landen.