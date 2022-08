Dit zijn de grootste verliezers crisis Chinese vastgoedobligaties

De grootste verliezers van de crisis in Chinese vastgoedobligaties zijn Chinese internationale banken

De tijd dat nieuws over Evergrande het beurssentiment domineerde, ligt al een tijdje achter ons. Maar dat betekent niet dat de problemen in de Chinese vastgoedsector voorbij zijn. Integendeel.

Ooit ging in de markt voor Chinese vastgoedobligaties meer dan 200 miljard dollar om. Het was een markt waarin de bomen tot in de hemel leken te groeien. Nauwelijks faillissementen, maar wel jaarlijkse double digit rendementen om van te watertanden, geholpen door het Chinese groeiwonder. Een opmerkelijke combinatie voor schuldpapier dat wordt ingedeeld in de categorie 'junk bond'.

De eerste leningen werden in 1997 op de markt gebracht en grote zakenbanken als Credit Suisse en Goldman Sachs joegen de markt gretig aan vanuit Hongkong. Wie niet meedeed, was een dief van zijn eigen portemonnee, zo leek het. Zelfs pensioenfondsen en verzekeraars konden de lokroep van het lucratieve schuldpapier niet weerstaan.

Spooksteden

Tot vorig jaar zomer de Chinese vastgoedbubbel (of moet ik zeggen: het piramidespel?) plotseling knapte. De Chinese bouwhausse bleek op drijfzand gebaseerd. Schuld werd met schuld gefinancierd. De beelden van Chinese spooksteden staan vast nog op uw netvlies.

Evergrande bleek het spreekwoordelijke topje van de ijsberg, waar de Chinese economie als het equivalent van de Titanic opaf denderde, terwijl de muziek van het orkest langzaam verstomde.

Wie stilletjes had gehoopt op een helpende hand van de Chinese overheid, komt bedrogen uit. En wie denkt dat de ergste pijn nu wel is geleden ook. Defaults zijn aan de orde van de dag, en dit betreft niet alleen onbeduidende projectontwikkelaars.

One of the hottest bond markets of the past decade is imploding in China — and offshore investors are swallowing almost all of the losses.



Read the Big Take ?? https://t.co/a57sPLliH2 — Bloomberg (@business) August 9, 2022



Welke partijen zitten er tot hun nek in?

De grote vraag is bij wie de grootste klappen vallen. In het lijstje banken die er het diepst in zaten veel westerse zakenbanken met standplaats Hongkong.





Wat dit doet met het vertrouwen van buitenlandse investeerders in de Chinese obligatiemarkt, kunt u raden. "Global creditors are facing the realities of a market where hidden debt, backroom deals and poor governance are the norm and nasty surprises can wipe out the value of a bond in a matter of days", schrijft Bloomberg. Daar zit geen woord Frans bij.

Boycot door Chinese huizenkopers

Ook het vertrouwen van Chinezen die massaal een tweede huis hadden gekocht als appeltje voor de dorst, is tot het dieptepunt gedaald. Zij kijken inmiddels maandenlang aan tegen lege bouwplaatsen, waar graafmachines en steigers stof staan te vangen, terwijl ze nog keurig elke maand hun hypotheeklasten afdragen. Of beter gezegd, afdroegen. Want inmiddels hebben tienduizenden Chinese huizenkopers besloten om geen cent meer te spenderen aan een onvoltooid appartement.



Begrijpelijk, maar dit zet de vastgoedmarkt (die inclusief hieraan gelieerde sectoren goed is voor ongeveer een derde van de Chinese economie) natuurlijk nóg verder onder druk. Hier komen, zoals Erik Mauritz, hoofd van de IEX Beleggersdesk, onlangs opmerkte, niet alleen vastgoedontwikkelaars door in de problemen, maar ook banken.



En het leidt tot het nodige paniekvoetbal:

Chinese city drops all home purchase restrictions to boost demand https://t.co/ToxdlJqTs5 pic.twitter.com/XFe8QN4sGq — Reuters (@Reuters) August 9, 2022

Lang verhaal kort: de gifbeker lijkt nog lang niet leeg. Hier gaan we ongetwijfeld nog veel meer over horen.

