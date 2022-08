De onwaarschijnlijke groei van DEGIRO

Deze wereld van grote onzekerheid heeft de handelsactiviteit van kleine beleggers getemperd. De aandelenmarkten zijn hierdoor wereldwijd aanzienlijk gedaald.

Geen formule voor succes als je een broker bent. Tenzij die broker DEGIRO heet (onderdeel van flatexDEGIRO). Want de grootste Europese broker groeit gestaag door en verwelkomde dit jaar al honderdduizenden nieuwe klanten en meer dan honderd nieuwe medewerkers.

DEGIRO-CEO Muhamad Chahrour licht toe waarom het zo goed gaat: “De enige manier om inflatie het hoofd te bieden is door te investeren. We zijn al meer dan een decennium bezig om onze klanten hiervoor de beste oplossing te bieden: een grote diversiteit aan markten, beleggingsproducten en -mogelijkheden, een sterk beleggingsplatform en hele lage tarieven.”

Wat is DEGIRO nog meer van plan?

“Beleggen is voor steeds meer mensen een hele aantrekkelijke manier om vermogen op te bouwen en te behouden, zeker voor de lange termijn. Wij faciliteren dat natuurlijk graag. Maar we zijn ook realistisch, de gedaalde koersen laten zien dat beleggen nooit zonder risico is. Dat het altijd belangrijk is risico te vermijden door beleggingen over verschillende markten te spreiden.”

Het doel van flatexDEGIRO is duidelijk: 7 tot 8 miljoen klanten in 2026. Om dat te bereiken focussen ze op het belangrijkste: die klanten. “Het platform is altijd in ontwikkeling en we kijken goed naar trends en ontwikkelingen in de markt, zodat we voorop kunnen blijven lopen en aantrekkelijk blijven voor allerlei soorten beleggers. Ook richten we ons op educatie om beleggen toegankelijker te maken en beleggers beter te informeren. Een betrouwbare, duurzame strategie is belangrijker dan snelle apps met aanbiedingen naar zeer risicovolle producten zoals CFD's waar meer dan 70% van de klanten meestal hun geld mee verliest.

En dat geldt ook voor een eerlijke en transparante prijsstelling: op de dag dat de Europese Centrale Bank aankondigde de rente van min 0,50% weer naar nul te verhogen, hielden wij onze belofte om af te zien van negatieve rente op euro-cashaccounts voor al onze klanten vanaf 1 augustus."

Het effect van verdwijnend effectenkrediet

Beleggers die gebruikmaakten van effectenkrediet bij hun bank, zijn vaak overgestapt naar gespecialiseerde brokers, zoals DEGIRO. Dit zijn veel nieuwe klanten, maar in een markt van vele aanbieders steekt DEGIRO toch boven het maaiveld uit. “Onze meest recente cijfers laten zien dat het eerste halfjaar van 2022 het beste halfjaar van de flatexDEGIRO-group is.”

De groei was zelfs groter dan de groei van een aantal concurrenten bij elkaar opgeteld. “Dat hebben we overduidelijk niet alleen te danken aan het stoppen van effectenkrediet bij grootbanken, zoals recentelijk nog Rabobank waarmee we in goed overleg zijn om hun klanten een soepele overstap naar DEGIRO te laten maken. Wat wij met DEGIRO doen spreekt allerlei beleggers aan.” aldus Chahrour.

Portefeuille overboeken naar DEGIRO?

Wilt u uw portefeuille overboeken naar DEGIRO? Dan is dit het moment, met de overstapweken wordt het erg aantrekkelijk.

De CEO legt uit: “De kosten die uw huidige bank voor overboeken vraagt, moeten geen reden zijn om te blijven beleggen via een minder goed product. Wij willen alle beleggers het gemak en de voordelen van ons platform laten ervaren en daarom helpen we ze met overstappen. Tot eind augustus rekenen we geen kosten voor het overboeken van portefeuilles van meer dan €3.000. Als uw huidige bank toch kosten rekent, vergoeden wij dit tot €100.”